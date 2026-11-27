К процессу возвращения присоединилась американская сторона, а общее число возвращенных детей достигло 2875.

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Украина вернула домой ещё девять детей / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Украина вернула девять детей и совершеннолетнюю воспитанницу интерната

Посредницей выступила первая леди США Мелания Трамп

Всего в Украину уже возвращено 2875 детей

Украина вернула с временно оккупированных территорий и из страны-агрессора России девять детей, совершеннолетнюю воспитанницу Олешковского детского дома-интерната, а также бабушку, сопровождавшую внука. Посредницей выступила первая леди США Мелания Трамп. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это дети с временно оккупированных территорий Херсонской области, Запорожья, Крыма. Валерия, Марта, Николай, Руслан, София, Давид, Алексей, Александр и самый младший - Артем, ему всего восемь лет. Все они получат необходимую помощь", - отметил Зеленский. видео дня

По словам президента, воспитаннице интерната Анастасии потребуется отдельное усиленное сопровождение.

С какими трудностями столкнулась Украина

Путь этой группы домой оказался непростым. Омбудсмен рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться украинской стороне.

"Мы уже несколько раз проводили прямые переговоры о возвращении части детей из этой группы. При этом один из случаев стал едва ли не самым сложным: переговоры о возвращении одного ребенка длились целый год", - подчеркнул Лубинец.

Он также уточнил, кто именно был вовлечен в процесс с украинской и американской стороны.

"Всю работу обеспечивали исключительно государственные органы Украины, а именно сотрудники Офиса омбудсмена, в частности я лично. В этих непростых переговорах также принимала участие американская сторона, за что мы ей очень благодарны", - отметил он.

Отдельно Лубинец поблагодарил Службу внешней разведки и СБУ, которые взяли на себя логистику во время возвращения.

Сколько детей уже удалось вернуть

Зеленский выразил благодарность Мелании Трамп за помощь и посредничество, а также омбудсмену и его команде. Президент поблагодарил и участников инициативы Bring Kids Back UA, и партнеров из Международной коалиции за возвращение украинских детей.

По его словам, поиск депортированных и тех, кто до сих пор остается в оккупации, продолжается.

"Уже возвращено 2875 детей. Мы помним о каждом и каждой. Делаем все, чтобы найти их и вернуть к родным и близким", - подытожил глава государства.

Когда может состояться обмен пленными между Украиной и РФ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Киев готовит масштабный обмен военнопленными, а также эвакуацию людей из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, до конца года Украина рассчитывает вернуть ещё гражданских лиц и военных. Впрочем, всё это не произойдёт за одну операцию: людей много, поэтому процесс растянется во времени.

"Конец ноября, начало декабря. Это более или менее реальные даты, когда должны вернуться первые военнопленные. Мы проведем все это, но проведем в несколько этапов. То есть тысяча, да, по несколько сотен, в несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли получится", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Обмены между Украиной и РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 23 октября между Украиной и страной-агрессором Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 270 украинцев. Среди освобожденных из плена - нацгвардейцы, в частности бойцы "Азова", пограничники, бойцы территориальной обороны, военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта.

Также 23 октября в Украину удалось вернуть семерых гражданских украинцев. Среди них - 90-летняя женщина. Удалось организовать и возвращение молодой женщины и её ребёнка. Когда началось полномасштабное вторжение, женщина временно находилась в Мариуполе.

26 июня домой удалось вернуть 160 защитников. Они находились в плену с 2022 года. Среди них - бойцы ВСУ, Государственной социальной службы транспорта, Национальной гвардии и пограничники. Они попали в плен в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Среди них есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

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