Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему не стоит отжимать чайный пакетик: неприятный секрет внутри чашки

Марина Иваненко
13 октября 2026, 18:10обновлено 13 октября, 19:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Почему не стоит отжимать чайный пакетик в чашке. Как эта привычка влияет на вкус напитка и как правильно заваривать чай, чтобы он не был слишком горьким.
- Какая температура воды нужна для чая
- Какая температура воды нужна для чая / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему чайный пакетик не стоит отжимать
  • Как заваривать чай без лишней горечи

Многие люди после заваривания чая по привычке наматывают нитку пакетика на ложку и выжимают его до последней капли. Однако такая бытовая привычка может ухудшать вкус напитка, делая его слишком терпким и горьким. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ukr.media, главный недостаток отжимания чайного пакетика заключается в том, что это может негативно повлиять на вкусовые качества напитка.

видео дня

Что происходит с чаем при сдавливании пакетика

Во время заваривания из чайных листьев в воду постепенно переходят различные соединения, в частности полифенолы и танины. Они влияют на терпкость, насыщенность и общее восприятие вкуса.

Если чай заваривается дольше, чем рекомендуется, или пакетик сильно сжимают ложкой, в чашку может попасть дополнительная порция концентрированной жидкости, оставшейся внутри.

В результате вкус напитка может стать более интенсивным и терпким. Особенно заметно это тогда, когда чай уже долго настаивался. Вместо мягкого и сбалансированного вкуса напиток может приобрести выраженную горечь.

В то же время отжимание пакетика само по себе не означает, что чай становится опасным для здоровья. Нет оснований утверждать, что обычное сдавливание автоматически превращает ароматизаторы или другие компоненты чая в токсичные вещества. Основная причина отказаться от этой привычки - возможное ухудшение вкуса.

Видео о том, как появился чайный пакетик, можно посмотреть здесь:

Как правильно заваривать чай в пакетиках

Чтобы напиток имел приятный аромат и сбалансированный вкус, стоит соблюдать несколько простых рекомендаций.

Контролируйте время заваривания

Не оставляйте чайный пакетик в чашке надолго. Для многих видов черного чая достаточно 3–5 минут, однако точное время зависит от сорта и рекомендаций производителя. Если настаивать чай дольше, он может стать слишком терпким.

Не отжимайте пакетик ложкой

После заваривания осторожно достаньте пакетик ложкой и подержите его над чашкой несколько секунд, чтобы лишняя жидкость стекла естественным образом. Не нужно скручивать нитку или сдавливать пакетик об стенку чашки.

Учитывайте температуру воды

Не все виды чая нужно заливать кипятком. Для черного чая обычно используют горячую воду, близкую к температуре кипения. Зеленый и белый чай часто лучше заваривать водой, охлажденной примерно до 70–80 °C, хотя оптимальная температура зависит от конкретного сорта.

Слишком горячая вода может сделать вкус некоторых сортов чая более резким, поэтому стоит учитывать рекомендации на упаковке.

Выбирайте качественный чай

На вкус напитка влияют качество чайного сырья, состав смеси и наличие ароматизаторов. При покупке стоит обращать внимание на маркировку и состав продукта.

По возможности можно попробовать листовой чай, который позволяет самостоятельно контролировать количество заварки и крепость напитка. В то же время качественный чай в пакетиках также может иметь насыщенный аромат и приятный вкус, если правильно соблюдать время и условия заваривания.

