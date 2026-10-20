Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

Именины в ноябре: ознакомьтесь с календарём по датам, узнайте, когда поздравлять Михаила, Екатерину и Андрея, а также как правильно определить свой день ангела.

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Какие имена есть в календаре именинников ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда отмечают именины в ноябре

Как найти день своего святого

Почему даты зависят от церковного календаря

Ноябрь богат днями ангела: в церковном календаре почти каждый день можно найти имена святых, память которых чтят верующие. Если нужно поздравить близких или узнать дату собственных именинов, стоит заранее ознакомиться с календарем. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает сайт для родителей и семьи Mamusi, полный церковный список имен значительно шире популярных подборок. В то же время важно учитывать, что даты могут отличаться в зависимости от церковного календаря, которого придерживается человек. Приведенный ниже список соответствует датам по старому стилю.

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Самые заметные даты и именины ноября

В течение месяца есть несколько дат, которые особенно часто связывают с определёнными именами и чествованием известных святых.

8 ноября - день Михаила

В этот день по старому календарю отмечается Собор архистратига Михаила. Дата известна прежде всего среди людей с именем Михаил.

20 ноября - именины шести имен

В приведённой подборке в этот день указаны Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф и Остап.

24 ноября - день Екатерины

Постарому стилю в этот день почитают великомученицу Екатерину Александрийскую.

30 ноября - день Андрея

Эта дата связана с памятью апостола Андрея Первозванного по старому календарю.

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Расписание именинов по датам ноября

Ниже приведён список именинов по датам, представленный в исходном материале. Перед использованием календаря стоит проверить, соответствует ли он церковной традиции, которой придерживается человек.

1 ноября: Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Иаков.

3 ноября: Анна, Иосиф, Юрий.

4 ноября: Павел.

5 ноября: Григорий.

6 ноября: Клавдия, Лука, Мотрона, Александра, Павел.

7 ноября: Валерий, Евгений, Иларион, Панас, Федор.

8 ноября: Михаил.

9 ноября: Антон, Иван, Мотрона, Александр.

10 ноября: Константин, Юрий.

11 ноября: Виктор, Степан, Федор.

12–13 ноября: Иван.

14 ноября: Григорий, Филипп.

15 ноября: Дмитрий.

16 ноября: Матвей.

17 ноября: Виктория, Григорий, Михаил.

18 ноября: Роман.

19 ноября: Иларион.

20 ноября: Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф, Остап.

22 ноября: Максим, Михаил, Петр.

23 ноября: Григорий, Александр, Фёдор.

24 ноября: Екатерина.

25 ноября: Клим, Петр.

26 ноября: Юрий, Яков.

27 ноября: Всеволод, Роман, Яков.

28 ноября: Василий, Григорий, Иван, Степан.

30 ноября: Андрей.

Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Как правильно выбрать день именины

Если одно и то же имя встречается в церковном календаре несколько раз в год, дату именины следует определять с учётом святого, в честь которого человека крестили.

По крестильному имени

Если известно, в честь какого святого человека крестили, именины приходятся на день памяти этого святого. Обычай отмечать их в ближайший день после дня рождения может служить ориентиром, но сам по себе не определяет крестного покровителя.

Если покровитель неизвестен

Можно уточнить крестильное имя и имя святого у священника, в частности в храме, где состоялось крещение.

Если имени нет в церковном календаре

Некоторые современные имена, например Алина, Милана или Тимур, могут не иметь прямого соответствия среди имен святых в конкретном календаре. В таком случае стоит выяснить, какое имя было дано при крещении, и ориентироваться на день памяти соответствующего святого.

Календарныедаты могут отличаться в зависимости от церковного стиля. Для Православной церкви Украины неподвижные праздники по новоюлианскому календарю отмечаются на 13 дней раньше, чем по старому юлианскому календарю. Поэтому перед поздравлением лучше уточнить дату именины у самого именинника или в его церковной общине.

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Об источнике: Mamusi Mamusi (mamusi.org.ua) - это украинский онлайн-ресурс и сообщество, ориентированное на родителей, матерей и семейное воспитание. Портал публикует полезные советы по уходу за детьми, здоровью, семейному быту, а также традиционные календарные подборки, в частности церковные праздники, именины и народные приметы.

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