Мобилизация по-новому, цены на продукты и трата Нацкешбека: что изменится с 1 июня для украинцев

Что принесет украинцам первый месяц лета 2026 года, Главред спросил у экспертов.

Украинцев в июне ждет ряд серьезных изменений — список

Июнь 2026 года может стать месяцем, когда для части украинцев изменятся привычные правила — от бронирования на работе и отсрочек от мобилизации до выплат, субсидий и расходов в магазинах. Главред разбирался, что именно изменится с 1 июня, кому нужно срочно проверить документы и какие решения могут повлиять на кошельки украинцев уже в ближайшие недели.

Субсидии в июне — кому нужно подать новое заявление

В июне в Украине продлят действие правил неотопительного сезона для жилищных субсидий, который начался с 1 мая и продлится до 30 сентября. Пенсионный фонд проводит автоматический перерасчет субсидий для большинства получателей, если у них не изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйства. В то же время есть категории, которым в июне стоит проверить, не нужно ли подавать новое заявление.

В частности, это касается:

арендаторов жилья;

внутренне перемещенных лиц;

домохозяйств, в которых фактическое количество проживающих отличается от зарегистрированного;

граждан, обращающихся за субсидией впервые;

людей, у которых изменился состав семьи, имущественное положение или перечень коммунальных услуг.

Если такие изменения произошли, о них необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней. В противном случае субсидию могут пересмотреть, отменить или потребовать возврата излишне выплаченных средств.

Подать документы можно через сервисные центры ПФУ, ЦНАП, уполномоченных должностных лиц местных органов власти, портал электронных услуг Пенсионного фонда или через приложение или сайт "Дія".

Национальный кэшбэк — что нужно сделать до 30 июня

До 30 июня 2026 года включительно украинцам необходимо использовать средства, накопленные на соответствующих картах программы "Национальный кэшбэк" за покупку товаров украинского производства. Как сообщили в Министерстве экономики Украины, в конце мая украинцы получат выплату за апрель — эти средства также необходимо использовать до 30 июня. Если деньги останутся неиспользованными, они вернутся в государственный бюджет.

Как уточнили в ведомстве, программа "Национальный кэшбэк" продолжит работать без изменений, а средства за покупки украинских товаров будут начисляться и выплачиваться в привычном для пользователей формате после 20 числа следующего месяца за предыдущий.

Напомним, по программе "Национальный кэшбэк" пользователи программы получают 5% или 15% компенсации за покупку товаров украинского производства. А именно:

5% кэшбэка начисляется за покупку продуктов питания, автотоваров, аптечных товаров, товаров для сада и огорода.

начисляется за покупку продуктов питания, автотоваров, аптечных товаров, товаров для сада и огорода. 15% кэшбэка начисляется за непродовольственные товары, такие как одежда, обувь, техника, игрушки, товары для хобби, отдыха, ремонта, а также пищевые продукты: твердые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.

Накопленные средства можно использовать на:

оплату коммунальных услуг;

оплату почтовых услуг;

покупку продуктов питания украинского производства;

приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;

покупку книг или другой печатной продукции;

пожертвования на благотворительность, в том числе в поддержку ВСУ.

Перечень магазинов, где можно купить продукты украинского производства за кэшбэк, можно найти на странице Зроблено в Україні.

Тарифы на электроэнергию и газ в Украине — стоит ли ждать повышения с 1 июня

С 1 июня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется в силе — украинцы и дальше будут платить 4,32 грн за кВт-ч, поскольку Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на электроэнергию для населения до 31 октября 2026 года.

Также изменений не ожидается и для большинства бытовых потребителей газа. В частности, для клиентов "Нафтогаза" продолжает действовать фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр. В то же время для домохозяйств, имеющих газовые плиты или бойлеры, расходы будут зависеть от индивидуального объема потребления.

Выходные в июне 2026 года — будет ли дополнительный отдых

В июне украинцы традиционно отмечают День Конституции — 28 июня. Однако во время военного положения нормы трудового законодательства относительно праздничных и нерабочих дней, а также переноса выходных, не применяются в обычном порядке. Это означает, что дополнительный выходной в конце июня не гарантируется автоматически для всех работников.

Фактический график работы зависит от работодателя, режима работы предприятия и внутренних решений. Поэтому работникам стоит уточнять график непосредственно на своем рабочем месте.

