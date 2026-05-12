Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

Коваленко прокомментировал заявления Александра Лукашенко о "точечной мобилизации" в Беларуси, назвав их элементом информационного воздействия.

В Украине отреагировали на заявление Лукашенко о мобилизации в Беларуси

О чем идет речь в материале:

Заявления Лукашенко являются частью информационной повестки Кремля

Украина контролирует ситуацию

Слова о мобилизации рассчитаны лишь на то, чтобы угодить Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении провести частичную мобилизацию в стране в рамках "подготовки к войне". О том, что означают такие слова белорусского диктатора, рассказал в посте в Telegram глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Коваленко призвал не придавать серьезного значения заявлениям Александра Лукашенко о якобы "точечной мобилизации" в Беларуси, подчеркнув, что ситуация находится под контролем украинских сил.

"Человек отрабатывает информационную повестку россиян, чтобы Путин был счастлив. Не более того. Если будет угроза, Украина ее увидит, и тогда Лукашенко пожалеет. Думаю, он это знает", — заявил он.

Что этому предшествовало

12 мая самопровозглашенный президент Беларуси во время доклада министра обороны Виктора Хренина заявил о проведении точечной мобилизации. Он также сообщил о продолжении подготовки белорусской армии к потенциальным боевым действиям, включая отработку вариантов наземных операций.

Самопровозглашенный президент объявил о продолжении подготовки армии Беларуси к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

"Далее, как я обещал, мы будем точечно мобилизовывать (военные — ред.) части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же все готовимся к войне", — сказал Лукашенко.

Лукашенко пояснил, что новый подход предусматривает отказ от масштабных эпизодических учений и переход к ротационной системе, когда воинские подразделения поочередно привлекаются к сборам, проходят интенсивную подготовку и возвращаются к местам постоянной дислокации. По мнению пророссийского диктатора Беларуси, это должно обеспечивать постоянную боеготовность армии без объявления полной мобилизации.

Какова цель заявлений Лукашенко — мнение эксперта

Как писал Главред, белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает обострять ситуацию на границе с Украиной. Однако за его воинственными заявлениями стоят страх перед Кремлем и попытки добиться ослабления санкций. Такое мнение высказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По словам Ягуна, ожидать снижения активности со стороны Лукашенко не стоит. Он отметил, что подобные заявления о якобы угрозах с разных направлений в первую очередь ориентированы на внутреннюю аудиторию и поддержание нужного имиджа перед Россией.

"Его и так загнали в угол, как крысу, и он вынужден держать марку — вся ситуация вокруг заставляет его это делать. И рассказывать о том, что на него якобы будут наступать с четырех сторон — прежде всего для внутренней аудитории. Потому что все помнят, как он говорил о "Киеве за три дня" — это никуда не исчезло. И эта риторика нужна не только для того, чтобы ему верили собственные граждане, но и для того, чтобы поддерживать имидж перед россиянами: что он все контролирует, что все готово", — указал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 мая с территории Беларуси в воздушное пространство Украины залетел воздушный шар-ретранслятор, который используют для усиления сигнала российских средств поражения. Об этом сообщал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о фиксации необычной активности вблизи границы со стороны Беларуси.

Кроме того, на территории Беларуси наблюдается активность, связанная с созданием логистических маршрутов и подготовкой полигонов, что может свидетельствовать о дальнейшем углублении военного сотрудничества с Россией. Об этом также сообщал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять усилиям россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

