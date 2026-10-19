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Вручную или в посудомоечной машине: как дешевле мыть посуду

Анна Косик
19 октября 2026, 10:24
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Эксперты определили, в каких случаях лучше пользоваться посудомоечной машиной, а когда ручная мойка более выгодна.
Вручную или в посудомоечной машине: как дешевле мыть посуду
Эксперты определили, в каких случаях экономичнее ручная мойка или посудомоечная машина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Сколько воды экономит посудомоечная машина
  • Сколько воды требуется для мытья посуды вручную

Посудомоечная машина в среднем расходует почти на 80% меньше воды за полный цикл, чем мытье того же объема посуды вручную, а в экорежиме экономия достигает 84%.

Главред выяснил, что даже наименее экономичные модели по этому показателю существенно опережают ручную мойку в раковине. Об этом сообщили эксперты британской потребительской организации Which.

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Как очистить посуду
Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Для сравнения исследователи взяли за единицу измерения комплект посуды на одного человека. Согласно стандарту Ассоциации производителей бытовой техники (AHAM), в него входят чашка, блюдце, обеденная и десертная тарелки, миска для фруктов, стакан, две вилки, нож и две чайные ложки.

По расчетам экспертов, в одной миске объемом около девяти литров удается помыть посуду примерно двух человек, прежде чем воду приходится менять из-за загрязнения или охлаждения. Таким образом, на одного человека приходится 4,5 литра, тогда как протестированные посудомоечные машины расходуют менее одного литра.

"Здесь даже не о чем спорить: посудомоечные машины расходуют меньше воды на один комплект посуды, чем при мытье вручную", - подчеркнули эксперты.

Когда выгоднее мыть посуду вручную

Средним и большим семьям посудомоечная машина, скорее всего, обеспечит ощутимую экономию. Зато для людей, которые живут одни или вдвоем, ручная мойка может быть более энергоэффективной, в зависимости от количества посуды.

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Об источнике: Which?

Сайт which.co.uk - британский бренд, который занимается продвижением осознанного выбора потребителей. Он тестирует товары и услуги, выявляет некачественные продукты, повышает осведомленность о правах потребителей и предлагает независимые советы. Сайт предоставляет обзоры продуктов, сравнения цен и советы для потребителей.

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