В то же время напомним, что в 2025 году Украина отказалась от традиции отмечать День защиты детей 1 июня — согласно указу, теперь праздник ежегодно отмечается 20 ноября.

Пенсии в июне — будет ли новое повышение

В июне 2026 года части украинских пенсионеров повысят размер выплат. Их получат работающие пенсионеры, которые по состоянию на апрель 2026 года накопили не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, а также те, кто достиг определенного возраста. В частности, повышенные выплаты по возрасту составят:

70–74 года — 300 гривен;

75–79 лет – 456 гривен;

80 лет и старше – 570 гривен.

ПФУ подчеркивает, что эти надбавки начисляются с даты достижения соответствующего возраста, а не с начала месяца, что напрямую влияет на итоговый размер выплаты в первом периоде начисления. Важным условием также является ограничение по максимальному размеру пенсии, которая не должна превышать 10 340,35 гривен.

Изменения в мобилизации – чего ожидать в июне

В июне в Украине могут вступить в силу новые правила бронирования военнообязанных работников, пересмотра критичности предприятий и оповещения граждан в рамках мобилизации. Речь идет прежде всего об изменениях для бизнеса, который имеет право бронировать сотрудников, а также о попытке сделать систему более прозрачной и менее уязвимой для злоупотреблений.

О необходимости изменений в системе мобилизации ранее заявил советник министра обороны Сергей Стерненко. По его словам, мобилизация в Украине "не будет похожа на то, что происходит сейчас", однако подробностей он не раскрыл.

В то же время Кабинет министров уже принял решение, касающееся бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что одним из ключевых изменений в бронировании работников станет повышение требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника зарплата должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, сохраняется более гибкий подход: для них действующее требование остается на уровне 2,5 минимальной зарплаты, то есть 21 618 грн.

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко в комментарии Главреду объяснил, что именно зарплатный критерий может стать одним из главных фильтров для бизнеса.

"Первое изменение — это повышение заработной платы на предприятии. То есть средней заработной платы, которая является условием для бронирования сотрудников. На данный момент это 2,5 минимальных заработных платы. Планируется повышение до трех минимальных зарплат", — отметил Муренко. Он обращает внимание, что окончательное значение этой нормы будет зависеть от формулировки в постановлении.

"Если будет опубликовано именно в контексте того, что человек учитывается только по основному месту работы, то это, простите за слово, — абсурд. Человек может работать по основному месту работы на некритическом предприятии, но в другое, свободное от работы время работать на критическом предприятии и быть важным для этой отрасли", — пояснил он.

В то же время, если речь идет лишь о том, что один человек не может одновременно учитываться в квотах нескольких предприятий, такая логика, по словам юриста, понятна.

"Иногда этим злоупотребляют. Люди специально устраиваются на работу туда, где нужно просто забронировать какого-то другого человека. То есть есть человек, которого мы хотим забронировать, но нужно соблюсти квоту 50%", — сказал он.

Отдельный блок изменений касается критичности предприятий. Именно этот статус дает бизнесу право бронировать военнообязанных работников.

В Минэкономики сообщили, что в течение трех месяцев с момента вступления изменений в силу будет пересмотрен статус всех предприятий, которые уже были определены соответствующими органами власти как критически важные. В то же время в министерстве подчеркнули: в течение переходного периода действующая критичность предприятий сохраняется, так же как и действующее бронирование военнообязанных на этих предприятиях.

По словам юриста, изменения в критериях могут касаться уплаты налогов, количества трудоустроенных, дохода предприятия или объемов контрактов.

"Условно говоря, по Минэкономики было требование, чтобы предприятие уплатило налогов на 1,5 миллиона евро, — могут ввести два. Или, если мы говорим о Минобороны, сейчас может быть требование на 10 миллионов, а будет, условно говоря, 20", — пояснил он.

Юрист также предположил, что в отдельных отраслях могут появиться дополнительные требования — по аналогии с изменениями для резидентов Дія.City и стартапов.

"Недавно произошли изменения, касающиеся определения критичности для резидентов Дія.City, именно для разработчиков и стартапов. Они ввели новые требования: стартап за первые три месяца должен либо предоставить услуги на сумму 20 тысяч евро, либо привлечь грант на сумму 20 тысяч евро. Возможно, подобные вещи будут внедряться и в других отраслях", — сказал он.

