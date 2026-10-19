Вручную или в посудомоечной машине: как дешевле мыть посуду

Вы узнаете:
- Сколько воды экономит посудомоечная машина
- Сколько воды требуется для мытья посуды вручную
Посудомоечная машина в среднем расходует почти на 80% меньше воды за полный цикл, чем мытье того же объема посуды вручную, а в экорежиме экономия достигает 84%.
Главред выяснил, что даже наименее экономичные модели по этому показателю существенно опережают ручную мойку в раковине. Об этом сообщили эксперты британской потребительской организации Which.
Для сравнения исследователи взяли за единицу измерения комплект посуды на одного человека. Согласно стандарту Ассоциации производителей бытовой техники (AHAM), в него входят чашка, блюдце, обеденная и десертная тарелки, миска для фруктов, стакан, две вилки, нож и две чайные ложки.
По расчетам экспертов, в одной миске объемом около девяти литров удается помыть посуду примерно двух человек, прежде чем воду приходится менять из-за загрязнения или охлаждения. Таким образом, на одного человека приходится 4,5 литра, тогда как протестированные посудомоечные машины расходуют менее одного литра.
"Здесь даже не о чем спорить: посудомоечные машины расходуют меньше воды на один комплект посуды, чем при мытье вручную", - подчеркнули эксперты.
Когда выгоднее мыть посуду вручную
Средним и большим семьям посудомоечная машина, скорее всего, обеспечит ощутимую экономию. Зато для людей, которые живут одни или вдвоем, ручная мойка может быть более энергоэффективной, в зависимости от количества посуды.
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Об источнике: Which?
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