Читайте также:

Источник: Ukr.media

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиаплатформа с широким спектром тем, включая актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
чай интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

19:55Энергетика
Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

19:26Мир
В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²

В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²

19:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Гороскоп на завтра, 14 октября: Тельцам — обман, Львам — спокойствие

Гороскоп на завтра, 14 октября: Тельцам — обман, Львам — спокойствие

Последние новости

19:56

Потускневшие шторы снова станут белоснежными: простой способ без лишних затрат

19:55

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

19:42

Зачем выкапывать герань осенью и подвешивать корнями вверх — бабушкин метод

19:26

Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

19:17

В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²Фото

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
19:10

Трамп на грани импичмента: Андрусив объяснил, как Конгресс может отстранить президента СШАмнение

18:56

РФ может нанести ракетный удар в течение 48 часов: мониторы назвали цели

18:54

В США "кастинг" на место преемника Трампа: названы вероятные кандидатуры

18:41

"Россию ждет тяжелая зима": военный рассказал о показательном ударе ВСУ

Реклама
18:26

Плита будет сиять чистотой: с хитрым трюком старый жир больше не проблемаВидео

18:25

Спатифиллум снова покроется белыми цветами: что нужно сделать в октябре

18:10

Почему не стоит отжимать чайный пакетик: неприятный секрет внутри чашки

17:49

Какие зубчики чеснока дадут лучший урожай: "золотое" правило, о котором знают не всеВидео

17:48

Что нужно успеть сделать в саду до середины октября: 4 важных дела

17:47

"Такие злые": дочь путиниста Киркорова публично сорвалась из-за внешности

17:33

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись сразу на трёх ключевых участках фронта

17:27

Лишняя нагрузка или развитие: стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно

17:22

Реактивные БПЛА атаковали Львовщину: повреждены дома, есть пострадавшие

17:19

Зачем класть мыло в морозильник: необычный трюк шведских хозяек

17:14

"Харизматичный военный лидер" с президентскими перспективами: что пишет Al Jazeera о Кирилле Буданове

Реклама
17:11

РФ готовит наступление в двух пограничных областях: какие населенные пункты под угрозой

17:07

"Желаем всем мира": Гайтана засветила дочь и обратилась к украинцам

16:54

Ламинат уходит в прошлое: какое покрытие не боится воды и прослужит дольше

16:53

Ковры в гостиной стремительно теряют популярность: что пришло им на смену

16:49

Посадка в октябре — тень через пару лет: 7 самых быстрорастущих деревьев

16:24

Громкое возвращение моды 60-х: блогерша раскрыла бьюти-тренды осени 2026Видео

16:15

Поможет ли сделка Трампа с Путиным завершить войну: в Кремле сделали заявление

15:58

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 13 октября

15:55

От царапин на ламинате не останется и следа: как убрать их без замены покрытия

15:37

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решениеВидео

15:37

Не только крупы: какие продукты следует хранить в стеклянных банках

15:27

В 61 год выглядит моложе своих лет: Ассия Ахат рассказала о необычном уходе за собой

15:21

Куда пропал Стас Шуринс: певец неожиданно вышел на связь

15:19

Батарея прогреет комнату в разы быстрее: какую одну вещь нужно убрать

14:58

Как закончится война в Украине: Сырский назвал реальный сценарий

14:42

Отключения света в Киеве будут проходить по новым графикам: ДТЭК объяснил изменения

14:26

У Зеленского впервые отреагировали на новый мирный план США — что известно

14:24

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

14:15

Путинистка Дубцова натянула лицо до неузнаваемости

14:08

Джеджула с маленькой дочкой оказался в эпицентре атаки РФ и сделал резкое заявление

Реклама
13:51

США могут прекратить передачу разведданных Украине: в чём главная опасность

13:50

Настоящая любовь придет с возрастом: нумерологи назвали особые даты рождения

13:43

Рецепт очень вкусного и сытного салата "Ромашка" за 12 минут

13:13

Китайский гороскоп на завтра, 14 октября: Драконам - возможности, Кроликам - критика

13:08

Миддлтон отказалась от автомобиля ради метро: реакция Шарлотты попала на видеоВидео

12:56

Сильный холод накроет почти всю Украину: синоптик назвала точную дату

12:50

Украинская красавица представит Словакию на конкурсе "Миссис Вселенная"

12:48

Почему 14 октября нельзя стирать и убирать: какой церковный праздник

12:46

Путин не послушался Трампа: Зеленский обвинил РФ в срыве энергетического перемирияФото

12:30

Дралась и кусалась: в США арестовали популярную актрису

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять