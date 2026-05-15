'Спланированная операция': ВСУ освободили Отрадное в Харьковской области

В результате спланированной операции Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта Отрадное Двуречанского района.

ВСУ освободили Отрадное в Харьковской области

Силы обороны Украины вернули под контроль Отрадное и его окрестности в Харьковской области. Об этом сообщила в Facebook 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада.

"В результате спланированной операции Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта Отрадное Двуречанского района Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль", – говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что бригада провела штурмовые действия, нанесла противнику огневой удар и выбила его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

При этом отмечается, что к выполнению задачи были привлечены штурмовые подразделения, операторы БПЛА и артиллерия.

"Их слаженная работа позволила последовательно выявлять, поражать и уничтожать живую силу, огневые средства и укрытия противника", – отмечают в бригаде.

Как уточнили в 16 армейском корпусе, украинские защитники зачистили окраины населенного пункта. Таким образом, освобождено около 22 квадратных километров Двуречанщины.

Во время операции враг понес значительные потери. ВСУ ликвидировали 56 оккупантов.

Об источнике: 16-й армейский корпус ВСУ 16-й армейский корпус ВСУ - это оперативно-тактическое соединение, которое имеет в своем составе механизированные и мотопехотные бригады, а также подразделения артиллерии, боевого и всестороннего обеспечения, а также противовоздушной обороны. В настоящее время 16-й армейский корпус защищает от российских войск почти половину Харьковщины. Корпус был создан 3 марта 2025 года.

