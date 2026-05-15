США могут запустить новый этап переговоров: Зеленский о важных шагах для Украины

Алексей Тесля
15 мая 2026, 01:48
Украина подчеркивает важность активного участия США в переговорном процессе.
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг мирных переговоров

Главное:

  • На повестке сотрудничество с Конгрессом США и укрепление ПВО Украины
  • Украина рассчитывает на активное участие США в переговорном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американского аналитического центра Hudson Institute.

Стороны обсудили сотрудничество с Конгрессом США и укрепление противовоздушной обороны Украины, отметил Зеленский в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Как сообщил глава государства, он проинформировал собеседников о последствиях российских обстрелов за последние дни.

По его словам, на фоне таких ударов особенно важно укреплять украинскую систему противовоздушной обороны. Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты Америки и американское общество за поддержку Украины на протяжении всех лет полномасштабной российской агрессии.

"Во время встречи обсудили сотрудничество с Конгрессом США, дипломатическую работу для достижения достойного мира и важность активного участия США в переговорном процессе. Мы рассчитываем на окончание паузы в переговорах и активизацию дипломатии. Это важно для сохранения жизней наших людей и восстановления безопасности в Европе", – добавил Зеленский.

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

Мнение специалиста о перспективах мирного диалога

Как сообщал Главред со ссылкой на Игоря Чаленко, руководителя Центра анализа и стратегий, если Киев и Москва в ближайшее время не приступят к полноценным мирным переговорам, Украине придётся ждать следующего благоприятного окна для диалога. По его мнению, такая возможность может открыться лишь после окончания весенне-летней фазы наступления российских войск.

Эксперт добавил, что следующим шансом для переговоров может стать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует свои усилия в этом направлении на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. В противном случае страну ожидает сложная зима, а переговорный процесс, скорее всего, отложат до весны следующего года.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

