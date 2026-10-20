Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

Анна Косик
20 октября 2026, 13:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогерша объяснила, какой лук лучше всего подходит для салатов, супов и маринования.
В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать
Не всегда белый, желтый и красный лук можно использовать одинаково / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Чем отличаются желтый, белый и красный лук
  • Как сочетать разные виды лука с блюдами

Лук отличается не только цветом, но и вкусом, остротой и кулинарными свойствами. Желтый лучше всего раскрывается при длительном приготовлении, белый подходит для свежих салатов и соусов, а красный придает блюдам сладковатые нотки и привлекательный вид.

Главред узнал, что украинская блогерша Алина Бурлака в TikTok объяснила, как правильно выбирать разные виды лука и для каких блюд они подходят лучше всего.

видео дня

Чем отличается желтый лук от белого и красного

Желтый лук имеет толстые внутренние слои, благодаря чему хорошо подходит для длительного приготовления. В сыром виде она отличается резким и острым вкусом, но при нагревании становится слаще. Именно поэтому её часто используют в блюдах, требующих длительного тушения или обжаривания.

"Использую её для насыщенной основы бульонов, супов, рагу, карамелизованного лука или мясных начинок", - отметила Бурлака.

Белый лук имеет более тонкую кожуру и более деликатный вкус. Он оставляет менее длительное послевкусие, поэтому хорошо сочетается со свежими овощами и соусами.

Где можно и нельзя хранить лук
Где можно и нельзя хранить лук / Инфографика: Главред

"Прекрасно подходит для свежих салатов, гуакамоле, сальсы", - добавила блогерша.

Красный лук, в свою очередь, привлекает сладковатым вкусом в сыром виде и насыщенным цветом, который делает готовые блюда более аппетитными.

"Лучше всего подходит для маринования или употребления в сыром виде. Она (красный лук - Главред) служит прекрасным дополнением к жирным блюдам, таким как бургеры или жирные ребрышки", - отметила Бурлака.

Видео о том, чем отличаются белый, желтый и красный лук, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

Читайте также:

О персоне: Алина Бурлака

Алина Бурлака - украинская блогерша, которая в своём блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о разнообразных рецептах и секретах приготовления блюд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

14:58Синоптик
Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

14:35Война
Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

13:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способ

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способ

Последние новости

15:09

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

15:05

Умер звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил: актеру было 78 лет

14:58

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

14:45

Рыболовный календарь на ноябрь: в какие дни ловить щуку и судака

14:35

Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
14:23

Жир и нагар исчезнут без дорогих средств: чем отмыть решетку газовой плитыВидео

14:22

Почему в некоторых видах сыра есть дыры: зачем и как они образуются

14:19

Павел Зибров потерял на фронте близкого человека: "Огромная боль"

13:54

В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

Реклама
13:51

Лидер фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые "заработал" на бронировании – СМИ

13:44

Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

13:40

Новая идея США для завершения войны: что будут обсуждать Зеленский и Виткофф в Осло

13:32

"Не была по-настоящему счастлива": Свитолина ошеломила заявлением о браке с Монфисом

13:21

Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО: Максакова назвала причины

13:17

Звезду "Від пацанки до панянки" арестовали в США: что она натворила

12:57

До +22 градусов и почти без дождей: сколько еще продержится тепло в Украине

12:43

Осколок дрона попал водителю автобуса прямо в сердце: новые детали трагедии под Киевом

12:34

Как стирать стеганое одеяло: какая ошибка навсегда испортит винтажную вещь

12:31

"Несмотря на невыносимую боль": Ирина Федишин и ее муж тронули признанием

12:29

Как использовать яичную скорлупу для мытья посуды: застарелый жир исчезнет

Реклама
12:23

Цветы будут появляться снова и снова: рецепт домашнего удобрения для фиалокВидео

11:50

Трамп хочет принудить Украину к соглашению на условиях Путина по Донбассу - NYT

11:45

Путин нашел новый способ давления на США: в ISW раскрыли роль Китая

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

11:29

Как отмыть до блеска медную посуду обычным кетчупом и солью: рабочий лайфхак

11:11

Салат из капусты на зиму без стерилизации: рецепт за 30 минут

10:48

Как избежать плесени и сырости в доме: правила, которые многие игнорируютВидео

10:42

"Не поймешь, что это она": известный продюсер рассказал о настоящей Могилевской

10:21

Когда в жизнь одного знака ворвется любовь: гороскоп на ноябрь 2026Видео

10:16

"Это какая-то новая грань абсурда": Астафьева стала мишенью хейта из-за радиодиктантамнение

10:03

РФ ударила по мирным людям вблизи автодороги Киев-Одесса: есть погибшие и раненые

10:01

Топливо в Украины рекордно подорожало: какие цены на АЗС 20 октября

09:56

"Разблокировала наконец-то": Елена Тополя обратилась к бывшему

09:42

Когда осенью нужно в последний раз косить газон: какой высоты оставлять траву

09:42

Деньги потекут рекой: ключевые даты ноября 2026 для финансового взлета РаковВидео

09:17

Дроны несколько часов атаковали топливный объект РФ: горит станция "Никольское"

09:04

Поможет кетчуп, лимон и сода: как вернуть блеск латунным вещам

08:40

Новая Ялта для Путина: Фесенко объяснил, почему не стоит паниковать из-за АТЭСмнение

08:30

Удары по НПЗ и вступление в НАТО: Вэнс сделал резкое заявление об Украине

08:15

Мерц призвал проснуться: что Путин планирует в отношении Украины и Европы

Реклама
07:04

США готовят новый раунд переговоров по Украине в Норвегии: что известно

06:45

Российский дрон ударил по многоквартирному дому в Сумах: вспыхнул пожар

05:59

Гороскоп на завтра, 21 октября: Близнецам — провокации, Скорпионам — поддержка

05:31

Почему некоторые люди кладут туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

05:01

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

04:22

Как компактно сложить полотенца, чтобы сэкономить место в шкафу — классный способ

04:01

Как сделать компост из опавших листьев: агроном раскрыл главные секретыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

03:33

Бук или сосна: какие дрова лучше выбрать для камина, чтобы дольше сохранять тепло

03:00

Откроются новые двери: три знака зодиака оставят трудности позади

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять