На Тернопольщине ввели новые "ограничения по шуму": за что могут наказать

Мария Николишин
19 мая 2026, 17:50
Громкие звуки люди часто принимают за шум вражеских беспилотников.
Ограничения по шуму в Тернопольской области / коллаж: Главред, фото: pixabay

  • В общине в Тернопольской области ввели ограничения на шум
  • Они будут действовать во время тревог и ночью
  • Полиция будет реагировать на нарушения правил

18 мая в одной из общин Тернопольской области ввели строгие ограничения для водителей и владельцев шумной мототехники. Такие меры призваны минимизировать уровень шумовой нагрузки в общине. Об этом сообщила пресс-служба Подгороднянской ТГ.

Согласно официальному решению руководства общины, на территории населенных пунктов Подгороднянской ТГ строго запрещена эксплуатация:

  • транспортных средств, в конструкции которых используется система выпуска отработавших газов типа "прямоток";
  • автомобилей и мотоциклов с другими выхлопными системами, где отсутствует шумопоглотитель;
  • любой шумной мототехники, в частности газонокосилок и бензопил.

Запреты будут действовать в случае объявления сигналов "Воздушная тревога" и непосредственно во время комендантского часа.

Отмечается, что полиция будет оперативно реагировать на нарушения и принимать соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Такие меры призваны минимизировать уровень шумовой нагрузки в общине во время опасности, ведь громкие звуки прямотоков и бензомоторов часто путают с шумом вражеских беспилотников ("Шахедов"), что сеет панику среди мирного населения и мешает работе сил ПВО", — говорится в сообщении.

Последние новости Тернополя

Как сообщал Главред, жительница Тернополя потеряла более 119 тысяч гривен после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка. По данному факту следователи полиции начали проверку и устанавливают личность злоумышленника.

Также известно, что коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" хочет повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тернополе. Данное предложение уже передано на рассмотрение горисполкома.

Кроме того, в Тернополе по случаю Дня вышиванки, Дня города и Дня Независимости проезд в национальной одежде будет бесплатным.

Об источнике: Подгороднянская ТГ

Подгороднянская ТГ — территориальная община в Украине, в Тернопольском районе Тернопольской области. Административный центр — с. Подгородное. Площадь общины — 130,6 км², население — 7383 человека (2020), пишет Википедия.

