Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

Константин Пономарев
13 мая 2026, 15:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Покупательница случайно устроила хаос у терминала самообслуживания, пока другие посетители наблюдали за происходящим в очереди.
Девушка решила впервые самостоятельно пробить фрукты через кассу самообслуживания
Девушка решила впервые самостоятельно пробить фрукты через кассу самообслуживания / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Что пошло не так во время обычной оплаты продуктов
  • Почему люди в магазине начала наблюдать за девушкой с интересом
  • Как комментарий мужчины из очереди стал вирусным

Девушка призналась, что обычный поход за продуктами после работы превратился для нее в настоящий кошмар прямо на глазах у других покупателей.

История пользовательницы форума Reddit под ником GingerLoved21 о провале на кассе самообслуживания неожиданно стала вирусной и собрала множество реакций.

видео дня

Впервые у кассы самообслуживания

По словам авторки истории, она зашла в магазин всего за несколькими товарами: хлебом, яйцами, курицей, напитками и бананами. Из-за длинных очередей на обычных кассах девушка решила впервые самостоятельно пробить фрукты через кассу самообслуживания, однако выбор среди десятков вариантов бананов вызвал у нее панику.

"Я никогда раньше не покупала овощи и фрукты на кассе самообслуживания, потому что не умела их взвешивать. За мной быстро собралась очередь, из-за чего мой мозг перестал работать. Я все сканировала нормально, пока не дошла до бананов. Касса попросила меня выбрать товар. И вдруг появилось 400 разных вариантов!" - написала девушка.

Ошибка с бананами запустила цепочку неудач

После случайного выбора товара автомат начал выдавать ошибку о "непредвиденном товаре в зоне упаковки", а затем система дважды просканировала бананы. В итоге касса посчитала, что покупательница собирается купить почти 14 фунтов бананов (более 6 кг) на сумму около 38 долларов (примерно 1670 гривен).

Сотрудникам магазина пришлось несколько раз подходить к кассе, чтобы помочь девушке
Сотрудникам магазина пришлось несколько раз подходить к кассе, чтобы помочь девушке / Фото: Pexels

Однако на этом неудачи не закончились и ситуация быстро стала еще более неловкой. Сотрудникам магазина пришлось несколько раз подходить к кассе, а девушка случайно уронила упаковку яиц, разбив их прямо возле терминала. В довершение всего банковская карта временно отклонила оплату, потому что деньги были переведены на сберегательный счет.

Комментарий покупателя

Как рассказала пользовательница Reddit, все это происходило около 15 минут под взглядами людей, которые стояли все это время в очереди.

"Если бы я мог поставить лайк комментарию парня позади тебя, я бы это сделал"
"Если бы я мог поставить лайк комментарию парня позади тебя, я бы это сделал" / Фото: Reddit

Один из мужчин, стоявших позади нее, не выдержал и пошутил: "Первый день на Земле?"

История быстро стала популярной в соцсетях, а пользователи начали делиться похожими случаями.

"Если бы я мог поставить лайк комментарию парня позади тебя, я бы это сделал", - написал один из пользователей.

Ранее Главред писал о том, что продавщица раскрыла правду о секонд-хендах. Бывшая сотрудница благотворительного магазина рассказала о самых странных и пугающих вещах, которые люди приносили с собой.

Также сообщалось о том, какие дорогие вещи люди находили у дороги. У мусорных контейнеров все чаще находят ценные предметы. Люди поделились своими историями о том, как забирали дорогие вещи с улицы и давали им вторую жизнь.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Instagram Умань Рыбак Украина рыбалка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

16:52Аналитика
На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

13:47Украина
Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Последние новости

16:55

Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем: назван неочевидный сосед-враг

16:52

РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

16:47

Супруги нашли тайник с золотом на кухне: во сколько оценили клад

16:24

Говорить "хто крайній" неправильно: как следует становиться в очередь на украинском

16:19

3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
16:15

После атаки РФ в облэнерго сделали заявление о графиках отключений на Полтавщине

16:06

"Будет гораздо сложнее": Витвицкая рассекретила пол первенцаВидео

15:21

Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

15:19

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Реклама
15:19

Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

15:01

Нагар на сковородах и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство

14:59

Колоссальная разница: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии

14:43

"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвиненийВидео

14:25

Что означает режим "L" на коробке автомат: сбивает с толку водителейВидео

14:01

Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце светаВидео

13:47

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

13:45

Почему вянет рассада помидор: 4 ошибки, которые допускают почти всеВидео

13:43

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:33

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

13:27

Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"

Реклама
13:07

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:05

Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

12:41

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позжеВидео

12:33

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

12:18

Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

12:15

Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

12:12

США направили своих военных в Украину: какова их задача на фронте

12:11

Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

11:40

"У Путина только один путь": известна судьба оккупированных украинских городов

11:23

Томаты будут болеть и гнить: где нельзя сажать помидорыВидео

11:21

Зачем нужны высокие грядки в 2026 году: как их сделать идеальнымиВидео

11:18

Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутриВидео

11:18

Грозовые дожди обрушатся на Украину: в каких регионах погода резко ухудшится

11:14

Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — деталиВидео

11:06

Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

10:46

Ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах правительства перед компаниями

10:01

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненыхФото

10:00

Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

09:57

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

Реклама
09:54

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угрозаФото

09:36

Враг имеет новые продвижения на важном направлении фронта - детали от DeepState

09:17

Путин пытается скрыть слабость: в ISW назвали цель ракетных угроз РФ

09:07

Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

08:28

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

08:20

Взрывы в Анапе и Тамани: дроны атаковали важный для РФ порт, вспыхнул пожар

08:10

Визит Трампа в Китай: Небоженко рассказал, возможна ли "большая сделка"мнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

Тысячи людей остались без света: РФ нанесла удар по Полтаве, что известно

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалатыПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять