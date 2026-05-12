Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

Юрий Берендий
12 мая 2026, 19:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Коваленко прокомментировал заявления Александра Лукашенко о "точечной мобилизации" в Беларуси, назвав их элементом информационного воздействия.
Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко
В Украине отреагировали на заявление Лукашенко о мобилизации в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Заявления Лукашенко являются частью информационной повестки Кремля
  • Украина контролирует ситуацию
  • Слова о мобилизации рассчитаны лишь на то, чтобы угодить Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении провести частичную мобилизацию в стране в рамках "подготовки к войне". О том, что означают такие слова белорусского диктатора, рассказал в посте в Telegram глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Коваленко призвал не придавать серьезного значения заявлениям Александра Лукашенко о якобы "точечной мобилизации" в Беларуси, подчеркнув, что ситуация находится под контролем украинских сил.

видео дня

"Человек отрабатывает информационную повестку россиян, чтобы Путин был счастлив. Не более того. Если будет угроза, Украина ее увидит, и тогда Лукашенко пожалеет. Думаю, он это знает", — заявил он.

Сообщение Андрея Коваленко
Пост Андрея Коваленко / Скриншот

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

12 мая самопровозглашенный президент Беларуси во время доклада министра обороны Виктора Хренина заявил о проведении точечной мобилизации. Он также сообщил о продолжении подготовки белорусской армии к потенциальным боевым действиям, включая отработку вариантов наземных операций.

Самопровозглашенный президент объявил о продолжении подготовки армии Беларуси к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

"Далее, как я обещал, мы будем точечно мобилизовывать (военные — ред.) части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же все готовимся к войне", — сказал Лукашенко.

Лукашенко пояснил, что новый подход предусматривает отказ от масштабных эпизодических учений и переход к ротационной системе, когда воинские подразделения поочередно привлекаются к сборам, проходят интенсивную подготовку и возвращаются к местам постоянной дислокации. По мнению пророссийского диктатора Беларуси, это должно обеспечивать постоянную боеготовность армии без объявления полной мобилизации.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Какова цель заявлений Лукашенко — мнение эксперта

Как писал Главред, белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает обострять ситуацию на границе с Украиной. Однако за его воинственными заявлениями стоят страх перед Кремлем и попытки добиться ослабления санкций. Такое мнение высказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По словам Ягуна, ожидать снижения активности со стороны Лукашенко не стоит. Он отметил, что подобные заявления о якобы угрозах с разных направлений в первую очередь ориентированы на внутреннюю аудиторию и поддержание нужного имиджа перед Россией.

"Его и так загнали в угол, как крысу, и он вынужден держать марку — вся ситуация вокруг заставляет его это делать. И рассказывать о том, что на него якобы будут наступать с четырех сторон — прежде всего для внутренней аудитории. Потому что все помнят, как он говорил о "Киеве за три дня" — это никуда не исчезло. И эта риторика нужна не только для того, чтобы ему верили собственные граждане, но и для того, чтобы поддерживать имидж перед россиянами: что он все контролирует, что все готово", — указал он.

Угроза из Беларуси — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 мая с территории Беларуси в воздушное пространство Украины залетел воздушный шар-ретранслятор, который используют для усиления сигнала российских средств поражения. Об этом сообщал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о фиксации необычной активности вблизи границы со стороны Беларуси.

Кроме того, на территории Беларуси наблюдается активность, связанная с созданием логистических маршрутов и подготовкой полигонов, что может свидетельствовать о дальнейшем углублении военного сотрудничества с Россией. Об этом также сообщал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Другие новости:

О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять усилиям россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины новости Беларуси Андрей Коваленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

20:00Война
РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53Война
Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Гороскоп Таро на июнь 2026: кому выпадет редкий шанс судьбы

Гороскоп Таро на июнь 2026: кому выпадет редкий шанс судьбы

Последние новости

20:54

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

20:36

Не только упрямство: какие редкие качества делают Тельцов идеальными партнерами

20:29

Украина потеряла выдающегося деятеля сцены: артисту было 76 лет

20:17

В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

20:00

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
19:53

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:36

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить свою жизнь - кто они

19:33

Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

Реклама
19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

19:10

Как Путин готовится не к переговорам, а к репрессиям: Денисенко о сигналах из Москвымнение

19:01

Тайные ложи Киева: один документ раскрыл, кто на самом деле управлял городомВидео

18:59

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

18:51

Посадка голубики: авторская методика выращивания без траншей и лишних усилийВидео

18:42

Результат за 3 дня: чем поливать огурцы и помидоры в мае для быстрого роста

18:38

Слово "пижон" употребляют ошибочно — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:33

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке тигренка на стуле за 9 секунд

18:31

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:24

Названы идеальные страны для людей по дате рождения: список удивил

Реклама
18:07

Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

17:55

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

15:26

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

Реклама
15:21

Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

15:10

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет удача с 12 мая

14:43

Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

14:41

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:40

Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять