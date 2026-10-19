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Как обогреть дом и потратить меньше дров: хитрость, о которой мало кто знает

Мария Николишин
19 октября 2026, 18:51
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Прежде чем положить дрова в камин, они должны прогреться до комнатной температуры и быть сухими.
Как обогреть дом и потратить меньше дров: хитрость, о которой мало кто знает
Как правильно хранить дрова / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему дрова с улицы не стоит сразу бросать в камин
  • Как по звуку проверить, сухие ли дрова

Многие люди используют дрова для отопления дома. Однако, чтобы они отдавали как можно больше тепла, нужно избегать некоторых распространенных ошибок.

Главред решил разобраться, можно ли использовать сырые дрова для отопления.

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Почему холодные дрова горят хуже

Дрова, которые заносят с улицы и сразу кладут в камин или печь, горят значительно медленнее и отдают меньше тепла, чем при комнатной температуре. Перед розжигом древесину следует выдержать в помещении 24–48 часов, пишет Deccoria.

Причина в распределении энергии. Жар углей и пламени сначала тратится на то, чтобы нагреть дрова до температуры возгорания, и только потом они начинают полноценно гореть.

Холодное топливо к тому же снижает температуру внутри камина, из-за чего дрова начинают тлеть и дымить.

Сколько дров следует хранить в доме

Не рекомендуется складывать большие объемы древесины в помещении: это повышает влажность воздуха и создает условия для появления плесени. Влажные поленья лучше хранить на улице, желательно у наружной стены и под навесом, который защитит их от осадков.

В самом доме стоит держать только тот запас, который понадобится в ближайшие 1–2 дня. Оптимальное место - стеллаж рядом с камином, но на расстоянии от огня, предусмотренном правилами пожарной безопасности.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Как проверить, достаточно ли сухие дрова

Помимо просушки, важно убедиться, что древесина не содержит лишней влаги. Наиболее точно это покажет электронный влагомер, однако такой прибор есть далеко не в каждом хозяйстве.

Альтернатива - простой тест на звук. Два полена нужно постучать одно о другое: сухая древесина откликнется высоким, четким щелчком, а влажная - глухим, низким и несколько приглушенным звуком.

Правила заготовки дров на зиму - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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