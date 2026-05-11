Позиции Путина ослабли: громкое заявление ЕС о вероятности завершения войны

В ЕС считают: сейчас Путин оказался в более уязвимом положении, чем раньше.

Кая Каллас жестко прокомментировала заявления Владимира Путина

Важное из заявлений Каллас:

Есть признаки, свидетельствующие об ослаблении позиций Путина

РФ оказалась в более уязвимом положении, чем раньше

В Европейском Союзе назвали причины, которые, по мнению европейских чиновников, свидетельствуют об ослаблении позиций российского лидера Владимир Путин.

Как сообщает УНИАН, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Во время брифинга Каллас попросили прокомментировать недавние слова Путина о возможном завершении войны. По ее словам, в Брюсселе внимательно анализируют подобные заявления, поскольку они заметно отличаются от прежней риторики Кремля.

Каллас отметила, что в ЕС считают: сейчас Путин оказался в более уязвимом положении, чем раньше. Среди причин она назвала значительные потери российской армии на фронте, рост недовольства внутри российского общества, а также усиление контроля над информационным пространством, включая ограничения доступа к интернету.

Кроме того, европейская чиновница подчеркнула, что дальнобойные удары Украины оказывают ощутимое влияние, а поддержка войны внутри России постепенно снижается. По ее словам, все больше публичных и влиятельных фигур начинают открыто говорить об этом.

На этом фоне, считает Каллас, образ сильного и непоколебимого лидера, который пытается демонстрировать Кремль, выглядит уже не столь убедительно. Однако, по ее мнению, Россия пока не демонстрирует настоящей готовности к переговорам, поскольку продолжает выдвигать максимально жесткие условия.

Именно поэтому, подчеркнула глава дипломатии ЕС, европейские страны намерены и дальше продолжать свою работу и поддержку Украины.

Инициатива США по мирному урегулированию — мнение обозревателя

Мирный план США может создать новые вызовы для Европейский Союз, считают эксперты. По мнению аналитиков, американские попытки добиться прекращения войны способны привести к серьёзным последствиям для европейских стран.

Несмотря на продолжающиеся переговоры о возможном урегулировании ситуации вокруг Украины, ключевые вопросы до сих пор остаются без ответа. Прежде всего речь идёт о судьбе спорных территорий и о том, кто будет контролировать оккупированные регионы после потенциального соглашения.

Обозреватель Reuters Пьер Бриансон считает, что сохранение контроля Москвы над захваченными территориями может обернуться для Европы значительными политическими и финансовыми проблемами. По его оценке, подобный сценарий будет восприниматься как соглашение, фактически навязанное Киеву, что способно усилить напряжение внутри европейского сообщества и создать дополнительные риски для региона.

Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного и трубопроводного газа в ЕС. Регламент приняли все 27 стран-членов.

Как сообщалось, согласно "плану процветания", в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения – в том числе МВФ и Всемирный банк – инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.

О персоне: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

