В результате обстрела погиб 40-летний мужчина, еще 12 человек получили ранения.

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РФ нанесла удар по Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

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В результате удара РФ в Житомирской области есть погибший и пострадавшие

Враг нанес удар по гражданскому предприятию

Стали известны новые подробности российского обстрела гражданского предприятия в Малинской громаде Житомирской области.

Как уточнили в Национальной полиции, целью атаки стало гражданское предприятие, расположенное на территории Малинской громады.

видео дня

В результате обстрела погиб 40-летний мужчина, еще 12 человек получили ранения.

Среди пострадавших - жители региона в возрасте от 23 до 61 года. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели, медики и другие экстренные службы.

Что предшествовало

Ранее сообщалось о том, что под ударом страны-агрессора РФ оказалась Малинская община.

В результате атаки погиб один человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Удар РФ по предприятию: подробности атаки

В результате российской атаки на Нежин Черниговской области 27 ноября погибли два человека, еще четверо получили ранения. Под удар попало одно из местных предприятий. По предварительной информации, под обломками разрушенного объекта могут оставаться люди.

Среди погибших, по предварительным данным, - мужчина и женщина. Четверых пострадавших госпитализировали. В медицинском учреждении им оказывают всю необходимую помощь.

Чем грозят реактивные Шахеды: мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в беседе с изданием "Главред" рассказал, что с августа Россия значительно пересмотрела арсенал вооружения, используемого для атак по территории Украины.

"Россияне существенно увеличили количество относительно дешевых средств, которые уже смогли или еще пытаются довести до крупномасштабного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул специалист.

Также эксперт выделил появление новых разновидностей реактивного вооружения. В частности, речь идет о "Бандероли", которую российские войска применили для удара по Слободскому району.

"Если раньше это в основном были средства, запускаемые с земли, то сейчас, помимо "Бандероли", появляются С-71К "Ковер" - это воздушная платформа, нечто среднее между дешевым дроном и дешевой крылатой ракетой, - и С-71М "Монохром", - пояснил Криволап.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине

Как писал Главред, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшая и погибший.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Во время атаки на многоэтажку пострадали 12 человек, среди них четверо детей. По информации Олега Синегубова, под завалами могли находиться люди.

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