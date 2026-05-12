Главное из новости:
- Разведка США проверяет биолаборатории по всему миру
- 40 украинских лабораторий под угрозой из-за войны
- Администрацию Байдена обвиняют в сокрытии финансирования исследований
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард инициировала масштабную проверку сети иностранных биологических лабораторий, которые годами работали за счет американских налогоплательщиков. В поле зрения разведки — более 120 объектов в более чем 30 странах, среди них около 40 исследовательских центров в Украине.
В комментарии для The New York Post Габбард подчеркнула, что ее команда намерена "определить, где находятся эти лаборатории, какие патогены они содержат и какие исследования проводятся, с целью прекращения опасных исследований, угрожающих здоровью и благополучию американского народа и всего мира".
Представители Управления директора национальной разведки уточняют, что часть этих лабораторий в прошлом получала финансирование в рамках программы Пентагона, созданной после завершения холодной войны для утилизации оружия массового уничтожения. В то же время более 40 объектов, расположенных в Украине, в настоящее время могут "находиться под угрозой компрометации" из-за российской агрессии.
По данным ведомства, слабый контроль за грантовыми потоками, проходящими через американские агентства и субподрядчиков, не позволяет точно установить, проводятся ли в этих центрах потенциально рискованные эксперименты. Там также предупреждают, что клинические испытания, проводимые в части лабораторий, "вызывают серьезные этические, финансовые и проблемы безопасности".
Политический контекст
Несмотря на заявления администрации Байдена об отсутствии каких-либо "американских" или "управляемых США" биолабораторий в Украине — которые там называли российской и китайской пропагандой — в Нацразведке утверждают, что предыдущие опровержения были элементом информационной кампании. По их словам, она была направлена на "формирование общественного мнения" и снижение внимания к американскому участию в исследованиях.
В ведомстве заявили, что администрация Байдена "лгала американскому народу о существовании этих финансируемых и поддерживаемых США биологических лабораторий и угрожала тем, кто пытался раскрыть правду".
Министр обороны Пит Хэгсет, комментируя ситуацию, заявил, что команда Трампа исправляет ошибки предшественников:
"Предыдущая администрация финансировала опасные исследования по усилению функций и зарубежные биолаборатории за счет американских налоговых денег, а затем намеренно скрывала это от американского народа".
Как ранее писал Главред, нынешний курс Соединённых Штатов может привести к ухудшению двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном. Такое мнение в интервью Главреду высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара, обозначив три основные траектории рисков.
Кроме того, США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "двигается вперед".
Напомним, что США прекратили прямые поставки оружия Украине, переложив эту функцию на Европу. Фактически Вашингтон отказался поддерживать страну, которая в XXI веке в одиночку противостоит "монстру". Об этом в интервью 24 Каналу заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк.
Об источнике: The New York Post
New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, издающаяся в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию.
Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала авторитетной массовой газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Ее самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия.
В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала ее таблоидный формат.
В 1976 году Руперт Мердок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США.
С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражу среди ежедневных газет.
В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider.
Интересно, что президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой.
Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.
