Как осветить дом во время отключений: эффективные альтернативные источники света

Какие источники света помогут во время отключений электроэнергии? Рассмотрим пять практичных вариантов для дома, квартиры и двора.

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Чем заменить обычное освещение во время отключения электричества / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Чем осветить дом во время отключений света

Какие автономные лампы удобны для квартиры

Как подготовить освещение к отключению электричества

Во время отключений электроэнергии важно заранее позаботиться об альтернативных источниках освещения. Автономные светильники помогут организовать быт, работать, готовить еду и безопасно передвигаться в темноте без подключения к электросети. Главред расскажет об этом подробнее.

Подбирать приборы следует в зависимости от их назначения, площади помещения и продолжительности работы без подзарядки. О доступных вариантах автономного освещения сообщает интернет-магазин hoztovar.com.ua. Среди популярных решений - аккумуляторные лампы, портативные светильники, фонари и устройства на солнечных батареях.

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Какие устройства подойдут для освещения комнат

Для поддержания комфорта в доме или квартире можно использовать несколько типов автономного оборудования.

Аккумуляторные LED-лампы

Такие лампы могут заменить основное освещение во время отключений электроэнергии. Их заранее заряжают от розетки, а после отключения света используют автономно. При выборе стоит обращать внимание на яркость, емкость аккумулятора и продолжительность работы.

Портативные аккумуляторные светильники

Компактные устройства удобны для работы за столом, чтения, приготовления пищи и выполнения повседневных дел. Их можно переносить из комнаты в комнату и размещать там, где освещение нужно больше всего.

Гирлянды на батарейках

Их можно использовать в качестве дополнительного освещения в коридорах, возле зеркал или на полках. В то же время гирлянды обычно не обеспечивают достаточной яркости для полноценного освещения комнаты, поэтому лучше рассматривать их как вспомогательный источник света.

Видео о том, какие вещи могут понадобиться во время отключений электричества, можно посмотреть здесь:

Какие приборы подойдут для улицы и передвижения в темноте

Для освещения подъездов, гаражей и придомовых территорий пригодятся мобильные устройства и светильники, не требующие постоянного подключения к сети.

Аккумуляторные фонари

Они создают направленный луч света, что особенно полезно при передвижении по темной лестнице, осмотре подвала, работе в гараже или пребывании во дворе. Для более длительного использования стоит выбирать модели с достаточной емкостью аккумулятора и возможностью повторной зарядки.

Уличные LED-светильники на солнечных батареях

Такие устройства накапливают энергию в течение светового дня и используют её для освещения в тёмное время суток. Некоторые модели оснащены датчиками движения, которые включают свет, когда рядом появляется человек. Их можно устанавливать у входа в дом, на террасе или во дворе. При этом продолжительность работы зависит от погоды, количества солнечного света и емкости аккумулятора.

Как подготовить автономное освещение к отключениям

Чтобы автономные источники света не подвели в нужный момент, стоит заранее проверить их исправность и зарядить аккумуляторы. Если устройства работают от сменных батареек, целесообразно иметь запас совместимых элементов питания.

Также важно проверять состояние аккумуляторов, зарядных кабелей и разъемов. Фонари и лампы лучше хранить в определенных местах, чтобы их можно было быстро найти в темноте. Для удобства стоит предусмотреть отдельный источник света для каждой основной зоны - комнаты, кухни, коридора и входа в дом.

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Об источнике: hoztovar.com.ua hoztovar.com.ua - украинская торговая интернет-платформа, специализирующаяся на розничной и оптовой торговле хозяйственными товарами, посудой, бытовыми принадлежностями и средствами автономного питания и освещения. Ресурс публикует практические рекомендации для потребителей по выбору бытовой продукции, уходу за кухонной утварью и подготовке жилья к бытовым вызовам.

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