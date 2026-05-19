В Черкассах взлетят цены на проезд: что будет с тарифами в троллейбусах и маршрутках

В Черкассах обсуждают возможное повышение тарифов на проезд в троллейбусах на фоне роста расходов на содержание транспорта, отметил мэр Бондаренко.

В Черкассах продолжается дискуссия о возможном повышении стоимости проезда в городском электротранспорте, в частности в троллейбусах. В то же время стоимость проезда в частных маршрутках вырастет до 25 гривен за поездку уже с завтрашнего дня, 20 мая. Об этом сообщают "Суспільне Черкаси" и "Прочерк".

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко во время пресс-брифинга заявил, что фактическая себестоимость одной поездки в троллейбусе составляет около 50 гривен.

"Мы изучим этот вопрос, на мой взгляд, он неоднозначный. Изучим, сколько город получит экономии, если стоимость проезда поднимется. Себестоимость поездки на троллейбусе составляет около 50 гривен", — указал он.

По его словам, на содержание троллейбусного парка город ежегодно тратит более 130 миллионов гривен.

Он отметил, что среди членов исполкома пока нет единой позиции по поводу повышения тарифов на проезд, поэтому этот вопрос продолжают обсуждать. По итогам расчетов власти планируют вынести на рассмотрение исполкома конкретные цифры относительно возможных бюджетных сбережений в случае изменения стоимости проезда.

Также Бондаренко сообщил о намерении обновить троллейбусный парк в Черкассах.

В проекте решения о повышении тарифов отмечается, что причиной пересмотра цен стал рост себестоимости перевозок из-за повышения минимальной зарплаты, стоимости электроэнергии и запасных частей.

В то же время издание "ПроЧерк" сообщает, что в частных маршрутках Черкасс уже со следующего дня стоимость проезда вырастет до 25 гривен независимо от способа оплаты — наличными или банковской картой.

Напомним, в разных городах Украины началось массовое подорожание проезда в маршрутках. Эксперты уже называют этот процесс неизбежным из-за стремительного роста цен на топливо и расходов перевозчиков.

Также ранее сообщалось, что в Киеве планируют повысить стоимость проезда до 30 гривен, а экономически обоснованный тариф в метро уже превышает 60 гривен за поездку. В КГГА объясняют пересмотр цен расходами на электроэнергию, зарплаты работникам и содержание транспортной инфраструктуры.

Как ранее сообщал Главред, в Днепре готовили повышение тарифов в маршрутках до 25 гривен из-за резкого подорожания дизельного топлива после скачка цен на мировом рынке. Перевозчики предупреждали о возможном сокращении автобусов на маршрутах. В горсовете тогда заявляли, что окончательная стоимость будет зависеть от ситуации с топливом.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

