Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как правильно хранить сушеные грибы: какая тара защитит от плесени и моли

Марина Иваненко
18 октября 2026, 10:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сушеные грибы лучше хранить в подходящей таре. Узнайте, почему стеклянные банки подходят для заготовок и где их хранить зимой.
Как хранить сушеные грибы
Как хранить сушеные грибы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какая тара лучше всего подходит для сушеных грибов
  • Почему пластиковые пакеты могут испортить заготовки
  • Где хранить грибы, чтобы сохранить их аромат

Сушка - один из самых популярных способов сохранить лесные грибы на зиму. Однако одного лишь качественного обезвоживания недостаточно: неправильно подобранная тара и ненадлежащие условия хранения могут испортить заготовки. Главред расскажет об этом подробнее.

Правильное хранение помогает сохранить вкус, аромат и качество сушеных грибов в течение длительного времени. Как отмечает польское издание Fakt.pl, особое внимание следует уделять выбору упаковки. В частности, обычные полиэтиленовые пакеты и пластиковые контейнеры могут создавать проблемы, если грибы остались недостаточно сухими или внутри скапливается конденсат.

видео дня

Почему не стоит хранить сушеные грибы в полиэтилене

Пластиковая упаковка не всегда является лучшим вариантом для длительного хранения грибных заготовок. Если продукт недостаточно высушен, остаточная влага может способствовать развитию плесени. В герметично закрытой емкости её сложнее заметить на начальном этапе, а испорченные грибы могут стать непригодными к употреблению.

В то же время важно учитывать, что сама по себе герметичность не наносит вреда сушеным грибам. Наоборот, полностью высушенный продукт можно хранить в плотно закрытой таре, которая защищает его от влаги из окружающей среды. Главное условие - убедиться, что грибы действительно сухие, прежде чем убирать их на длительное хранение.

Не все лесные грибы одинаково хорошо подходят для сушки. Белые грибы и подберезовики считаются удачным выбором для такого способа заготовки. Лисички после сушки могут приобретать горьковатый привкус, поэтому их вкусовые свойства стоит учитывать еще при выборе способа хранения.

Какие грибы можна замораживать
Какие грибы можна замораживать / Инфографика: Главред

В чём лучше всего хранить сушёные грибы

Чтобы защитить заготовки от влаги, посторонних запахов и пищевых вредителей, важно правильно выбрать упаковку. Для этого можно использовать несколько вариантов тары.

Стеклянные банки с крышками

Стеклянные банки - один из самых удобных вариантов для длительного хранения сушеных грибов. Они не впитывают посторонних запахов, легко моются и помогают защитить содержимое от влаги при условии плотно закрытой крышки.

Перед использованием банки нужно тщательно вымыть и полностью высушить. Грибы также должны быть сухими. Если внутри осталась влага, даже качественная тара не гарантирует сохранность заготовок.

Видео о том, как правильно сушить грибы, можно посмотреть здесь:

Бумажные пакеты

Бумажные пакеты пропускают воздух и могут подойти для хранения сушеных грибов в сухом помещении. Однако они не обеспечивают надежной защиты от повышенной влажности, поэтому их лучше использовать только при соответствующих условиях.

Также нужно учитывать, что бумага не защищает продукт от всех кухонных вредителей. Если в помещении есть пищевая моль, стоит отдать предпочтение плотно закрытой таре.

Льняные и хлопковые мешочки

Мешочки из натуральной ткани обеспечивают циркуляцию воздуха. Они могут быть удобны для хранения полностью высушенных грибов, если в помещении стабильно сухо.

В то же время ткань не защищает от влаги и насекомых. Поэтому мешочки нужно хранить в сухом месте, регулярно проверять состояние заготовок и не использовать для хранения в сырых помещениях.

Где хранить сушеные грибы, чтобы они не испортились

Независимо от выбранной тары, сушеные грибы нужно хранить в тёмном, сухом и прохладном месте. Лучше всего подойдёт закрытый кухонный шкаф, расположенный подальше от плиты, раковины и других источников тепла и влаги.

Важно также периодически проверять запасы. Если грибы стали мягкими, отсырели, изменили запах или на них появились признаки плесени, употреблять их не стоит. При появлении плесени нужно выбросить всю пораженную партию, а не пытаться спасти её повторной сушкой.

