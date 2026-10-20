Рыболовный календарь на ноябрь: в какие дни ловить щуку и судака

Календарь рыбака на ноябрь 2026 года: фазы Луны, советы по ловле щуки, судака, окуня и леща, выбор снастей и правила безопасности на водоемах.

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Когда клевает рыба в ноябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Когда планировать рыбалку в ноябре

Где искать щуку, судака и леща

Как улучшить клев в холодной воде

С приходом ноябрьского похолодания рыбалка требует особой тактики. Из-за понижения температуры воды рыба меняет места стоянки, а её активность зависит от погодных условий, доступности корма и особенностей водоёма. В этот период рыболовы ловят щуку, судака и окуня, а белую рыбу ищут на глубоких участках и вблизи русла. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Fish Master, поздней осенью необходимо медленно вести приманки, внимательно выбирать место ловли и использовать снасти, позволяющие заметить осторожную поклевку. Важную роль играют стабильность атмосферного давления, температура воды и рельеф дна. Лунный календарь можно использовать в качестве дополнительного ориентира, но он не гарантирует активного клева в конкретный день.

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Лунный календарь рыбака на ноябрь 2026 года

В ноябре 2026 года основные фазы Луны приходятся на следующие даты по киевскому времени: последняя четверть - 1 ноября в 22:28, новолуние - 9 ноября в 09:02, первая четверть - 17 ноября в 13:48, полнолуние - 24 ноября в 16:53.

В традиционных лунных календарях эти периоды используют для ориентировочного планирования рыбалки. Однако научных оснований считать конкретные фазы Луны гарантированными показателями интенсивности клева нет. Поэтому при выборе даты следует в первую очередь учитывать прогноз погоды, состояние водоёма и особенности поведения рыбы.

1–8 ноября - убывающая Луна

В начале месяца можно проверять прибрежные бровки, участки возле остатков водной растительности и переходы к глубине. Для хищника подойдут медленные проводки силиконовых приманок и блесен.

9 ноября - новолуние

В этот день не стоит ожидать определённого результата только из-за фазы Луны. Если погодные условия благоприятны, можно попробовать ловить белую рыбу на глубине, используя небольшие порции прикормки и деликатные снасти.

10–23 ноября - растущая Луна

Это длительный период, в течение которого стоит ориентироваться на стабильность погоды и места стоянки рыбы. Для спиннинговой ловли перспективными могут быть русловые откосы, глубокие ямы и участки со сменой рельефа дна.

24 ноября - полнолуние

Результат рыбалки будет зависеть прежде всего от условий на водоеме. При поиске судака можно проверять глубокие участки, а также места выхода хищника на охоту в утренние и вечерние часы.

25–30 ноября - убывающая Луна

В конце месяца, когда вода становится холоднее, стоит уделять внимание глубоким участкам, русловым бровкам и местам зимней концентрации рыбы. Перед выездом нужно проверить действующие ограничения на ловлю.

Где искать и как ловить рыбу поздней осенью

Щука

В начале ноября щука может держаться вблизи остатков водной растительности, прибрежных бровков и участков, где собирается мелкая рыба. После устойчивого похолодания её стоит искать также на глубине, возле корчей, подводных перепадов и русловых откосов.

Для ловли щуки используют силиконовые приманки, колеблющиеся блесны и воблеры, которые можно вести на небольшой скорости. Размер приманки подбирают в соответствии с условиями водоема и активностью хищника.

Если поклевок нет, стоит изменить не только цвет или форму приманки, но и глубину проводки. Проверка разных глубин помогает определить, где именно держится рыба.

Судак и окунь

Судака в конце осени ищут на русловых отложениях, каменистых участках и выходах из глубоких ям. Для его ловли подходит джиговое оснащение с съедобным силиконом естественных или контрастных цветов.

Ступенчатая проводка с паузами у дна помогает контролировать приманку и замечать осторожные поклевки. Вес джиг-головки подбирают так, чтобы сохранялся контакт с дном и можно было отслеживать его рельеф.

Окунь часто собирается в стаи вблизи скоплений малька. Ловля можно начинать с нижней части подводного склона, постепенно проверяя средний горизонт. Для этого подойдут лёгкий спиннинг, небольшие силиконовые приманки и медленная проводка с паузами.

Лещ, плотва и плоскирка

Белую рыбу в холодной воде стоит искать на глубине, у русла и на пологих выходах из ям. Перспективными могут быть участки со слабым течением, где рыба находит корм и может держаться длительное время.

Для фидерной ловли используют небольшие кормушки и мелкофракционную прикормку. В холодной воде целесообразно начинать с умеренного количества корма и не злоупотреблять ароматизаторами, постепенно корректируя тактику в соответствии с клевом.

В качестве насадок подойдут мотыль, опарыш и червь. Фидерное удилище с чувствительным вершинком и тонкий поводок помогут заметить слабые поклевки, характерные для осторожной рыбы в холодной воде.

Что делать, если рыба не клюет

1. Уменьшите скорость проводки

Попробуйте увеличить паузы между движениями приманки и дольше задерживать её у дна. Такой подход может помочь при ловле пассивного хищника.

2. Смените место

Проверьте соседний выступ, участок с обратным течением, перепад глубин или другое место с похожими условиями. Иногда смена локации эффективнее длительного ожидания поклевки.

3. Поэкспериментируйте с приманками

Измените размер, цвет или тип приманки. При этом не стоит менять все параметры одновременно: так будет легче понять, что именно повлияло на результат.

4. Скорректируйте фидерную оснастку

Если белая рыба реагирует слабо, попробуйте уменьшить порцию корма, изменить длину поводка или использовать другую насадку.

5. Учитывайте погодные условия

Резкие изменения атмосферного давления, температуры и направления ветра могут сопровождаться изменением активности рыбы. Однако универсального правила для всех водоёмов нет, поэтому лучше оценивать совокупность погодных факторов.

Правила безопасности на водоемах в ноябре

В ноябре вода становится очень холодной, поэтому даже короткое падение в водоем может представлять серьезную угрозу. Рыболовам нужно заранее позаботиться об экипировке и средствах связи.

Во время рыбалки с лодки обязательно надевайте и застегивайте спасательный жилет. Не выходите на воду при опасных погодных условиях и учитывайте возможность резкого усиления ветра.

На берегу носите обувь с нескользящей подошвой, осторожно передвигайтесь по мокрым склонам и избегайте обледенелых бетонных поверхностей. Не выходите на тонкий первый лёд, даже если он кажется прочным.

Перед выездом проверьте прогноз погоды, возьмите с собой заряженный телефон, фонарик и комплект сухой одежды. Сообщите близким, куда отправляетесь и когда планируете вернуться.

Перед рыбалкой также необходимо ознакомиться с местными правилами любительского рыболовства, сезонными ограничениями и перечнем зимних ям, где ловля может быть запрещена или ограничена.

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Об источнике: Fish Master Fish Master (fish-master.com.ua) - украинский рыболовный интернет-магазин и экспертный центр в Киеве, основанный профессиональными рыболовами и призерами спортивных соревнований, который помимо продажи снастей регулярно публикует практические советы и календари клева.

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