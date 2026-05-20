Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются

Олег Макаров
20 мая 2026, 09:10новости компании
Служба медицинской эвакуации благотворительного фонда "МОАС-Украина" с начала полномасштабной войны стала одним из ключевых элементов спасения раненых на фронте.
Команда БО "БФ МОАС-Украина" за время полномасштабного вторжения России оказала помощь более чем 120 тысячам человек, работая там, где доступ к медицинской помощи зачастую ограничен или вовсе отсутствует. Специалисты MOАС оказали помощь более чем 85 000 раненым на Донецко-Луганском, Запорожском, Южном, Харьковском и Сумском направлениях, из которых примерно 25% — тяжелые интубированные пациенты. В течение 2022–2023 гг. МОАС обеспечивала работу передвижных медицинских амбулаторий на территории наиболее пострадавших, в частности деоккупированных общин. На базе мобильных медицинских пунктов терапевтического и офтальмологического профиля проводилось специализированное обследование и аппаратная диагностика граждан, имевших ограниченный доступ к медицинским услугам. Помощь получили более 38 000 человек.

После эвакуации с самого горячего направления

В настоящее время работа команды "БФ МОАС-Украина" в основном сосредоточена на усилении Запорожского, Донецкого и Сумского направлений.

"Спасая одну жизнь, ты спасаешь весь мир"

Команда БФ МОАС-Украина с первых дней полномасштабного российского вторжения обеспечивает доступность медицины на территории прифронтовых общин, оказывает пострадавшим догоспитальную помощь на пунктах передачи и стабилизационных пунктах, осуществляет эвакуацию раненых на передовой из зоны боевых действий в профильные медицинские учреждения.

БФ "МОАС-Украина" является украинским подразделением неправительственной благотворительной организации Migrant Offshore Aid Station, которая имеет многолетний опыт работы в кризисных регионах мира, сформировавший уникальную экспертизу, которую сегодня применяют в Украине.

"Есть известная поговорка: "Спасая одну жизнь, ты спасаешь весь мир". У вас формируется правильное отношение, когда вы подходите к делу именно с мыслью: "Я хочу помочь выжить хотя бы одному человеку", ведь речь идет не о том, чтобы сделать все на свете, а о чьей-то конкретной жизни. Настоящая цель - повлиять хотя бы на одну судьбу", - говорит основатель МОАС Кристофер Катрамбоне.

Кристофер Катрамбоне

Эта установка определяет работу каждой бригады МОАС - от Запорожья до Сум, с первого дня полномасштабного вторжения и по сегодняшний день.

Каждый реанимобиль организации - это, по сути, отделение интенсивной терапии на колесах. Современные механические вентиляторы, мониторы с возможностью отслеживания неинвазивного и инвазивного артериального давления, частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом, уровня углекислого газа, температуры тела. Портативные газовые анализаторы и ультразвуковые сканеры позволяют врачу принимать решения прямо во время движения.

Кристофер Катрамбоне с командой

То, что отличает МОАС от большинства волонтерских медицинских миссий, - это уровень оснащения и квалификация персонала, которые вместе дают уникальный результат. Экипаж каждой машины - врачебная бригада: анестезиолог, фельдшер и водитель с навыками экстренного медика. В штате также есть врач-отоларинголог для работы с аквабаротравмой и трое хирургов. За годы работы через миссию прошло около 150 квалифицированных специалистов, а автопарк насчитывал 51 единицу техники.

Оказание помощи на стабпункте

Семь остановки сердца за сорок километров

Командир отдельного штурмового взвода ДШВ Александр Возный получил множественные огнестрельные ранения левой стороны тела: раздробленные кости стопы, массивный дефект мягких тканей на спине, травма позвоночника с повреждением спинного мозга и пробитое легкое. В результате массивной кровопотери боец перенес семь остановок сердца. Около сорока километров пути эвакуационная бригада МОАС вела отчаянную борьбу за его жизнь. Он выжил и долго искал тех, кто его спасал.

"После того, как я в день поминовения увидел у могил своих товарищей их детей, подумал, что мои дети не остались сиротами только благодаря тем стальным людям из медевака. Активизировал поиски и, пусть и через год, но нашел", - рассказал Александр Возный.

Александр Возный и Кристофер Катрамбоне

Эта встреча состоялась. Такие истории — это повседневная реальность работы МОАС - каждый выезд может оказаться именно таким — с остановками сердца и десятками километров борьбы на опасной дороге.

Часть государственной системы

МОАС сознательно строит работу не параллельно государственной медицине, а внутри нее. Организация имеет лицензию на ведение медицинской практики и действует на основании договоров с Министерством обороны, Министерством здравоохранения, отдельными воинскими частями и подразделениями СБУ.

В начале 2026 года интеграция вышла на новый уровень: специалисты МОАС вошли в состав обособленного подразделения Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины и привлечены к выполнению задач по прицельной медицинской эвакуации.

Целевая эвакуация означает, что пациент попадает сразу в учреждение с необходимым оборудованием и специалистами, без лишних пересадок и задержек. Для тяжелораненых с нестабильным состоянием это может означать разницу между выживанием и гибелью.

Работают там, где других врачей уже нет

Параллельно с боевой составляющей, в течение 2022–2023 годов МОАС реализовала отдельное направление - передвижные медицинские амбулатории для гражданского населения. Мобильные медицинские пункты терапевтического и офтальмологического профиля выезжают в деоккупированные и наиболее пострадавшие общины - туда, где после оккупации или активных боевых действий доступ к любой медицинской помощи фактически отсутствует.

Профессиональное обследование, аппаратная диагностика, первичная помощь людям, которые месяцами не видели врача. Всего помощь в рамках этого направления получили более 38 000 гражданских лиц.

Кроме того, МОАС регулярно проводит тренинги по тактической медицине ТССС - как для собственных сотрудников, так и в рамках более широкой миссии распространения знаний. Специалисты проходят курсы повышения квалификации, участвуют в научных конференциях. Это не просто корпоративный стандарт - это условие выживания в работе, где цена ошибки абсолютна.

БО "БФ МОАС-Украина" - некоммерческая благотворительная организация. Основатель и директор - Кристофер Катрамбоне.