Правильно высушенные грибы, хранящиеся в надлежащих условиях, могут оставаться пригодными к употреблению в течение многих месяцев. Именно поэтому важно не только тщательно высушить лесной урожай, но и позаботиться о защите от влаги, тепла и вредителей.

Читайте также:

Об источнике: Fakt

Самая популярная национальная польская ежедневная газета и сайт Fakt.pl. "Fakt" освещает национальные и местные новости в сфере личных финансов, жизни знаменитостей, политики, а также социальных вопросов, здравоохранения, культуры, бизнеса и спорта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
грибы интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ накопила дроны и готовит новую волну ударов: какие области в зоне риска

РФ накопила дроны и готовит новую волну ударов: какие области в зоне риска

13:14Украина
Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

12:32Синоптик
США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

11:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

Последние новости

13:14

РФ накопила дроны и готовит новую волну ударов: какие области в зоне риска

13:09

Какие плодовые деревья стоит сажать осенью: эксперты назвали 5 лучших вариантов

13:08

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится в течение следующих двух месяцев

13:04

Китайский гороскоп на завтра, 19 октября: Драконам - стресс, Змеям - благодарность

12:56

Деньги заблокированы: клиенты Приватбанка осталась без доступа к соцвыплате

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
12:43

Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Львам - нет выбора, Скорпиону - разногласия

12:32

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

12:22

Финансовый гороскоп на неделю 19-25 октября: Тельцам — прибыль, Рыбам — рост

12:12

Куда пропала Катя Chilly: "Голос країни", карьера и скандалВидео

Реклама
11:59

Батарея горячая сверху, а снизу холодная: проблема может быть вовсе не в воздухе

11:57

Магнитная буря 19 октября: ухудшится ли самочувствие метеозависимых украинцев

11:45

Засохший цветок или упавшее зеркало: 6 примет, предвещающих беду

11:38

Даже старый налет исчезнет за считанные минуты: что нужно залить в унитазВидео

11:26

Как избавиться от плесени и влаги на окнах: 7 лучших комнатных растений

11:09

Брата Макса Чмерковского отстранили от "Танцев со звездами": что он сделал

11:08

Любовный гороскоп на неделю 19-25 октября: Овнам — время, а Скорпионам — доверие

11:01

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

10:57

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:43

Как правильно хранить сушеные грибы: какая тара защитит от плесени и моли

10:18

Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

Реклама
10:03

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

09:30

Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу

09:19

Путинистка Шукшина оказалась в больнице в тяжелом состоянии

08:42

РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенокФото

08:41

"Это очень хорошее решение": Трамп и Рубио прокомментировали отмену санкций против РФ

08:10

Тышкевич раскрыл план Трампа: почему Украине грозит еще полгода войнымнение

07:44

Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожарВидео

05:50

Вселенная приготовила сюрприз: какие знаки зодиака уже на пороге важных перемен

05:05

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

04:22

Как стирать носки, чтобы они не терялись: хитрое правило сохранит все пары

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

03:45

Гороскоп для Тельцов на ноябрь 2026: когда ждать деньги, а когда - важные сделкиВидео

03:03

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

01:10

Ученые на пороге сенсации: раскрыт метод обнаружения внеземных цивилизаций

17 октября, суббота
23:33

РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВС раскрыли, сколько сбили

22:32

Движение дронов и ракет РФ в одном приложении: украинцам раскрыли детали

22:13

Ограничения Starshield ударили по ВСУ: "Флеш" рассказал о переговорах с США

22:10

Зачем подстилают обычную газету под коврик: убережет от капитального ремонта

21:39

Готовы простить всё: какие 4 месяца рождения обречены на страдания в любви

21:33

"Мы назвали ее Вероникой": Ирина Федишин заговорила о потере ребенка

Реклама
21:32

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборкиВидео

21:18

Чего нельзя делать на кладбище: 7 народных примет и древних запретов

20:48

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

20:38

Зачем добавляют лавровый лист при стирке: простой трюк вместо химии

20:29

РФ готовится бить по Украине новыми дронами: эксперт объяснил, в чем опасность

20:21

Какие деревья категорически запрещено сажать возле дома: приметы или наука

20:06

Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяекВидео

19:56

Обильный урожай грибов в лесу: действительно ли зима будет очень холодной

19:28

Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёкахВидео

19:21

В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять