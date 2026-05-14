"Все горело, люди кричали": раненый житель дома в Киеве рассказал об ударе

Руслана Заклинская
14 мая 2026, 08:23
Ракета настигла переселенца в Киеве, куда он приехал, спасаясь от КАБ.
Пострадавший описал момент уничтожения целого подъезда / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Что известно:

  • В Киеве от ракетного удара обрушился подъезд с первого по девятый этаж
  • Мужчина сбежал от УАБов в Днепропетровской области, но попал под удар в столице
  • Пострадавший уже во второй раз вынужден бежать от атак РФ

В Киеве в результате попадания ракеты в жилой дом обрушились конструкции с первого по девятый этаж. Мужчина, пострадавший во время российской атаки в ночь на 14 мая, рассказал о пережитом журналисту "Украина Сейчас".

Сергей Федорович рассказал, что переехал в столицу из Днепропетровской области, спасаясь от российских КАБов, однако и здесь попал под атаку.

"Летящая ракета, а я встал, стоял в зале — как раз взорвалось. Меня отбросило, стекло порезало. Все горело, люди кричали. Видите, в чем был, в том и выскочил", - вспоминает мужчина.

По его словам, после удара племянница отвезла его в поликлинику. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и зашили раны в поликлинике.

Мужчина добавил, что часть дома фактически обрушилась с девятого по первый этаж. Что случилось с соседями, он не знает.

"Все обрушилось с 9-го по 1-й этаж. Что там может быть — непонятно. Люди кричали внизу", - сказал пострадавший.

Раненый житель дома в Киеве рассказал о моменте ракетного удара РФ / Фото: скриншот

Сергей Федорович также отметил, что приехал в Киев из Новопавловки и уже во второй раз вынужден бежать от вражеских атак. Мужчина признался, что теперь не знает, куда ехать дальше.

"Переехал к дочери, потому что туда прилетели КАБы. А теперь не знаю, куда дальше бежать", - поделился мужчина.

  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
Когда закончится обстрел Украины — мнение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" рассказал, что российская атака, начавшаяся 13 мая, может продолжаться как минимум до обеда 14 мая. По его словам, враг накопил значительные запасы дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Считаю, что это может быть завтра до обеда, где-то так. То есть, ночью мы будем видеть запуски ракет. Затем может быть еще одна волна. Мы понимаем, что они накопили достаточно "шахедных" запасов, чтобы атаковать нас сегодня и завтра", - сказал "Флэш".

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дрон-камикадзе типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. По словам Бескрестнова, пока сложно прогнозировать, какие именно регионы окажутся под ударом, однако среди возможных целей — центральные и западные области Украины

Массированная атака на Киев - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Киев с применением дронов и ракет. В столице раздались взрывы, зафиксированы пожары, разрушения и падение обломков в нескольких районах города.

Больше всего пострадали Дарницкий, Оболонский, Днепровский, Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы. В Дарницком районе частично обрушился жилой дом, под завалами оказались люди. Также возникли пожары на АЗС, в гаражах и нежилых зданиях.

Спасатели продолжают поисковые работы. По состоянию на утро известно о как минимум 29 пострадавших и одном погибшем. Последствия атаки зафиксированы в шести районах Киевской области.

Кроме того, утром 14 мая в Киеве снова раздались взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о движении дронов и ракет в направлении столицы, в городе работала ПВО.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

