Из-под завалов вытащили человека: РФ атаковала дронами Полтавщину, есть разрушения

Главное:
- В результате атаки на Полтавскую область есть разрушения
- Спасателям удалось вытащить из-под завалов человека
С вечера 25 мая страна-агрессор Россия атаковала Полтавскую область дронами. Глава ОГА Виталий Дякивныч сообщил, что вражеский беспилотник попал по территории частного домовладения.
В результате удара в Полтавском районе разрушен дом. Подразделения ГСЧС, которые оперативно прибыли на место, спасли из-под завалов женщину. Ей была оказана вся необходимая помощь.
В ГСЧС Украины подтвердили, что в результате российской атаки поврежден жилой сектор и объекты инфраструктуры в Полтавской области.
"Пожары, возникшие в результате вражеских ударов, ликвидированы. К ликвидации последствий были привлечены 82 спасателя и 21 единица техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
РФ может изменить подходы к применению дронов для ударов по Украине
Главред писал, что, по словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова, россияне могут начать активнее применять на "Шахедах" системы радиоэлектронной борьбы и другие технологии.
Также ожидается использование реактивных модификаций беспилотников, в частности "Герань-3" и "Герань-4". Кроме того, оккупанты, вероятно, будут менять тактику и запускать дроны ближе к границам, а не из глубины тыла.
Удары РФ по Полтавской области — последние новости
Напомним, Главред писал, что 24 мая вражеский дрон атаковал одно из частных предприятий в Миргородском районе Полтавской области. На месте вспыхнул пожар.
Ранее, 22 мая, вражеские беспилотники нанесли удары по территориям предприятий в Миргородском и Кременчугском районах. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Накануне армия РФ направила в Полтавскую область беспилотники "Герань-2". В результате попаданий в городе Кременчуг было повреждено более 10 транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.
О персоне: Виталий Дякивнич
Виталий Дякивнич — начальник Полтавской областной военной администрации, ранее занимавший должность главы Миргородской районной государственной администрации.
