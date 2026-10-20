В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

Блогерша объяснила, какой лук лучше всего подходит для салатов, супов и маринования.

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Не всегда белый, желтый и красный лук можно использовать одинаково / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Чем отличаются желтый, белый и красный лук

Как сочетать разные виды лука с блюдами

Лук отличается не только цветом, но и вкусом, остротой и кулинарными свойствами. Желтый лучше всего раскрывается при длительном приготовлении, белый подходит для свежих салатов и соусов, а красный придает блюдам сладковатые нотки и привлекательный вид.

Главред узнал, что украинская блогерша Алина Бурлака в TikTok объяснила, как правильно выбирать разные виды лука и для каких блюд они подходят лучше всего.

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Чем отличается желтый лук от белого и красного

Желтый лук имеет толстые внутренние слои, благодаря чему хорошо подходит для длительного приготовления. В сыром виде она отличается резким и острым вкусом, но при нагревании становится слаще. Именно поэтому её часто используют в блюдах, требующих длительного тушения или обжаривания.

"Использую её для насыщенной основы бульонов, супов, рагу, карамелизованного лука или мясных начинок", - отметила Бурлака.

Белый лук имеет более тонкую кожуру и более деликатный вкус. Он оставляет менее длительное послевкусие, поэтому хорошо сочетается со свежими овощами и соусами.

Где можно и нельзя хранить лук / Инфографика: Главред

"Прекрасно подходит для свежих салатов, гуакамоле, сальсы", - добавила блогерша.

Красный лук, в свою очередь, привлекает сладковатым вкусом в сыром виде и насыщенным цветом, который делает готовые блюда более аппетитными.

"Лучше всего подходит для маринования или употребления в сыром виде. Она (красный лук - Главред) служит прекрасным дополнением к жирным блюдам, таким как бургеры или жирные ребрышки", - отметила Бурлака.

Видео о том, чем отличаются белый, желтый и красный лук, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Алина Бурлака Алина Бурлака - украинская блогерша, которая в своём блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о разнообразных рецептах и секретах приготовления блюд.

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