Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд

Руслана Заклинская
19 октября 2026, 22:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Задачу усложняет большое количество похожих ракушек, но одна из них обладает особенностью, которая поможет разгадать головоломку.
Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд
Нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд / Фото: Gregory Dudas Dudolf

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить свою внимательность и наблюдательность. На первый взгляд такие головоломки кажутся простыми, однако найти скрытую деталь среди десятков похожих элементов бывает непросто.

Как пишет The Sun, в новой визуальной головоломке нужно найти сердце среди многочисленных улиток. На выполнение задания отведено всего 9 секунд.

На изображении собраны улитки с раковинами разных цветов. Среди них спрятано сердце, которое нелегко заметить из-за большого количества похожих узоров. Большинство раковин имеют одинаковый спиральный рисунок, однако одна из них отличается от остальных.

видео дня
Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд
Нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд / Фото: Gregory Dudas Dudolf

Попробуйте найти сердце за 9 секунд, прежде чем смотреть подсказку. Внимательно осмотрите изображение и не отвлекайтесь на цвета ракушек.

Если вам не удалось сразу найти нужный объект, не спешите сдаваться. Авторы головоломки подсказывают, что сердце расположено в левой части изображения. Сосредоточьтесь на этом участке и ищите ракушку, которая отличается от остальных.

Такие задания помогают потренировать внимательность и визуальное восприятие. В то же время результат одной головоломки не определяет уровень интеллекта или остроту зрения - на успех могут влиять сложность изображения и индивидуальные особенности восприятия.

Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Gregory Dudas Dudolf

Ранее Главред публиковал и другие интересные головоломки для проверки внимательности. Попробуйте найти три отличия на изображении парня с рыбой за 47 секунд и проверить свою наблюдательность.

Также можете разгадать головоломку, в которой нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд.

Читайте также:

Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
тест по картинке оптическая иллюзия головоломки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

23:40Мир
Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

22:36Украина
Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

22:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Последние новости

23:40

Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

22:43

Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд

22:36

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

22:03

Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

21:37

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
21:24

Умерла бывшая Джастина Бибера: модели и молодой маме было всего 34 года

21:14

Одна ошибка увеличивает счета за отопление: как правильно настроить котелВидео

21:04

Синди Кроуфорд впервые заговорила о смерти сына

20:31

"Девочка убита в коляске": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харьковщине

Реклама
20:25

Путин не жалеет денег на бункеры: может ли РФ применить ядерное оружиеВидео

20:16

В киевском ТЦК произошла стрельба — ранены военные и полицейские

20:01

Отключения света 20 октября: Укрэнерго назвало время и объем ограничений

19:52

США блокируют поставки ракет для Patriot, чтобы давить на Украину - СМИ

19:21

Лавров цинично оправдал удары по Украине и вспомнил о "защите" русскоязычных

19:10

Путину доложили о "взятии" Доброполья: Коваленко раскрыл правдумнение

19:08

Появление клопов в жилых домах осенью: как защитить квартиру

18:51

Как обогреть дом и потратить меньше дров: хитрость, о которой мало кто знаетВидео

18:32

Зачем садоводы рассыпают соду в октябре: неожиданный результат

18:21

Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

18:12

Угроза для запада и центра Украины: Игнат назвал основные цели атак РФ

Реклама
18:11

5 знаков зодиака, для которых конец октября станет временем больших перемен

18:07

Традиционные разделочные доски уходят в прошлое: что становится трендом

17:53

Путин мог не дожить до 74-летия: бывшая депутат Госдумы РФ назвала причинуВидео

17:43

"Обнаружила у себя": Надя Дорофеева рассказала об опухоли в груди

17:31

Одна кнопка в авто усиливает запотевание окон: что не стоит делать в дождьВидео

17:28

Зачем раскладывать лавровый лист на грядках: особенности применения

17:26

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

17:19

Аномальное тепло в Украине задержится: какой будет погода до конца октября

17:02

Какую обувь носить с джинсами осенью 2026: стилистка назвала лучшие сочетания

17:02

Зачем поля массово засевали одуванчиком: что тайно добывали из корней

16:57

Чтобы смородина обильно плодоносила: что нужно сделать во время осенней посадки

16:56

Договоренности не выполнены: Зеленский заявил о Starlink и поставках оружия

16:23

Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина — в МИД предупредили об опасном сценарии

16:18

Гороскоп на сегодня, 20 октября: Ракам — волнения, Водолеям — любовь

16:03

Детское Евровидение–2026: где смотреть финал и как голосовать за УкраинуВидео

15:58

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

15:45

Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

15:29

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способВидео

15:17

Без Киева соглашения не будет: в Кремле удивили заявлением о мирных переговорах

14:44

"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

Реклама
14:43

Секрет наваристого бульона не в специях: какие виды мяса рекомендуют сочетать повара

14:34

"Потеряла сознание": народная артистка упала и получила тяжелые травмы

14:34

Стиралка сильно трясется во время отжима: как устранить проблему самостоятельно

14:20

Кому требуется особое внимание: 4-месячные младенцы, страдающие молча

14:17

Когда в 2026 году менять летние шины на зимние: что говорит закон и будут ли штрафыВидео

13:59

Правительство обновило условия "єОсели" для нескольких категорий граждан

13:52

Подбор запчастей по VIN-коду: где ошибаются чаще всего новости компании

13:43

"Сейчас с бывшим": Лорак сделала неожиданное заявление о Мурате Налчаджиоглу

13:43

Религиозные праздники ноября 2026 года: день Михаила, Андрея и начало поста

13:30

На Солнце произошла вспышка красного уровня: магнитная буря надвигается на Землю

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять