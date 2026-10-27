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Кому молиться 28 октября о крепкой семье: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
27 октября 2026, 13:25
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Святую Параскеву в народной традиции считают покровительницей женщин, защитницей семейного благополучия и семейного счастья.
Какой церковный праздник 28 октября
Какой церковный праздник 28 октября / Коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 28 октября
  • Что можно делать 28 октября
  • Что нельзя делать 28 октября

В среду, 28 октября, православные верующие чтят память мучеников Терентия и Неонилы, а также мученицы Параскевы Иконийской. Согласно церковному преданию, святые остались верны христианской вере во времена гонений, несмотря на угрозы, пытки и опасность смертной казни. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

День памяти мучеников Терентия и Неонилы

Терентий и Неонила, согласно церковному преданию, были супругами, которые воспитывали детей в христианской вере. Их жизнь пришлась на период, когда последователи Христа подвергались преследованиям за отказ поклоняться языческим богам и участвовать в обрядах в честь римских императоров.

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Супруги стремились строить семейную жизнь на основе христианских ценностей. Они придерживались принципов любви, взаимной поддержки, милосердия и уважения к окружающим, стараясь следовать евангельским заповедям.

Во время гонений христианам нередко предлагали отречься от своих убеждений и принести жертвы языческим божествам. Отказ мог повлечь за собой допросы, жестокие пытки и даже смертную казнь.

По церковному преданию, Терентий и Неонила не отказались от веры во Христа, несмотря на угрозу преследований. За стойкость и преданность своим убеждениям церковь почитает их как мучеников.

День памяти мученицы Параскевы Иконийской

28 октября также вспоминают мученицу Параскеву Иконийскую, которая, согласно церковному преданию, жила в древнем городе Иконии в Малой Азии, на территории современной Турции.

Параскева родилась в благочестивой христианской семье. Ее родители особенно почитали пятницу - день воспоминания страданий Иисуса Христа, поэтому дали дочери имя Параскева. Оно происходит от греческого слова, которое означает "пятница" или "приготовление".

С детства девушка воспитывалась в христианских традициях, училась милосердию, помогала нуждающимся и стремилась жить в соответствии с евангельскими заповедями. После смерти родителей, по преданию, она посвятила себя служению Богу и благотворительности.

Параскева не стремилась к материальным благам или общественному признанию. Она проповедовала христианское учение, рассказывала людям о вере во Христа и призывала отказаться от языческих культов.

Ее деятельность пришлась на время, когда римские власти преследовали христиан за отказ участвовать в языческих обрядах. Открытое исповедание веры могло привести к аресту, заключению и жестоким наказаниям.

Согласно церковному преданию, Параскеву арестовали за проповедь христианства. От нее потребовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Однако девушка отказалась выполнить это требование.

Несмотря на угрозы и пытки, Параскева не изменила своим убеждениям и продолжала исповедовать христианскую веру. По преданию, после продолжительных мучений ее казнили по приказу римских властей.

За стойкость перед лицом преследований и отказ отречься от Христа церковь почитает Параскеву Иконийскую как мученицу.

Приметы 28 октября

  • Если 28 октября морозно - ждали раннего начала холодной зимы.
  • Если идет снег, зима могла быть снежной, а снежный покров обещали длительные холода.
  • Если дует сильный ветер, ожидали неустойчивую погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 28 октября

По народным обычаям женщинам в этот день советовали воздерживаться от стирки, уборки, шитья, вязания и другой домашней работы. Считалось, что нарушение этих правил может повлечь за собой несчастье и материальные трудности. Особое внимание было уделено поведению и отношениям с близкими. На праздник пытались избегать конфликтов, оскорбительных высказываний и ссор.

Что можно делать 28 октября

Святую Параскеву в народной традиции считают покровительницей женщин, защитницей семейного благополучия и семейного счастья. В молитвах к ней просят помощи в создании крепкой семьи, гармонии между супругами, здоровье для детей и благополучном течении родов. По древним поверьям, икона святой Параскевы приносит жилища достаток, согласие и оберегает домочадцев от недугов. Ее образ традиционно украшали душистыми лекарственными растениями.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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