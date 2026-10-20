Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

О чём вы узнаете:
- Когда отмечают именины в ноябре
- Как найти день своего святого
- Почему даты зависят от церковного календаря
Ноябрь богат днями ангела: в церковном календаре почти каждый день можно найти имена святых, память которых чтят верующие. Если нужно поздравить близких или узнать дату собственных именинов, стоит заранее ознакомиться с календарем. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает сайт для родителей и семьи Mamusi, полный церковный список имен значительно шире популярных подборок. В то же время важно учитывать, что даты могут отличаться в зависимости от церковного календаря, которого придерживается человек. Приведенный ниже список соответствует датам по старому стилю.
Самые заметные даты и именины ноября
В течение месяца есть несколько дат, которые особенно часто связывают с определёнными именами и чествованием известных святых.
8 ноября - день Михаила
В этот день по старому календарю отмечается Собор архистратига Михаила. Дата известна прежде всего среди людей с именем Михаил.
20 ноября - именины шести имен
В приведённой подборке в этот день указаны Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф и Остап.
24 ноября - день Екатерины
Постарому стилю в этот день почитают великомученицу Екатерину Александрийскую.
30 ноября - день Андрея
Эта дата связана с памятью апостола Андрея Первозванного по старому календарю.
Расписание именинов по датам ноября
Ниже приведён список именинов по датам, представленный в исходном материале. Перед использованием календаря стоит проверить, соответствует ли он церковной традиции, которой придерживается человек.
1 ноября: Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Иаков.
3 ноября: Анна, Иосиф, Юрий.
4 ноября: Павел.
5 ноября: Григорий.
6 ноября: Клавдия, Лука, Мотрона, Александра, Павел.
7 ноября: Валерий, Евгений, Иларион, Панас, Федор.
8 ноября: Михаил.
9 ноября: Антон, Иван, Мотрона, Александр.
10 ноября: Константин, Юрий.
11 ноября: Виктор, Степан, Федор.
12–13 ноября: Иван.
14 ноября: Григорий, Филипп.
15 ноября: Дмитрий.
16 ноября: Матвей.
17 ноября: Виктория, Григорий, Михаил.
18 ноября: Роман.
19 ноября: Иларион.
20 ноября: Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф, Остап.
22 ноября: Максим, Михаил, Петр.
23 ноября: Григорий, Александр, Фёдор.
24 ноября: Екатерина.
25 ноября: Клим, Петр.
26 ноября: Юрий, Яков.
27 ноября: Всеволод, Роман, Яков.
28 ноября: Василий, Григорий, Иван, Степан.
30 ноября: Андрей.
Как правильно выбрать день именины
Если одно и то же имя встречается в церковном календаре несколько раз в год, дату именины следует определять с учётом святого, в честь которого человека крестили.
По крестильному имени
Если известно, в честь какого святого человека крестили, именины приходятся на день памяти этого святого. Обычай отмечать их в ближайший день после дня рождения может служить ориентиром, но сам по себе не определяет крестного покровителя.
Если покровитель неизвестен
Можно уточнить крестильное имя и имя святого у священника, в частности в храме, где состоялось крещение.
Если имени нет в церковном календаре
Некоторые современные имена, например Алина, Милана или Тимур, могут не иметь прямого соответствия среди имен святых в конкретном календаре. В таком случае стоит выяснить, какое имя было дано при крещении, и ориентироваться на день памяти соответствующего святого.
Календарныедаты могут отличаться в зависимости от церковного стиля. Для Православной церкви Украины неподвижные праздники по новоюлианскому календарю отмечаются на 13 дней раньше, чем по старому юлианскому календарю. Поэтому перед поздравлением лучше уточнить дату именины у самого именинника или в его церковной общине.
Читайте также:
- Календарь рыбака на ноябрь: в какие дни искать щуку и судака
- Почему в некоторых сортах сыра есть дырки: зачем и как они образуются
- В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать
Об источнике: Mamusi
Mamusi (mamusi.org.ua) - это украинский онлайн-ресурс и сообщество, ориентированное на родителей, матерей и семейное воспитание. Портал публикует полезные советы по уходу за детьми, здоровью, семейному быту, а также традиционные календарные подборки, в частности церковные праздники, именины и народные приметы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред