Универсальный маринад для грибов на 1 л воды: идеальный рецепт на зиму

О чём вы узнаете:
- Как приготовить маринад для грибов на 1 литр воды
- Какие специи добавить для насыщенного вкуса
- Как правильно хранить грибные заготовки
Осень - традиционное время сбора лесных грибов и приготовления домашних заготовок. Чтобы сохранить их вкус и аромат, многие хозяйки выбирают маринование. Однако важно правильно подобрать пропорции соли, сахара, уксуса и специй, чтобы получить удачный вкус. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание PMG.ua, рецепт маринада для грибов предусматривает использование доступных ингредиентов, которые помогают сбалансировать сладость, соленость и кислинку.
Какие ингредиенты нужны для маринада
Для приготовления маринада на 1 литр воды понадобятся:
- Вода - 1 л
- Соль - 2 ст. л. без горки
- Сахар - 3 ст. л.
- Уксус 9% - 50 мл
- Черный перец горошком - 4–5 шт.
- Лавровый лист - 1–2 шт.
- Гвоздика - 1–2 шт. по желанию
- Чеснок - 1 зубчик
- Растительное масло - по желанию
Количество маринада нужно рассчитывать с учётом объёма грибов и банок. Один литр воды не всегда даёт ровно литр готового маринада, ведь часть жидкости остаётся между грибами.
Видео о том, как приготовить маринад для грибов, можно посмотреть здесь:
Как замариновать грибы на зиму
1. Подготовьте грибы
Тщательно очистите их от земли, листьев и другого мусора, промойте и переберите. Для маринования используйте только достоверно определённые съедобные грибы. Перед дальнейшим приготовлением их нужно термически обработать в соответствии с видом.
2. Приготовьте маринад
В кастрюле смешайте воду, соль и сахар. Поставьте на огонь и доведите до кипения, перемешивая, чтобы кристаллы полностью растворились.
3. Добавьте специи
Положите в кипящую жидкость черный перец горошком, лавровый лист, гвоздику и чеснок. Они придают заготовке характерный аромат.
4. Добавьте уксус
Добавьте 9% уксус в соответствии с рецептом. При этом важно помнить, что приведенные пропорции сами по себе не гарантируют безопасность длительного хранения грибов при комнатной температуре.
5. Разложите грибы по банкам
Подготовленные грибы помещают в чистые банки и заливают маринадом. Они должны быть полностью покрыты жидкостью. Не следует чрезмерно уплотнять содержимое банок.
6. Позаботьтесь о безопасном хранении
Для домашних грибных консервов нельзя полагаться только на стерилизацию банок, горячее фасование, переворачивание или укутывание одеялом. Такие действия не гарантируют уничтожение опасных микроорганизмов и их токсинов. Используйте проверенный рецепт консервирования грибов с подтвержденными пропорциями кислоты и режимом обработки. Если такого рецепта нет, безопаснее хранить грибы в холодильнике или заморозить их после надлежащего приготовления.
Когда лучше добавлять растительное масло
Растительное масло можно добавить к маринованным грибам непосредственно перед употреблением. Достаточно открыть банку, переложить грибы в салатник, добавить немного масла и, по желанию, дополнить блюдо свежим луком или зеленью.
Добавлять масло в банки перед длительным хранением не стоит без соответствующей проверенной технологии консервирования. Оно не заменяет уксус и не обеспечивает безопасность домашних заготовок.
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Об источнике: PMG
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