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Спецназ ФРГ готовится к войне с РФ: раскрыт вероятный сценарий боев

Алексей Тесля
27 октября 2026, 00:10
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Во время учений спецназовцы отрабатывают действия против противника, использующего танки, артиллерию, беспилотники и средства РЭБ.
ВСУ, Германия
В ФРГ готовятся к вероятной войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, pixabay

Главное:

  • Военные ФРГ тренируются действовать в полевых условиях против РФ
  • В KSK изменили программу тренировок и тактику действий

Спецназ ФРГ KSK изменил программу подготовки бойцов с учетом возможного столкновения с Россией. Военные тренируются действовать в полевых условиях в течение длительного времени и противостоять противнику, располагающему танками, артиллерией и беспилотниками.

Как пишет Bild, в KSK изменили программу тренировок и тактику действий. Если раньше спецоперации планировались примерно на три дня, то теперь бойцы готовятся дольше оставаться в полевых условиях.

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Там прямо назвали Россию противником, на которого ориентируется подразделение. "Мы вполне конкретно ориентируемся на противника в лице России", - заявил командир KSK.

Во время учений спецназовцы отрабатывают действия против противника, использующего танки, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Также бойцы тренируются действовать при экстремально низких температурах. Такие условия характерны для восточного фланга НАТО.

Что известно о спецназе KSK

Подразделение KSK базируется в казармах Цеппелина в городе Кальв недалеко от Штутгарта. Общая численность составляет около 1500 человек. При этом непосредственно спецназовцы составляют лишь треть личного состава, остальные - административный персонал. Отбор в подразделение очень строгий. Его успешно проходят лишь около 15% кандидатов.

Планы агрессии РФ: НАТО готовит ответ

НАТО разработало трехэтапную стратегию под названием "Теория победы" на случай нападения России на одну из стран альянса. План предусматривает последовательное отражение агрессии: сначала остановить наступление, затем сдержать продвижение противника и, наконец, разгромить его военную систему. На заключительном этапе предполагается нарушить снабжение войск, вывести из строя системы управления и лишить противника возможности продолжать боевые действия.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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