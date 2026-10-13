Почему дети любят нажимать кнопку лифта: неожиданное объяснение психологов

Родителям следует понимать, что такое поведение детей зачастую не бывает безосновательным.

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Психологи объяснили, почему дети так спешат нажать кнопку в лифте / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Почему дети хотят самостоятельно нажимать кнопку лифта

Как это желание связано с развитием автономии

Почему ребенку важно видеть результат собственных действий

Как только открываются двери лифта, ребенок уже спешит к панели, чтобы самостоятельно выбрать нужный этаж и нажать соответствующую кнопку. Если кто-то успевает нажать кнопку первым, это может вызвать слезы, раздражение или настоящую истерику.

Главред узнал, что хотя на первый взгляд такое поведение кажется обычной детской прихотью, на самом деле желание самостоятельно нажимать кнопку лифта может быть связано с важными аспектами развития. Об этом пишет Times of India.

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Почему ребенок настаивает на том, чтобы самостоятельно нажимать кнопку лифта

Одна из причин такого поведения - стремление к автономии. Этот аспект развития рассматривается, в частности, в теории самоопределения, разработанной психологами Эдвардом Деси и Ричардом Райаном.

Согласно этой теории, важными психологическими потребностями человека являются автономия, компетентность и связь с другими. Автономия предполагает ощущение выбора, а компетентность - понимание того, что человек способен успешно выполнять определенные задачи.

У маленького ребенка возможности самостоятельно принимать решения обычно ограничены. Родители определяют, когда нужно выходить из дома, что есть, когда купаться и ложиться спать. Даже если эти правила необходимы для безопасности и благополучия малыша, ему может не хватать ситуаций, в которых он самостоятельно решает, что делать.

Кнопка лифта становится одним из доступных способов почувствовать собственную независимость. Ребенок нажимает на нее и сразу видит результат: загорается индикатор, меняется цифра на дисплее, лифт начинает двигаться.

"Так малыш получает понятный опыт причинно-следственной связи: его действие напрямую влияет на то, что происходит вокруг", - пояснили специалисты.

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Об источнике: Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

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