Как правильно говорить ребенку "нет": психолог дала неожиданный совет

Вы узнаете:
- Как правильно отказывать ребенку без истерик и лишних травм
- Почему постоянное слово "нет" становится для малыша лишь фоновым шумом
До определенного возраста детям сложно принимать отказ родителей в виде слова "нет". Но есть несколько важных советов, которые помогут отказывать ребенку так, чтобы это его не травмировало.
Главред узнал, что об этом на своем YouTube-канале рассказала психолог Марина Романенко. По ее словам, прежде всего нужно минимизировать количество запретов для ребенка.
Например, лучше заранее убирать предметы, которые ребенок может взять, но которые ему не разрешены или могут навредить. Если же вместо этого постоянно говорить ребенку "нет", то такой запрет станет фоновым шумом и будет приводить к истерикам.
Романенко отметила, что для ребенка до 3 лет могут быть запреты только в отношении того, что угрожает чьей-то жизни и здоровью, а также того, что касается собственного достоинства.
О личности: Марина Романенко
Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".
