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Зачем осенью смазывают инструменты маслом: секрет британских садоводов

Марина Иваненко
18 октября 2026, 16:15
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Садовый инструмент перед зимой необходимо очистить, высушить и смазать. Узнайте, как защитить металлические лезвия и деревянные ручки от ржавчины и трещин.
Осенний уход за садовым инвентарем
Осенний уход за садовым инвентарем / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как защитить садовый инструмент от ржавчины
  • Чем обработать металлические лезвия и деревянные ручки
  • Как хранить инвентарь зимой

К концу осени в саду постепенно наступает затишье, а лопаты, грабли и секаторы отправляются на хранение в сарай. Однако без надлежащего ухода за зиму они могут покрыться ржавчиной, а деревянные ручки - пересохнуть и потрескаться. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Kertészkedj.hu, очистка и увлажнение садового инструмента имеют важное значение перед зимним периодом. Двумя главными угрозами при хранении становятся повышенная влажность и пересыхание материалов. Влажный воздух и остатки почвы провоцируют образование ржавчины на металлических поверхностях, тогда как незащищенная древесина теряет влагу, становится менее эластичной и может ломаться под нагрузкой.

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Почему стоит заняться инструментами именно осенью

Эксперты британского питомника Ashridge Trees рекомендуют проводить защитную обработку в конце ноября или в начале декабря, когда сезонные работы полностью завершены. В этот период разница между дневной и ночной температурой в неотапливаемых помещениях может приводить к образованию конденсата на металлических поверхностях.

Тщательная подготовка поможет сохранить инвентарь в надлежащем состоянии и обеспечить его готовность к работе весной. Кроме того, чистые и острые лезвия режут легче, а секаторы оставляют на растениях более ровные срезы, что важно для правильного ухода за садом.

Какие средства подходят для защиты инвентаря

Для металлических деталей используют тонкий слой машинного масла или специальный защитный спрей. Специалисты Университета Висконсина советуют не полагаться на спиртовые спреи в качестве средства защиты от коррозии, ведь спирт быстро испаряется и не обеспечивает длительного защитного покрытия.

Для деревянных рукояток чаще всего используют льняное масло. Оно проникает в волокна древесины, помогает уменьшить потерю влаги и защищает поверхность от пересыхания и образования трещин. Перед нанесением масла рукоятки нужно очистить и высушить.

Как подготовить садовый инструмент к зиме

1. Очистите инструменты от грязи

Тщательно удалите остатки почвы, ила и растительного сока с помощью щетки. Засохшую грязь можно предварительно размочить в тёплой мыльной воде, после чего вытереть поверхность насухо. Особое внимание уделите местам соединения деталей, где часто скапливаются земля и влага.

2. Удалите ржавчину

Если на металлических поверхностях уже появились пятна коррозии, их можно удалить жесткой щеткой или абразивной губкой, подходящей для данного инструмента. Для небольших лезвий иногда используют половинку сырого картофеля, однако после такой очистки металл необходимо тщательно вытереть и высушить.

3. Тщательно высушите металлические детали

После мытья инструмент нужно полностью высушить. Если на поверхности останется влага, под слоем смазки может продолжиться коррозия. Не стоит убирать в сарай мокрые лопаты, секаторы или ножницы, даже если они внешне кажутся чистыми.

Видео о том, как правильно хранить садовый инвентарь зимой, можно посмотреть здесь:

4. Заточите лезвия

Тупые лезвия лопат, секаторов и других режущих инструментов следует заточить перед зимним хранением. Для этого используют напильник или специальный точильный камень. Во время работы важно соблюдать рекомендуемый угол заточки, чтобы не повредить режущую кромку.

5. Отшлифуйте деревянные ручки

Деревянные ручки осматривают на наличие трещин, зазубрин и шероховатых участков. При необходимости поверхность обрабатывают наждачной бумагой, чтобы сделать её гладкой и удалить заусенцы. Если ручка сильно повреждена или шатается в месте крепления, её лучше отремонтировать или заменить до начала нового сезона.

6. Продезинфицируйте лезвия

Лезвия секаторов и ножниц, которыми обрезали больные растения, необходимо продезинфицировать, чтобы снизить риск переноса возбудителей болезней. Для этого можно использовать 70-процентный изопропиловый спирт, следуя инструкции к средству. После обработки инструмент нужно высушить, а также проверить рекомендации производителя относительно совместимости дезинфицирующего средства с материалами.

7. Смажьте металл и древесину

Металлические части покрывают тонким слоем машинного масла или специального средства против коррозии. Деревянные ручки обрабатывают небольшим количеством льняного масла, нанося его чистой тканью. Излишки средства нужно удалить, чтобы поверхности не оставались липкими.

При работе с маслами важно соблюдать инструкции производителя. Тряпки, пропитанные льняным маслом, могут самонагреваться, поэтому их нельзя оставлять скомканными в куче. Их нужно безопасно хранить или утилизировать в соответствии с рекомендациями производителя.

8. Обеспечьте правильное хранение

Подготовленный инвентарь следует подвешивать на стене или размещать на стеллажах, подальше от земляного пола и источников влаги. Сарай или кладовая должны быть сухими и хорошо проветриваемыми. Не следует оставлять инструменты просто на земле или прислонять их к влажным стенам.

Перед весенним сезоном достаточно осмотреть инвентарь, проверить крепления и, при необходимости, повторно смазать металлические детали.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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