Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд

Задачу усложняет большое количество похожих ракушек, но одна из них обладает особенностью, которая поможет разгадать головоломку.

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Нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд / Фото: Gregory Dudas Dudolf

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить свою внимательность и наблюдательность. На первый взгляд такие головоломки кажутся простыми, однако найти скрытую деталь среди десятков похожих элементов бывает непросто.

Как пишет The Sun, в новой визуальной головоломке нужно найти сердце среди многочисленных улиток. На выполнение задания отведено всего 9 секунд.

На изображении собраны улитки с раковинами разных цветов. Среди них спрятано сердце, которое нелегко заметить из-за большого количества похожих узоров. Большинство раковин имеют одинаковый спиральный рисунок, однако одна из них отличается от остальных.

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Нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд / Фото: Gregory Dudas Dudolf

Попробуйте найти сердце за 9 секунд, прежде чем смотреть подсказку. Внимательно осмотрите изображение и не отвлекайтесь на цвета ракушек.

Если вам не удалось сразу найти нужный объект, не спешите сдаваться. Авторы головоломки подсказывают, что сердце расположено в левой части изображения. Сосредоточьтесь на этом участке и ищите ракушку, которая отличается от остальных.

Такие задания помогают потренировать внимательность и визуальное восприятие. В то же время результат одной головоломки не определяет уровень интеллекта или остроту зрения - на успех могут влиять сложность изображения и индивидуальные особенности восприятия.

Ответ на головоломку / Фото: Gregory Dudas Dudolf

Ранее Главред публиковал и другие интересные головоломки для проверки внимательности. Попробуйте найти три отличия на изображении парня с рыбой за 47 секунд и проверить свою наблюдательность.

Также можете разгадать головоломку, в которой нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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