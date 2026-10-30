Из оккупированных Олешек вывезут людей на 25 автобусах: Лубинец раскрыл детали

Для гуманитарной миссии в Олешках подготовили 25 автобусов и автомобили скорой помощи.

https://glavred.info/war/iz-okkupirovannyh-oleshek-vyvezut-lyudey-na-25-avtobusah-lubinec-raskryl-detali-10808141.html Ссылка скопирована

Из оккупированных Олешек вывезут людей на 25 автобусах / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Перемирие в районе Олешек продолжается более 75 часов

Во время подготовки миссии погибли два человека

Для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области подготовили 25 автобусов на 750 пассажирских мест, а также автомобили скорой помощи для эвакуации маломобильных жителей. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, главная задача миссии - доставить необходимую помощь всем жителям города, которые в ней нуждаются. Особое внимание планируют уделить пожилым людям, лицам с инвалидностью и тем, кто по состоянию здоровья или другим причинам не может самостоятельно позаботиться о себе.

видео дня

Лубинец сообщил, что сейчас находится в Армянске. Там он вместе с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой координирует дальнейшие действия в рамках гуманитарной миссии. За ее проведением также будут следить журналисты из трех стран.

Одним из основных направлений работы станет организация безопасного выезда гражданского населения из Олешек. Все жители, которые захотят покинуть город, смогут воспользоваться этой возможностью.

Жителей, которые захотят выехать на подконтрольную Украине территорию, сначала доставят в аэропорт Анапы (РФ). Оттуда в сопровождении Лубинца они отправятся самолётом в Гомель (Беларусь).

Те, кто решит остаться в Олешках, смогут получить необходимую гуманитарную помощь.

"Наша главная задача - обеспечить, чтобы эта помощь дошла до каждого человека, который в ней нуждается", - подчеркнул омбудсмен.

Отдельно Лубинец обратил внимание на необходимость соблюдения режима тишины обеими сторонами. По его словам, перемирие в районе Олешек продолжается уже более 75 часов, нарушений зафиксировано не было.

Украинский омбудсмен выразил благодарность Яне Лантратовой за взаимодействие, а первой леди США Мелании Трамп - за посредничество и координацию.

По словам Лантратовой, для эвакуации подготовлен специальный транспорт примерно на 30 мест для лежачих пациентов и девять машин скорой помощи. Она заявила, что с колонной работают более 50 медицинских работников.

Лантратова также сообщила, что в автобусах есть вода и сухие пайки. Для перевозки домашних животных предусмотрен отдельный автобус с клетками, ещё один автобус выделен для багажа.

"До 14:00 люди, принявшие решение уехать, смогут записаться и сесть в автобусы. Раздача гуманитарной помощи у нас состоится уже после 14:00", - сказала Лантратова.

По её словам, посадку в автобусы и раздачу помощи разделили по времени, чтобы избежать скопления людей.

Лантратова также заявила, что во время подготовки миссии погибли два человека, в том числе сапёр во время разминирования. Обстоятельства гибели второго человека она не уточнила.

К освещению миссии присоединились журналисты из Украины, США и РФ. Лубинец выразил надежду, что опыт оказания помощи жителям Олешок можно будет использовать для гуманитарных миссий в других городах и селах.

Обновлено. Украинская делегация прибыла в Олешки

Украинская делегация благополучно добралась до оккупированных Олешек, началась эвакуация. Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи. Режим тишины продолжается. Подробности позже", – написал он в Telegram.

Также Дмитрий Лубинец выложил видео из Олешек в окружении жителей города. На видео люди смеются и плачут от счастья.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время "Часа вопросов" в Верховной Раде Украины сообщил, что 527 человек решили выехать из Олешек на территорию, подконтрольную правительству Украины. В то же время позже он опроверг эту информацию.

"Я ошибочно сообщил о количестве людей, которых планируют вывезти из Олешек. Приношу свои извинения. Точных цифр на данный момент нет. Спасательная операция продолжается, и данные меняются", – отметил он.

Корецкий добавил, что официальные данные будут сообщены после завершения процесса эвакуации.

"До 14 часов сегодня планируется завершить предварительный медицинский осмотр тех людей, которые будут выезжать на территорию Украины. После проведения первичного медицинского осмотра эта информация передается в Минздрав Украины: будут составлены личные карточки и досье о состоянии здоровья наших украинцев, чтобы максимально быстро и качественно подготовиться к их приему", – подчеркнул он.

По его словам, далее жители Олешек "по сложному маршруту" попадут на территорию Беларуси, а из Беларуси пересекут таможенную территорию Украины.

"В Чернигове и в Киевской области будут проводиться повторные осмотры и оказание первичной медицинской помощи, а также обеспечение всеми необходимыми средствами на первое время", – сообщил Корецкий.

Он отметил, что далее эвакуированных будут размещать в регионах Украины.

Олешки / Инфографика: Главред

Как РФ использует перемирие в Херсонской области

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" предупреждал, что оккупационная армия страны-агрессора России использует перемирие в Херсонской области для перегруппировки своих подразделений.

По его данным, россияне подтягивают расчеты БПЛА и всю инфраструктуру ближе к Днепру для того, чтобы затем наносить удары тактическими средствами на максимальную глубину подконтрольного Украине правого берега Днепра.

"Обстановка по окончании перемирия однозначно обострится", - подчеркнул он.

Ситуация в Олешках - последние новости

Как сообщал Главред, 4 октября бойцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины провели успешную операцию по доставке в город Олешки гуманитарного груза. С помощью беспилотников украинские военные доставили посылки общим весом почти 4 тонны.

23 октября Украина и РФ договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области. Перемирие позволит доставить в город гуманитарную помощь, а также подготовить эвакуацию мирных жителей по безопасному коридору.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области 27 октября ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Он вступил в силу в 3:00 по киевскому времени.

Российские войска, вероятно, пользуются временным перемирием в районе Олешек, чтобы подготовить масштабную наступательную операцию, возможно, даже попытку высадки в Херсоне. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на украинских военных.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред