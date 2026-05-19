На Тернопольщине ввели новые 'ограничения по шуму': за что могут наказать

Громкие звуки люди часто принимают за шум вражеских беспилотников.

Ограничения по шуму в Тернопольской области

Кратко:

В общине в Тернопольской области ввели ограничения на шум

Они будут действовать во время тревог и ночью

Полиция будет реагировать на нарушения правил

18 мая в одной из общин Тернопольской области ввели строгие ограничения для водителей и владельцев шумной мототехники. Такие меры призваны минимизировать уровень шумовой нагрузки в общине. Об этом сообщила пресс-служба Подгороднянской ТГ.

Согласно официальному решению руководства общины, на территории населенных пунктов Подгороднянской ТГ строго запрещена эксплуатация:

транспортных средств, в конструкции которых используется система выпуска отработавших газов типа "прямоток";

автомобилей и мотоциклов с другими выхлопными системами, где отсутствует шумопоглотитель;

любой шумной мототехники, в частности газонокосилок и бензопил.

Запреты будут действовать в случае объявления сигналов "Воздушная тревога" и непосредственно во время комендантского часа.

Отмечается, что полиция будет оперативно реагировать на нарушения и принимать соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Такие меры призваны минимизировать уровень шумовой нагрузки в общине во время опасности, ведь громкие звуки прямотоков и бензомоторов часто путают с шумом вражеских беспилотников ("Шахедов"), что сеет панику среди мирного населения и мешает работе сил ПВО", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, жительница Тернополя потеряла более 119 тысяч гривен после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка.

Также известно, что коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" хочет повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тернополе. Данное предложение уже передано на рассмотрение горисполкома.

Кроме того, в Тернополе по случаю Дня вышиванки, Дня города и Дня Независимости проезд в национальной одежде будет бесплатным.

Об источнике: Подгороднянская ТГ Подгороднянская ТГ — территориальная община в Украине, в Тернопольском районе Тернопольской области. Административный центр — с. Подгородное. Площадь общины — 130,6 км², население — 7383 человека (2020), пишет Википедия.

