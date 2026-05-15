Тарифы на воду могут вырасти почти втрое: где уже пересматривают цены

В настоящее время тариф составляет 36 гривен 70 копеек за кубометр воды.

https://glavred.info/economics/tarify-na-vodu-mogut-vyrasti-pochti-vtroe-gde-uzhe-peresmatrivayut-ceny-10765028.html Ссылка скопирована

Повышение тарифов в Тернополе / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Тернополе хотят повысить тариф на воду

Причина — рост расходов на услуги

Окончательное решение примет горсовет

Коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" хочет повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тернополе. Такое предложение передали на рассмотрение горисполкома. Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора по финансово-экономическим вопросам "Тернопольводоканала" Ирина Вегера, передает Суспільне.

Она подчеркнула, что тариф 36 гривен 70 копеек за кубометр воды не менялся с 2021 года. В то время как стоимость электроэнергии и других услуг, которые включаются в тариф, выросла.

видео дня

"Мы можем сравнить стоимость топливно-смазочных материалов. Если в стоимости тарифа она заложена в размере 26,48 гривни за литр в составе, а на данный момент стоимость составляет 88-90 гривен за один литр дизтоплива. И, соответственно, также рост цен на бензин. Не исключен также рост других составляющих расходов, которые входят в структуру тарифа", — добавила Вегера.

В то же время директор коммунального предприятия "Тернопольводоканал" Владимир Кузьма заявил, что на данный момент специалисты рассчитали предварительную стоимость услуги водоснабжения и водоотведения на уровне 98,5 гривен за кубометр.

По его словам, расчеты передали в городской совет, где и должны принять окончательное решение. После этого информацию о новых тарифах опубликуют на официальном сайте "Тернопольводоканала".

Могут ли вырасти тарифы на свет

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме и повреждений энергетической инфраструктуры в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения.

По его прогнозу, тариф может вырасти до 5-5,5 гривен за кВт-ч.

Он добавил, что сейчас тарифы на другие коммунальные услуги остаются замороженными, но это может быть временным явлением.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Юлия Свириденко говорила, что Кабинет Министров Украины принял решение оставить неизменной стоимость электроэнергии для населения. Действующий тариф будет действовать как минимум до конца октября 2026 года.

10 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает, что установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение переходит в компетенцию местных администраций, в частности областных и Киева.

Читайте также:

О личности: Юрий Корольчук Юрий Корольчук — энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред