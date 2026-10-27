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В Олешках объявили "режим тишины": Лубинец сообщил о начале гуммиссии

Виталий Кирсанов
27 октября 2026, 07:57обновлено 27 октября, 08:44
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По словам украинского омбудсмена, прекращение огня действует на отдельных территориях, связанных с проведением гуманитарной операции.
В Олешках объявили
В Олешках объявили "режим тишины" / коллаж: Главред, фото: Википедия, mipl.org.ua

Кратко:

  • Украина проводит гуммиссию совместно с российским уполномоченным по правам человека
  • Посредником и координатором процесса выступает Мелания Трамп

В районе временно оккупированных Олешек Херсонской области 27 октября ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Он начал действовать в 3:00 по киевскому времени. О достижении договоренностей сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В Министерстве обороны РФ также подтвердили введение "режима тишины".

По словам украинского омбудсмена, прекращение огня действует на отдельных территориях, связанных с проведением гуманитарной операции. Время начала режима - 3:00 по Киеву и 4:00 по Москве.

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"Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли как руководители переговорных групп с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой", - заявил Лубинец.

Он уточнил, что прекращение огня является частью гуманитарной миссии, которую Украина проводит совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Посредником и координатором процесса выступает первая леди США Мелания Трамп.

Лубинец пообещал продолжать информировать общественность о развитии ситуации. При этом он подчеркнул, что главными приоритетами остаются безопасность мирных жителей Олешек и соблюдение достигнутых договоренностей.

В Министерстве обороны России также заявили о прекращении огня на Херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе Олешек.

"В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Олешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут 27 октября 2026 года", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Мелания Трамп
Мелания Трамп / Инфографика: Главред

Смогут ли жители Олешек спастись во время гуманитарной операции - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам публициста Виталия Портникова, шанс на гуманитарный коридор для жителей оккупированных Олешек появился лишь после вмешательства Мелании Трамп.

Первая леди США ещё способна помочь жителям маленького украинского городка в Херсонской области спастись от голодной смерти, хотя мы пока не знаем, каким будет реальный результат её инициативы. Но саму Украину ни Мелания, ни её муж спасти не в состоянии.

Ситуация в Олешках - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина со второй половины октября готовится к гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, чтобы доставить местным жителям еду и медикаменты и помочь желающим выехать из зоны боевых действий.

Ранее в Белом доме сообщили, что Украина и РФ договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области.

Накануне украинские военные несколько раз с помощью беспилотников доставляли в Олешки посылки с продуктами и медикаментами общим весом почти 4 тонны.

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О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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