Почему у кошек появляются огромные щеки – настоящую причину знают единицы

Большие щеки у кошек, которые часто кажутся милыми "пухлыми" чертами внешности, являются результатом действия гормонов и выполняют важную защитную функцию.

В чем причина появления щек у кошек

Многие ошибочно считают, что массивная морда у кота является признаком лишнего веса или принадлежности к определенной породе, однако на самом деле эта физиологическая особенность имеет глубокие биологические корни. Специалисты проекта "Wild at Heart" в видео на YouTube объясняют, что появление таких объемов связано с гормональным фоном и стратегией выживания в дикой природе.

Феномен кошачьих щек и влияние гормонов

В профессиональной среде эти характерные уплотнения называют "кошачьими щеками". Они не имеют отношения к накоплению жира, а являются результатом специфической реакции организма на высокий уровень мужских гормонов.

"Эти огромные щеки называются "кошачьими щеками", и обычно они появляются у некастрированных самцов, то есть у кошек, которых не стерилизовали. Итак, сюрприз, это из-за тестостерона", — объясняет Шанни, сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек из организации "Wild at Heart".

Именно тестостерон провоцирует разрастание плотной соединительной ткани. Интересно, что у самок такие признаки почти никогда не появляются, поэтому подобная внешность является четким маркером именно некастрированного самца.

Для чего кошкам большие щеки

По ее словам, природа наделила кошек такими щеками не ради эстетики, а как функциональный инструмент защиты. Шанни подчеркивает, что эти образования работают как встроенная броня для лица. Во время драк за территорию или расположение самок именно щеки принимают на себя основные удары, защищая глаза и шею от укусов соперников.

Помимо защитной функции, массивная морда помогает коту выглядеть значительно больше и угрожающе в глазах оппонентов. Это создает психологический эффект "не трогай меня", что часто позволяет избежать открытого конфликта. В то же время для кошек такие щеки служат явным сигналом зрелости и силы партнера.

"Эти милые щеки не только для красоты. Они являются встроенной броней для лица... Это сигнал "не трогай меня", даже если я выгляжу очень мило и мне очень хочется погладить эти щеки, но я не сделаю этого, потому что уважаю кошек", — отмечает эксперт.

Что происходит с кошачьими щеками после стерилизации

Шанни указывает на то, что вопрос о том, изменит ли кот свой внешний вид после операции, остается открытым, ведь каждый организм реагирует по-своему. В некоторых случаях после кастрации щеки постепенно уменьшаются из-за снижения уровня гормонов, однако нередко они остаются у животного на всю жизнь. Шанни отмечает, что даже после медицинского вмешательства щеки могут оставаться большими, пышными и очень мягкими на ощупь.

Почему нужно стерилизовать кошек

Несмотря на визуальную привлекательность таких "пухляшек", эксперты проекта "Wild at Heart" призывают помнить о глобальной проблеме бездомных животных. Наличие огромных щек свидетельствует о том, что животное способно к размножению, что в условиях переполненных приютов является негативным фактором.

"Эти щечки действительно, действительно милые. Но что не мило, так это сотни тысяч кошек, которых ежегодно убивают в приютах. Поэтому, к сожалению, каждого кота нужно стерилизовать, потому что люди все портят", — подытоживает специалист.

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