Ключевой вопрос для бизнеса — что будет с уже забронированными работниками, если предприятие не подтвердит критичность по новым правилам.

Ведь если предприятие теряет статус критически важного, его работники могут лишиться брони.

"Если вы не подтвердите в дальнейшем свою критичность по новым требованиям, то вы теряете право на бронирование. Соответственно, с этого дня у всех работников, которые были забронированы, срывается бронирование", — сказал он.

В то же время эксперт считает юридически деликатным вопрос досрочного пересмотра уже действующих решений о бронировании.

"У всех, кто забронирован, есть действующий военно-учетный документ, в котором написано, что у человека есть отсрочка в виде бронирования, и указана дата. То есть государство дало человеку право до этого времени не быть призванным в ряды ВСУ", — пояснил юрист.

Официально правительство объясняет изменения необходимостью сделать систему бронирования более точной и защищенной от формального использования. В Минэкономики отметили, что решение выработано после консультаций с бизнесом, а цель — сохранить бронирование для тех компаний, учреждений и организаций, от работы которых реально зависит экономика, обороноспособность и жизнедеятельность общин.

Муренко считает, что практическим следствием может стать сокращение количества частных предприятий, имеющих право бронировать людей.

"Главная цель — сократить количество частных предприятий, имеющих право бронировать людей. Не сокращается количество забронированных в государственных органах, не отменяются отсрочки для учителей. А изменениям подлежат именно предприятия, признанные критически важными", — заявил он.

По словам эксперта, больше всего изменения могут затронуть именно частный бизнес, который работает в реальном секторе экономики и должен соответствовать четким финансовым критериям.

"Когда мы говорим о частных компаниях, работающих в реальном секторе экономики, там выдвигаются четкие условия. Например, новая компания регистрируется, хочет забронировать сотрудника, и ей сразу говорят: вот сколько миллионов ты должна показать. Но бизнес так не всегда работает", — пояснил юрист.

Юрист подытожил, что анонсированные изменения могут больше всего ударить по частному бизнесу, который легально работает, платит налоги и пытается сохранить ключевых сотрудников.

"Тот, кто заплатил за "белый билет", у него и дальше будет "белый билет". Тот, кто заплатил за инвалидность, у него и дальше будет инвалидность. А мы сейчас говорим именно об изменениях для бизнеса, который хочет удержаться на плаву. Это выглядит как "добить тех, кто выжил", — заявил Муренко.

О персоне: Никита Муренко Никита Муренко — управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

Курс валют в июне – сколько будут стоить доллар и евро

Как рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в июне на гривну будут одновременно влиять потребности импортеров, инфляция, ситуация с международным финансированием, ход войны и решения Национального банка. Однако совокупность этих факторов пока не создает предпосылок для резкого курсового обвала.

Скорее всего, в начале лета рынок будет двигаться по уже привычному сценарию: с определенными колебаниями, но без неконтролируемой девальвации.

Так, по словам банкира, одним из центральных вопросов июня станет перспектива получения первого транша из кредитного пакета ЕС объемом 90 млрд евро, рассчитанного на поддержку Украины в 2026-2027 годах. Его значение выходит далеко за пределы самого факта поступления средств.

"В 2026 году потребность Украины во внешнем финансировании оценивается примерно в $45 млрд. Фактически это означает необходимость ежемесячно привлекать в среднем около $3,7-3,8 млрд. В таких условиях регулярность международной помощи становится одним из главных факторов экономической предсказуемости.

Внешние поступления дают государству возможность бесперебойно финансировать оборону, социальные программы и другие первоочередные расходы. Одновременно они поддерживают международные резервы и формируют более спокойные ожидания на валютном рынке. Для бизнеса и граждан своевременное поступление такой помощи является сигналом того, что у государства есть достаточные ресурсы для выполнения своих финансовых обязательств", — пояснил Лесовой.

Эксперт уточняет, что курс гривны в июне будет зависеть также от того, насколько быстро будут меняться потребительские цены, поскольку инфляция напрямую влияет на поведение граждан и компаний: чем выше ожидания роста цен, тем больше может быть заинтересованность в приобретении валюты.

