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Крещение в 2027 году: когда можно крестить ребёнка и каких дат следует избегать

Марина Иваненко
21 октября 2026, 18:39
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Календарь крещений на 2027 год по месяцам: даты Пасхи, Троицы и церковных постов. Разбираемся, можно ли крестить ребенка во время поста и праздников.
Когда крестить ребенка в 2027 году
Когда крестить ребенка в 2027 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Когда лучше крестить ребенка в 2027 году
  • Даты церковных постов и великих праздников
  • Как правильно выбрать день для крещения

Крещение ребенка - важное событие для семьи, подготовка к которому требует внимания ко многим деталям. Чтобы выбрать подходящую дату в 2027 году, родителям стоит заранее ознакомиться с церковным календарем, учесть большие праздники и посты и согласовать время проведения Таинства с выбранным храмом. Главред расскажет подробнее.

Планирование крестин - важное и ответственное событие для каждой семьи. Первый вопрос, который встает перед родителями: какую дату выбрать? Общего запрета на крещение детей в определенные дни года нет, однако возможность проведения Таинства зависит от расписания конкретного храма. Чтобы праздник прошел спокойно и комфортно, стоит учесть церковный календарь, периоды многодневных постов, расписание богослужений и погодные условия.

видео дня

Главное правило - не спешить бронировать ресторан и фотографа. Первым шагом должно быть согласование даты и времени Таинства со священником.

Календарь крещений на 2027 год по месяцам

Приведенные ниже даты церковных праздников и постов соответствуют календарю, которого придерживаются ПЦУ и УГКЦ. В конкретном приходе расписание крещений может отличаться.

Январь

В начале месяца продолжается Рождественский пост до 6 января включительно, а 7 января завершается период рождественских праздников по новому стилю. В храмах могут проводиться торжественные богослужения, поэтому время крещения лучше уточнить заранее.

Февраль

Месяц не приходится на период многодневного поста. В то же время зимой стоит позаботиться о комфортной температуре в храме, теплой одежде для ребенка и удобной организации поездок.

Март

До 14 марта продолжается подготовка к Великому посту. С 15 марта начинается Великий пост, который заканчивается 1 мая включительно. Если планируете крещение в этот период, заранее обсудите дату со священником.

Апрель

Весь месяц приходится на Великий пост. 25 апреля отмечается Вербное воскресенье, 30 апреля - Великая пятница, а 1 мая - Великая суббота. В связи с особым расписанием богослужений проведение крещения необходимо согласовать с храмом.

Май

2 мая - Пасха, один из главных христианских праздников. В этот день и в течение следующей недели в церквях проходят торжественные богослужения. Вторая половина мая может быть удобной для семейного празднования благодаря более теплой погоде, но доступность желаемой даты необходимо уточнить в приходе.

Июнь

20 июня - Троица. В конце месяца, 28 июня, начинается Петровский пост, который продлится до 11 июля. Если после крещения планируется праздничное застолье, стоит заранее согласовать меню с учётом поста.

Июль

Петровский пост продлится до 11 июля включительно. С 12 июля начинается период без этого многодневного поста, поэтому вторая половина месяца может быть удобной для летних крещений и торжеств.

Август

Успенский пост продлится с 14 по 27 августа включительно. Важное уточнение: по новому календарю он начинается не 1 августа. К выбору даты стоит отнестись внимательно, особенно если семья планирует праздничный обед.

Сентябрь

Начало осени может быть подходящим временем для семейного торжества благодаря умеренной погоде. Многодневного поста в этот период нет, но следует учесть возможные однодневные постные дни и расписание конкретного храма.

Октябрь

Осень подходит для камерного семейного торжества. Из-за переменчивой погоды стоит заранее позаботиться о помещении для фотосессии и комфортных условиях для малыша.

Ноябрь

В первой половине месяца нет многодневного поста. Рождественский пост начинается 28 ноября, а не 15 ноября, и продлится до 6 января 2028 года включительно. Если вы запланировали крестины в конце осени, дату и формат празднования лучше обсудить со священником.

Декабрь

Рождественский пост длится до 6 января 2028 года. 25 декабря - Рождество Христово по новому календарю. В праздничные дни расписание богослужений может быть особым, поэтому возможность провести крещение нужно уточнить в выбранном храме.

Главные посты и праздники в 2027 году

Пасха - 2 мая

Троица - 20 июня

Великий пост - 15 марта – 1 мая

Петровский пост - 28 июня – 11 июля

Успенский пост - 14–27 августа

Рождественский пост - 28 ноября 2027 года – 6 января 2028 года

Эти даты приведены по календарю ПЦУ и УГКЦ с использованием нового стиля для неподвижных праздников. Если ваш приход следует другому календарю, уточните даты у священника.

Можно ли крестить ребенка во время поста

Сам по себе пост не является общим запретом на совершение Таинства Крещения. Однако в этот период семьям рекомендуется учитывать церковные традиции и формат празднования. Расписание богослужений может меняться, поэтому дату обязательно нужно согласовать со священником.

Обязательно ли крестить ребенка на 40-й день

Это не строгое правило, требующее проводить крещение именно в этот день. Число 40 связано с церковной традицией молитвы после рождения ребенка. Конкретное время крещения родители могут обсудить со священником.

Можно ли крестить в дни великих церковных праздников

В праздничные дни в храмах проходят торжественные богослужения, поэтому возможность провести Таинство Крещения нужно согласовать заранее.

Как правильно выбрать дату крещения

  1. Выберите храм, в котором хотите крестить ребенка.
  2. Узнайте расписание проведения Таинства Крещения.
  3. Проконсультируйтесь со священником, особенно если желаемая дата приходится на пост или большой праздник.
  4. Согласуйте день с крестными родителями и близкими, которые планируют присутствовать.

Только после подтверждения даты в церкви бронируйте ресторан, фотографа и крестильные наряды - крижму, рубашку и другие необходимые вещи.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным днём в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется каждый год с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав выразили поддержку проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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