Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

Покупательница случайно устроила хаос у терминала самообслуживания, пока другие посетители наблюдали за происходящим в очереди.

Девушка решила впервые самостоятельно пробить фрукты через кассу самообслуживания / Коллаж Главред, фото: Pexels

Девушка призналась, что обычный поход за продуктами после работы превратился для нее в настоящий кошмар прямо на глазах у других покупателей.

История пользовательницы форума Reddit под ником GingerLoved21 о провале на кассе самообслуживания неожиданно стала вирусной и собрала множество реакций.

Впервые у кассы самообслуживания

По словам авторки истории, она зашла в магазин всего за несколькими товарами: хлебом, яйцами, курицей, напитками и бананами. Из-за длинных очередей на обычных кассах девушка решила впервые самостоятельно пробить фрукты через кассу самообслуживания, однако выбор среди десятков вариантов бананов вызвал у нее панику.

"Я никогда раньше не покупала овощи и фрукты на кассе самообслуживания, потому что не умела их взвешивать. За мной быстро собралась очередь, из-за чего мой мозг перестал работать. Я все сканировала нормально, пока не дошла до бананов. Касса попросила меня выбрать товар. И вдруг появилось 400 разных вариантов!" - написала девушка.

Ошибка с бананами запустила цепочку неудач

После случайного выбора товара автомат начал выдавать ошибку о "непредвиденном товаре в зоне упаковки", а затем система дважды просканировала бананы. В итоге касса посчитала, что покупательница собирается купить почти 14 фунтов бананов (более 6 кг) на сумму около 38 долларов (примерно 1670 гривен).

Сотрудникам магазина пришлось несколько раз подходить к кассе, чтобы помочь девушке / Фото: Pexels

Однако на этом неудачи не закончились и ситуация быстро стала еще более неловкой. Сотрудникам магазина пришлось несколько раз подходить к кассе, а девушка случайно уронила упаковку яиц, разбив их прямо возле терминала. В довершение всего банковская карта временно отклонила оплату, потому что деньги были переведены на сберегательный счет.

Комментарий покупателя

Как рассказала пользовательница Reddit, все это происходило около 15 минут под взглядами людей, которые стояли все это время в очереди.

"Если бы я мог поставить лайк комментарию парня позади тебя, я бы это сделал" / Фото: Reddit

Один из мужчин, стоявших позади нее, не выдержал и пошутил: "Первый день на Земле?"

История быстро стала популярной в соцсетях, а пользователи начали делиться похожими случаями.

"Если бы я мог поставить лайк комментарию парня позади тебя, я бы это сделал", - написал один из пользователей.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

