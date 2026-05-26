Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

В современных зданиях зеркала в лифтах стали настолько привычными, что мало кто задумывается, для чего они там появились. Кажется, что их главная функция — дать возможность быстро проверить прическу или сделать селфи. На самом деле же зеркала выполняют гораздо более важную роль.
Для чего в лифте нужно зеркало
Поездка на лифте — это несколько минут в замкнутом пространстве, где нет особых развлечений. Инженеры поняли, что зеркала помогают отвлечь пассажиров от монотонности движения, пишет Mental Floss. Человек смотрит на себя, оценивает внешний вид, и время проходит быстрее. Это делает пребывание в кабине менее скучным и в то же время психологически более комфортным.
Кроме того, лифты часто вызывают тревогу у тех, кто склонен к клаустрофобии. Зеркала создают ощущение большего пространства, уменьшают давление замкнутых стен и помогают избежать паники. Благодаря отражению кабина кажется более просторной и светлой.
К тому же, зеркала выполняют и важную функцию безопасности. Они позволяют видеть не только себя, но и других людей в кабине. Это помогает контролировать ситуацию, замечать подозрительное поведение, избегать карманных краж или нежелательных контактов. Пассажиры чувствуют себя более защищенными, ведь у них есть обзор всего пространства.
Интересно, что первые зеркала в лифтах начали устанавливать в Японии именно из практических соображений. В небольших кабинах людям на инвалидных креслах было сложно развернуться. Зеркало на задней стенке выполняло роль "зеркала заднего вида", как в автомобиле. Это позволяло видеть пространство позади и безопасно выезжать из лифта, не задевая стены или других пассажиров.
Mental Floss — популярный американский веб-сайт, где авторы публикуют материалы, которые развлекают и обучают одновременно. На портале можно найти публикации на темы, связанные с историей, наукой, культурой, языком и другими аспектами повседневной жизни.
