Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

Этот элемент интерьера выполняет сразу несколько важных функций.

https://glavred.info/life/zachem-na-samom-dele-v-lifte-nuzhno-zerkalo-nastoyashchaya-prichina-udivit-mnogih-10767899.html Ссылка скопирована

Зачем в лифтах нужно зеркало: почему в каждом лифте есть зеркало / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем нужно зеркало в лифте

Как оно повышает безопасность пассажиров

В современных зданиях зеркала в лифтах стали настолько привычными, что мало кто задумывается, для чего они там появились. Кажется, что их главная функция — дать возможность быстро проверить прическу или сделать селфи. На самом деле же зеркала выполняют гораздо более важную роль.

Главред расскажет, почему почти в каждом лифте есть зеркала и для чего они нужны на самом деле.

видео дня

Для чего в лифте нужно зеркало

Поездка на лифте — это несколько минут в замкнутом пространстве, где нет особых развлечений. Инженеры поняли, что зеркала помогают отвлечь пассажиров от монотонности движения, пишет Mental Floss. Человек смотрит на себя, оценивает внешний вид, и время проходит быстрее. Это делает пребывание в кабине менее скучным и в то же время психологически более комфортным.

Кроме того, лифты часто вызывают тревогу у тех, кто склонен к клаустрофобии. Зеркала создают ощущение большего пространства, уменьшают давление замкнутых стен и помогают избежать паники. Благодаря отражению кабина кажется более просторной и светлой.

К тому же, зеркала выполняют и важную функцию безопасности. Они позволяют видеть не только себя, но и других людей в кабине. Это помогает контролировать ситуацию, замечать подозрительное поведение, избегать карманных краж или нежелательных контактов. Пассажиры чувствуют себя более защищенными, ведь у них есть обзор всего пространства.

Интересно, что первые зеркала в лифтах начали устанавливать в Японии именно из практических соображений. В небольших кабинах людям на инвалидных креслах было сложно развернуться. Зеркало на задней стенке выполняло роль "зеркала заднего вида", как в автомобиле. Это позволяло видеть пространство позади и безопасно выезжать из лифта, не задевая стены или других пассажиров.

Смотрите видео о том, почему в каждом лифте есть зеркало:

Читайте также:

Об источнике: Mental Floss Mental Floss — популярный американский веб-сайт, где авторы публикуют материалы, которые развлекают и обучают одновременно. На портале можно найти публикации на темы, связанные с историей, наукой, культурой, языком и другими аспектами повседневной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред