Привычка застилать кровать сразу после пробуждения может приводить к задержке влаги в постели. Как проветривать спальное место и уменьшить количество аллергенов.

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Зачем проветривать постель после пробуждения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему не стоит застилать кровать сразу после сна

Как уменьшить количество пылевых клещей

Как часто стирать постельное белье

Привычка застилать кровать сразу после пробуждения считается признаком дисциплины и порядка. Впрочем, спешить с утренней уборкой не стоит: постельному белью нужно время, чтобы проветриться и избавиться от накопленной за ночь влаги. Главред расскажет подробнее.

За ночь постельное белье накапливает влагу, пот, отмершие клетки кожи и кожное сало. Как сообщает издание El Cronista, дерматологи обращают внимание на важность правильного ухода за спальным местом. Если застилать кровать сразу после пробуждения, тепло и влага могут дольше сохраняться под одеялом, создавая благоприятные условия для пылевых клещей. Именно поэтому рекомендуют оставлять кровать незастеленной на некоторое время, чтобы постель проветрилась и подсохла.

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Почему стоит оставлять кровать незастеленной

Во время сна человек выделяет пот и влагу, которые частично остаются в ткани и матрасе. Если сразу накрыть постель покрывалом или плотно застелить её одеялом, влага будет испаряться медленнее.

Пылевые клещи питаются преимущественно отмершими клетками кожи человека. Они не кусаются, однако их частицы и продукты жизнедеятельности могут провоцировать аллергические реакции и усугублять симптомы астмы у чувствительных людей.

Чтобы снизить влажность в постели, после пробуждения стоит откинуть одеяло, расправить простыню и открыть окно, если это позволяют погодные условия. Не нужно оставлять постель незастеленной целый день: достаточно дать ей время проветриться и высохнуть.

Видео о том, как часто нужно менять постельное белье, можно посмотреть здесь:

При какой температуре стирать постельное белье

Помимо утреннего проветривания важную роль играет регулярная стирка. Температуру воды следует выбирать с учётом рекомендаций производителя ткани и моющего средства.

Согласно рекомендациям по борьбе с пылевыми клещами, горячая стирка при температуре примерно 54–60 °C может помочь уничтожить клещей в постельном белье. Однако не все ткани выдерживают такой режим. Если на этикетке указана более низкая допустимая температура, следует придерживаться инструкций и, при необходимости, использовать сушку в сушильной машине, если она разрешена для конкретного изделия.

Особое внимание следует уделять простыням, наволочкам и пододеяльникам, ведь они непосредственно контактируют с кожей. Регулярная стирка помогает удалять пот, кожное сало, отмершие клетки и часть аллергенов.

Как часто нужно стирать постельное белье

Частота стирки зависит от условий использования кровати, температуры в комнате и индивидуальных потребностей. Обычно простыни, наволочки и пододеяльники рекомендуется стирать примерно раз в неделю или раз в две недели. В жаркую погоду, при повышенном потоотделении или наличии аллергии это может потребоваться чаще.

Одеяла и подушки нужно чистить в соответствии с рекомендациями производителя. Для некоторых изделий достаточно стирки или профессиональной чистки раз в несколько месяцев, тогда как другие требуют иного ухода. Регулярное проветривание и использование защитных чехлов также помогают поддерживать чистоту спального места.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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