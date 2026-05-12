США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

Дарья Пшеничник
12 мая 2026, 16:28
Представители Управления директора национальной разведки отметили, что зарубежные лаборатории расположены более чем в 30 странах.

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно
Национальная разведка США расследует деятельность 40 биолабораторий в Украине / Коллаж: Главред, фото: pexels

Главное из новости:

  • Разведка США проверяет биолаборатории по всему миру
  • 40 украинских лабораторий под угрозой из-за войны
  • Администрацию Байдена обвиняют в сокрытии финансирования исследований

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард инициировала масштабную проверку сети иностранных биологических лабораторий, которые годами работали за счет американских налогоплательщиков. В поле зрения разведки — более 120 объектов в более чем 30 странах, среди них около 40 исследовательских центров в Украине.

В комментарии для The New York Post Габбард подчеркнула, что ее команда намерена "определить, где находятся эти лаборатории, какие патогены они содержат и какие исследования проводятся, с целью прекращения опасных исследований, угрожающих здоровью и благополучию американского народа и всего мира".

Представители Управления директора национальной разведки уточняют, что часть этих лабораторий в прошлом получала финансирование в рамках программы Пентагона, созданной после завершения холодной войны для утилизации оружия массового уничтожения. В то же время более 40 объектов, расположенных в Украине, в настоящее время могут "находиться под угрозой компрометации" из-за российской агрессии.

По данным ведомства, слабый контроль за грантовыми потоками, проходящими через американские агентства и субподрядчиков, не позволяет точно установить, проводятся ли в этих центрах потенциально рискованные эксперименты. Там также предупреждают, что клинические испытания, проводимые в части лабораторий, "вызывают серьезные этические, финансовые и проблемы безопасности".

Политический контекст

Несмотря на заявления администрации Байдена об отсутствии каких-либо "американских" или "управляемых США" биолабораторий в Украине — которые там называли российской и китайской пропагандой — в Нацразведке утверждают, что предыдущие опровержения были элементом информационной кампании. По их словам, она была направлена на "формирование общественного мнения" и снижение внимания к американскому участию в исследованиях.

В ведомстве заявили, что администрация Байдена "лгала американскому народу о существовании этих финансируемых и поддерживаемых США биологических лабораторий и угрожала тем, кто пытался раскрыть правду".

Министр обороны Пит Хэгсет, комментируя ситуацию, заявил, что команда Трампа исправляет ошибки предшественников:

"Предыдущая администрация финансировала опасные исследования по усилению функций и зарубежные биолаборатории за счет американских налоговых денег, а затем намеренно скрывала это от американского народа".

Отношения между США и Украиной — новости по теме

Как ранее писал Главред, нынешний курс Соединенных Штатов может привести к ухудшению двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном. Такое мнение в интервью Главреду высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара, обозначив три основные траектории рисков.

Кроме того, США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "двигается вперед".

Напомним, что США прекратили прямые поставки оружия Украине, переложив эту функцию на Европу. Фактически Вашингтон отказался поддерживать страну, которая в XXI веке в одиночку противостоит "монстру". Об этом в интервью 24 Каналу заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

Об источнике: The New York Post

New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, издающаяся в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию.

Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала авторитетной массовой газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Ее самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия.

В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала ее таблоидный формат.

В 1976 году Руперт Мердок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США.

С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражу среди ежедневных газет.

В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider.

Интересно, что президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой.

Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