"В то же время майская статистика может несколько изменить восприятие ситуации. Если месячная инфляция в мае не превысит 0,5–0,7%, годовой показатель потенциально может снизиться до 7,7–8,0%. В таком случае инфляционный фактор останется важным, но уже не будет выглядеть как источник дополнительного резкого давления на гривну. Для валютного рынка это имеет практическое значение. Более умеренный рост цен, как правило, снижает эмоциональный спрос на валюту и делает поведение населения и бизнеса более прогнозируемым", — рассказал Тарас Лесовой. И добавил, что по базовому сценарию, резюмирует банкир, в июне валютный рынок останется контролируемым и достаточно прогнозируемым.

"Доллар, вероятно, будет находиться в диапазоне 43,8-44,8 грн/$, а евро — в пределах 51-52 грн/€", — резюмирует эксперт.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Цены на продукты — что будет влиять на них в июне

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, в июне 2026 года на цены на продукты питания традиционно будет влиять сезонный фактор. В то же время в итоге все будет зависеть от предложения тех или иных продуктов на украинском рынке.

"Во время войны это предложение в значительной степени зависит от логистики — то есть от того, насколько торговые организации, прежде всего сети супермаркетов, смогут обеспечивать поставки продуктов как отечественного производства, так и импортных товаров. Именно от совокупного предложения на рынке и будет формироваться конечная цена на каждый конкретный продукт", — пояснил Новак.

Эксперт уточняет, что сейчас на ситуацию влияет и стоимость топлива.

"После фактической стабилизации, к сожалению, цены на топливо остаются на высоком уровне вследствие войны на Ближнем Востоке. Пока не видно ее завершения, и неизвестно, вернутся ли цены на топливо к снижению и до какой именно отметки. В настоящее время аграрные предприятия, торговые компании и перевозчики вынуждены использовать топливо по значительно более высоким ценам, чем, условно говоря, еще три месяца назад. Это, безусловно, увеличивает себестоимость продукции как для производителей, так и для торговцев. Поэтому, пока цена на топливо будет оставаться высокой, она будет повышать себестоимость и, соответственно, конечную цену для потребителей", — пояснил Новак.

Эксперт уточняет, что больше всего стоимость топлива влияет на те продукты, которые часто завозятся и имеют недлительный срок хранения. Это, в частности, мясная группа — все виды мяса, включая курятину, свинину и говядину, а также молочная продукция. Кроме того, это касается хлебобулочных изделий в тех случаях, когда они завозятся с хлебокомбинатов и хлебозаводов. В то же время, если речь идет о выпечке непосредственно в супермаркетах, то транспортные расходы там минимальны и касаются преимущественно доставки сырья.

"В целом по каждому продукту ситуация будет зависеть от предложения на рынке и от спроса потребителей. Если не будет ажиотажных информационных кампаний вроде призывов скупать гречку, рис, макароны или другие товары, и если большое количество украинцев не начнет массово покупать определенные продукты под влиянием таких информационных атак, искусственно провоцируя рост цен, то в итоге ситуацию будет определять рынок — на основе базового закона спроса и предложения в отношении каждого конкретного продукта", — добавляет Андрей Новак.

Урожайность, безусловно, также имеет значение. Однако в отношении большинства основных продуктов Украина обеспечивает себя самостоятельно и имеет достаточные объемы производства для нужд внутреннего рынка и внутреннего потребления. То, что идет на экспорт, в частности зерновые, масличные культуры, курятина, — это уже экспортная выручка украинских аграрных предприятий. Для внутреннего рынка собственного производства основных продуктов в целом достаточно.

"В июне уже активнее начинает действовать сезонный фактор: на рынок поступает продукция нового урожая — как тепличная, так и открытого грунта. Там, где предложение будет резко расти, цена, соответственно, будет снижаться. Насколько существенным будет это снижение, будет зависеть от конкретной категории продуктов. Есть продукты массового украинского производства — свекла, картофель, морковь, лук, капуста, а есть импортные позиции. Соответственно, по каждому продукту будут действовать свои ценовые факторы. Из года в год мы уже неоднократно наблюдали, что в один сезон, например, резко дешевеют помидоры, а в другой такого скачка вниз не происходит. Поэтому все будет зависеть от сезонного фактора, спроса и предложения на рынке фактически по каждой номенклатуре продуктов питания, особенно сезонных", — подытожил Новак.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

