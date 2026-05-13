Дипломатический тупик под аккомпанемент ракет: действительно ли Путин готов к миру

Кремль заговорил о завершении войны, но одновременно усилил давление и требования к Киеву.

Кратко:

Путин заявил о "конце войны", но выдвинул ультиматумы

Украина готова к миру только с гарантиями безопасности

США давят на РФ, но переговоры остаются в тупике

Май стал точкой очередного всплеска миротворческой риторики, которая, несмотря на внешний оптимизм, скрывает глубокий кризис доверия и застой в реальных переговорах. На фоне заявлений Кремля о "приближении конца войны" и активности американских посредников, реальная ситуация на фронте и дипломатические требования сторон свидетельствуют о том, что до финальной точки еще далеко.

Сигналы из Кремля

9 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Зеленским, но с существенными оговорками. Как пишет The Guardian, Путин пытается создать впечатление, что инициатива на его стороне.

"Думаю, дело подходит к концу. Они (Запад — ред.) месяцами ждали, пока Россия потерпит сокрушительное поражение, пока ее государственность придет в упадок. Этого не произошло. А потом они застряли в этом круге и теперь не могут из него выбраться", — заявил глава РФ.

Несмотря на слова о "третьей стране", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впоследствии уточнил, что Путин готов принять Зеленского в Москве "в любой момент", фактически выставляя условия визита "на поклонение". Песков также добавил, что так называемая "СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет необходимые решения".

Однако аналитики Института изучения войны ( ISW) считают такую риторику манипулятивной. По их данным, Путин использует термин "завершение вопроса" только в отношении западной поддержки, одновременно нацеливая войска на "окончательный разгром Украины".

"Вероятно, Кремль играет на чувствах своей внутренней аудитории, которая все больше ощущает последствия более чем четырехлетней войны", — отмечают в ISW.

Позиция Киева

Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам, но подчеркнул, что они должны основываться на реальных гарантиях безопасности.

"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам — мы его немного подтолкнули. Надо заканчивать эту войну — и надежно гарантировать безопасность", — сказал Зеленский в видеообращении.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии для LRT подчеркнул, что диалог возможен только при условии искренности намерений РФ, которой пока не наблюдается.

"Заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла. Если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова", — отметил Буданов.

В то же время советник ОПУ Михаил Подоляк в беседе с 24 Каналом назвал приглашение Зеленского в Москву "нонсенсом" и признаком страха диктатора.

"Когда человек говорит: „А вы ко мне приезжайте", это свидетельствует о том, что он боится. Признаком того, что Россия будет готова к переговорному процессу, станет существенное уничтожение российских военных мощностей и российской нефтяной отрасли", — пояснил Подоляк.

Трамп давит, но прогресса нет

Администрация Дональда Трампа пытается форсировать процесс через своих спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что их ждут в Москве, однако вновь выдвинул ультиматум: "Результативный диалог возможен только после вывода украинских войск из Донбасса".

Издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники, рисует менее радужную картину. Несмотря на заявления Трампа, что "мы каждый день приближаемся к соглашению", реальный дипломатический процесс находится в полном застое.

"Американская сторона не добилась никакого прогресса со стороны России. Он [Путин] не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев", — цитирует FT украинского чиновника и источники, близкие к Кремлю.

Новая инициатива: "Аэропортовое перемирие"

На фоне общего тупика МИД Украины пытается найти промежуточные решения. Как сообщает Politico, министр Андрей Сибига предложил ЕС выступить посредником в соглашении о прекращении ударов по аэропортам.

"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попробуем добиться так называемого перемирия в отношении аэропортов", — сказал Сибига.

Однако готовность РФ к таким шагам вызывает сомнения. Сибига сообщил в сети X, что Россия уже отвергла предложение продлить перемирие после 11 мая, ответив на это массированной атакой дронов.

Выборы в США и экономическое давление

Западные аналитики, опрошенные DW, считают, что прекращение огня может быть близко из-за внутренних проблем обеих сторон. Курт Волкер отмечает, что Украина стала значительно более автономной в производстве оружия (до 60-70% собственных потребностей), что позволяет Зеленскому выдерживать давление со стороны Вашингтона.

Эксперты сходятся в одном: ключевым фактором станут предстоящие промежуточные выборы в США и способность Украины продолжать удары по российской энергетике, что является единственным рычагом, способным изменить риторику Кремля с ультимативной на конструктивную.

Что может заставить Путина завершить войну — ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко высказал мнение, что Россию невозможно заставить прекратить агрессию исключительно дипломатическими методами, а завершение войны возможно только через силовое давление на Кремль.

По словам Коваленко, даже предыдущие поражения России в войнах не приводили к глубоким изменениям внутри российского общества или политической системы.

"В будущем российский народ, после смены режима и в случае сохранения Россией целостности после поражения, должен в конечном итоге изменить мировоззрение и политические элиты, которые переформатируют саму сущность существования РФ, сделав на десятилетия ставку на дипломатию компромисса", — отметил он.

По мнению Коваленко, только существенные внутренние трансформации в России могут создать условия для отказа Кремля от агрессивной политики и перехода к более прагматичному подходу в международных отношениях.

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

