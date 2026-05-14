Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

Анна Косик
14 мая 2026, 14:16
Риторика диктатора в последнее время начала меняться, но есть один нюанс.
Главное условие для встречи с Зеленским у Путина не изменилось / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Морозов:

  • Переговорная линия Путина с Трампом на данный момент полностью остановлена
  • Путин начал угрожать Финляндии и Армении
  • Существенных изменений в реальных планах Кремля пока нет

После 9 мая кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин изменил риторику из-за того, что за последние несколько месяцев ситуация как на фронте, так и внутри страны-агрессора России изменилась в худшую для Кремля сторону.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов. По его словам, рейтинг Путина также упал, что все бурно обсуждали.

"Существенным фактором было то, что, как говорят в Москве, "выдохся дух Анкориджа". То есть переговорная линия с Трампом замерла", — назвал еще один фактор изменения риторики Путина эксперт.

Морозов отметил, что главным в выступлении Путина было то, что он считает Европу главным врагом и ответственной за все дальнейшее. При этом диктатор слегка угрожает Финляндии и Армении.

"Новым является лишь то, что он назвал Зеленского по имени и дал понять, что готов с ним встречаться. Но при каких обстоятельствах? Он подчеркивает, что эта встреча возможна только в случае, если будет подписан договор на условиях Москвы. Поэтому не следует слишком серьезно реагировать на отдельные фразы из его выступления перед журналистами. На мой взгляд, существенного изменения в риторике Путина нет", — подытожил философ.

При каком условии Зеленский и Путин могут провести переговоры

Главред писал, что, по словам главы ОПУ Кирилла Буданова, переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не состоятся внезапно, "как гром среди ясного неба".

Однако если намеки России на диалог искренни, Украина "также была бы готова". Он добавил, что Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями – мы выступаем за завершение войны, за мир.

Мирные переговоры – последние новости

Напомним, Главред писал, что помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что спецпредставители США могут в ближайшее время приехать в Москву для продолжения переговоров по урегулированию войны в Украине.

Ранее иностранные СМИ писали, что Украина и Россия якобы фактически утратили интерес к мирным переговорам с участием США, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона.

Накануне стало известно, что Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран.

Другие новости:

О личности: Александр Морозов

Александр Морозов — российский журналист, политолог, политический философ. В 2011–2014 гг. — шеф-редактор "Русского журнала", в 2014–2015 гг. — преподаватель Бохумского университета в Германии, в 2015–2016 гг. — сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Дональд Трамп Владимир Путин встреча Зеленского с Путиным Александр Морозов Путин новости
