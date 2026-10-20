Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

Марина Иваненко
20 октября 2026, 16:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Именины в ноябре: ознакомьтесь с календарём по датам, узнайте, когда поздравлять Михаила, Екатерину и Андрея, а также как правильно определить свой день ангела.
Какие имена есть в календаре именинников ноября
Какие имена есть в календаре именинников ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Когда отмечают именины в ноябре
  • Как найти день своего святого
  • Почему даты зависят от церковного календаря

Ноябрь богат днями ангела: в церковном календаре почти каждый день можно найти имена святых, память которых чтят верующие. Если нужно поздравить близких или узнать дату собственных именинов, стоит заранее ознакомиться с календарем. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает сайт для родителей и семьи Mamusi, полный церковный список имен значительно шире популярных подборок. В то же время важно учитывать, что даты могут отличаться в зависимости от церковного календаря, которого придерживается человек. Приведенный ниже список соответствует датам по старому стилю.

видео дня

Самые заметные даты и именины ноября

В течение месяца есть несколько дат, которые особенно часто связывают с определёнными именами и чествованием известных святых.

8 ноября - день Михаила

В этот день по старому календарю отмечается Собор архистратига Михаила. Дата известна прежде всего среди людей с именем Михаил.

20 ноября - именины шести имен

В приведённой подборке в этот день указаны Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф и Остап.

24 ноября - день Екатерины

Постарому стилю в этот день почитают великомученицу Екатерину Александрийскую.

30 ноября - день Андрея

Эта дата связана с памятью апостола Андрея Первозванного по старому календарю.

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Расписание именинов по датам ноября

Ниже приведён список именинов по датам, представленный в исходном материале. Перед использованием календаря стоит проверить, соответствует ли он церковной традиции, которой придерживается человек.

1 ноября: Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Иаков.

3 ноября: Анна, Иосиф, Юрий.

4 ноября: Павел.

5 ноября: Григорий.

6 ноября: Клавдия, Лука, Мотрона, Александра, Павел.

7 ноября: Валерий, Евгений, Иларион, Панас, Федор.

8 ноября: Михаил.

9 ноября: Антон, Иван, Мотрона, Александр.

10 ноября: Константин, Юрий.

11 ноября: Виктор, Степан, Федор.

12–13 ноября: Иван.

14 ноября: Григорий, Филипп.

15 ноября: Дмитрий.

16 ноября: Матвей.

17 ноября: Виктория, Григорий, Михаил.

18 ноября: Роман.

19 ноября: Иларион.

20 ноября: Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф, Остап.

22 ноября: Максим, Михаил, Петр.

23 ноября: Григорий, Александр, Фёдор.

24 ноября: Екатерина.

25 ноября: Клим, Петр.

26 ноября: Юрий, Яков.

27 ноября: Всеволод, Роман, Яков.

28 ноября: Василий, Григорий, Иван, Степан.

30 ноября: Андрей.

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Как правильно выбрать день именины

Если одно и то же имя встречается в церковном календаре несколько раз в год, дату именины следует определять с учётом святого, в честь которого человека крестили.

По крестильному имени

Если известно, в честь какого святого человека крестили, именины приходятся на день памяти этого святого. Обычай отмечать их в ближайший день после дня рождения может служить ориентиром, но сам по себе не определяет крестного покровителя.

Если покровитель неизвестен

Можно уточнить крестильное имя и имя святого у священника, в частности в храме, где состоялось крещение.

Если имени нет в церковном календаре

Некоторые современные имена, например Алина, Милана или Тимур, могут не иметь прямого соответствия среди имен святых в конкретном календаре. В таком случае стоит выяснить, какое имя было дано при крещении, и ориентироваться на день памяти соответствующего святого.

Календарныедаты могут отличаться в зависимости от церковного стиля. Для Православной церкви Украины неподвижные праздники по новоюлианскому календарю отмечаются на 13 дней раньше, чем по старому юлианскому календарю. Поэтому перед поздравлением лучше уточнить дату именины у самого именинника или в его церковной общине.

Читайте также:

Об источнике: Mamusi

Mamusi (mamusi.org.ua) - это украинский онлайн-ресурс и сообщество, ориентированное на родителей, матерей и семейное воспитание. Портал публикует полезные советы по уходу за детьми, здоровью, семейному быту, а также традиционные календарные подборки, в частности церковные праздники, именины и народные приметы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствиях

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствиях

18:23Украина
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:49Украина
Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Последние новости

18:38

Путинист Киркоров спланировал собственную смерть: Басков счастлив

18:23

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствияхФото

18:17

СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах, — эксперт

18:11

Самый прибыльный хит и расценки на услуги: откровения украинского продюсераВидео

18:04

Кристина Эпплгейт поставили неизлечимый диагноз ошибочно: состояние ухудшается

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
17:58

Гороскоп Таро на завтра 21 октября: Овнам - проявить прямоту, Рыбам - забота

17:54

Какие растения выбрать для дома: шесть вариантов, задерживающих пыль

17:43

Как приготовить сочные рыбные котлеты: секрет кроется в одном ингредиенте

17:42

Не миллионы, а всего 50 тысяч: Максакова объяснила, чего больше всего боится КремльВидео

Реклама
17:24

Зачем вешать укроп над входной дверью: что гласят народные приметы

17:17

Почему 21 октября нельзя отправляться в долгий путь: какой церковный праздник

17:06

Что нужно сделать после стирки с одеждой, чтобы она быстрее высохла

16:59

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

16:57

"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

16:49

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:36

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

16:33

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:32

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

16:27

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

16:16

РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

Реклама
16:02

Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

15:52

Удача, деньги и любовь: 5 знаков зодиака, которым повезет 19–25 октября

15:49

Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюраВидео

15:43

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицыВидео

15:29

Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

15:26

Когда не стоит стричь волосы в ноябре: календарь благоприятных дней

15:22

Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий

15:15

Россия атакует Киев дронами, есть жертвы: что известно о последствиях "прилетов"

15:09

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

15:05

Умер звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил: актеру было 78 лет

14:58

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

14:45

Рыболовный календарь на ноябрь: в какие дни ловить щуку и судака

14:35

Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

14:23

Жир и нагар исчезнут без дорогих средств: чем отмыть решетку газовой плитыВидео

14:22

Почему в некоторых видах сыра есть дыры: зачем и как они образуются

14:19

Павел Зибров потерял на фронте близкого человека: "Огромная боль"

13:54

В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

13:51

Лидер фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые "заработал" на бронировании – СМИ

13:44

Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

13:40

Новая идея США для завершения войны: что будут обсуждать Зеленский и Виткофф в Осло

Реклама
13:32

"Не была по-настоящему счастлива": Свитолина ошеломила заявлением о браке с Монфисом

13:21

Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО: Максакова назвала причины

13:17

Звезду "Від пацанки до панянки" арестовали в США: что она натворила

12:57

До +22 градусов и почти без дождей: сколько еще продержится тепло в Украине

12:43

Осколок дрона попал водителю автобуса прямо в сердце: новые детали трагедии под Киевом

12:34

Как стирать стеганое одеяло: какая ошибка навсегда испортит винтажную вещь

12:31

"Несмотря на невыносимую боль": Ирина Федишин и ее муж тронули признанием

12:29

Как использовать яичную скорлупу для мытья посуды: застарелый жир исчезнет

12:23

Цветы будут появляться снова и снова: рецепт домашнего удобрения для фиалокВидео

11:50

Трамп хочет принудить Украину к соглашению на условиях Путина по Донбассу - NYT

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять