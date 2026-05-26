На Солнце могут произойти супервспышки: назван опасный период

Эти вспышки могут нарушить работу связи.

На Солнце могут произойти сверхвспышки / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

На Солнце могут возникнуть чрезвычайно мощные вспышки. Ожидается, что они будут настолько сильными, что могут вывести из строя супутники, энергосети и связь. Об этом сообщает Forbes.

Всего за период с 1975 по 2025 года было 37 таких супервспышек. Ученым удалось определить периоды и области на Солнце, где будут следующие экстремальные вспышки. Они обнаружили два цикла, продолжительностью примерно 1,7 года и 7 лет. Они связаны с массивными колебаниями в солнечной плазме.

Одна из вспышек может произойти до средины 2026 года, а другая - в начале-средине 2027 года.

Ученые обеспокоены, ведь повышенная солнечная активность может повлиять на планирование космических полетов.

Календарь магнитных бур в мае

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 1 вспышка класса С. Сообщается, что 26 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 26 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и пожилых, поэтому в этот день им следует быть осторожными", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

