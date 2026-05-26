Из-под завалов вытащили человека: РФ атаковала дронами Полтавщину, есть разрушения

Женщину, чье жилье было разрушено, удалось спасти.

В ГСЧС показали ликвидацию последствий атаки РФ

Главное:

В результате атаки на Полтавскую область есть разрушения

Спасателям удалось вытащить из-под завалов человека

С вечера 25 мая страна-агрессор Россия атаковала Полтавскую область дронами. Глава ОГА Виталий Дякивныч сообщил, что вражеский беспилотник попал по территории частного домовладения.

В результате удара в Полтавском районе разрушен дом. Подразделения ГСЧС, которые оперативно прибыли на место, спасли из-под завалов женщину. Ей была оказана вся необходимая помощь.

В ГСЧС Украины подтвердили, что в результате российской атаки поврежден жилой сектор и объекты инфраструктуры в Полтавской области.

"Пожары, возникшие в результате вражеских ударов, ликвидированы. К ликвидации последствий были привлечены 82 спасателя и 21 единица техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

РФ может изменить подходы к применению дронов для ударов по Украине

Главред писал, что, по словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова, россияне могут начать активнее применять на "Шахедах" системы радиоэлектронной борьбы и другие технологии.

Shahed-136

Также ожидается использование реактивных модификаций беспилотников, в частности "Герань-3" и "Герань-4". Кроме того, оккупанты, вероятно, будут менять тактику и запускать дроны ближе к границам, а не из глубины тыла.

Напомним, Главред писал, что 24 мая вражеский дрон атаковал одно из частных предприятий в Миргородском районе Полтавской области. На месте вспыхнул пожар.

Ранее, 22 мая, вражеские беспилотники нанесли удары по территориям предприятий в Миргородском и Кременчугском районах. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Накануне армия РФ направила в Полтавскую область беспилотники "Герань-2". В результате попаданий в городе Кременчуг было повреждено более 10 транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.

О персоне: Виталий Дякивнич Виталий Дякивнич — начальник Полтавской областной военной администрации, ранее занимавший должность главы Миргородской районной государственной администрации.

