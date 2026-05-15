США могут запустить новый этап переговоров: Зеленский о важных шагах для Украины

Главное:
- На повестке сотрудничество с Конгрессом США и укрепление ПВО Украины
- Украина рассчитывает на активное участие США в переговорном процессе
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американского аналитического центра Hudson Institute.
Стороны обсудили сотрудничество с Конгрессом США и укрепление противовоздушной обороны Украины, отметил Зеленский в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook.
Как сообщил глава государства, он проинформировал собеседников о последствиях российских обстрелов за последние дни.
По его словам, на фоне таких ударов особенно важно укреплять украинскую систему противовоздушной обороны. Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты Америки и американское общество за поддержку Украины на протяжении всех лет полномасштабной российской агрессии.
"Во время встречи обсудили сотрудничество с Конгрессом США, дипломатическую работу для достижения достойного мира и важность активного участия США в переговорном процессе. Мы рассчитываем на окончание паузы в переговорах и активизацию дипломатии. Это важно для сохранения жизней наших людей и восстановления безопасности в Европе", – добавил Зеленский.
Мнение специалиста о перспективах мирного диалога
Как сообщал Главред со ссылкой на Игоря Чаленко, руководителя Центра анализа и стратегий, если Киев и Москва в ближайшее время не приступят к полноценным мирным переговорам, Украине придётся ждать следующего благоприятного окна для диалога. По его мнению, такая возможность может открыться лишь после окончания весенне-летней фазы наступления российских войск.
Эксперт добавил, что следующим шансом для переговоров может стать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует свои усилия в этом направлении на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. В противном случае страну ожидает сложная зима, а переговорный процесс, скорее всего, отложат до весны следующего года.
Переговоры о мире - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.
Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.
Читайте также:
- НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумал новую причину войны в Украине
- "Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ — The Telegraph
- Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски
О персоне: Игорь Чаленко
Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.
Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред