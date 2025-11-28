Укр
Мирный план США может стать "ударом" для Европы: СМИ объяснили в чем проблема

Анна Косик
28 ноября 2025, 09:44
1396
Европейские партнеры и сама Украина могут столкнуться с серьезной угрозой со стороны РФ.
Зеленский и лидери ЕС, Трамп
Бремя финансирования восстановления Украины может "упасть на плечи" Европы, а не РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Мирное соглашение с территориальными уступками не выгодно Европе
  • Если РФ откажется финансировать восстановление Украины, страны ЕС ждет удар
  • РФ может получить передышку для экономики, что представляет угрозу для Украины и Европы

На мировом уровне продолжается обсуждение мирного плана для Украины. Сейчас некоторые наиболее острые вопросы все еще нерешены. Среди них и проблема с контролем над территориями.

Обозреватель Reuters Пьер Бриансон считает, что в случае сохранения контроля страны-агрессора России над временно оккупированными территориями, Европе придется дорого заплатить за "навязанный Украине мирный план".

видео дня

Почему Европе невыгодно, чтобы РФ контролировала украинские территории

Хотя в США неоднократно намекали на необходимость территориальных уступок со стороны Украины, принятие такого решения не только создаст долгосрочную зону нестабильности у границ ЕС, но и надолго усложнит экономическую ситуацию в самой Европе.

Главной проблемой является восстановление Украины. Уже сегодня по всему миру заморожено около 300 миллиардов долларов российских активов. В ЕС настаивают на том, что эти средства надо направить на восстановление Украины.

Однако, в случае подписания мирного соглашения с территориальными уступками со стороны Украины, кремлевский диктатор Владимир Путин может не отказаться от резервных активов.

Если Россия откажется взять часть расходов на нужды по восстановлению Украины, то в основном финансировать их придется именно партнерам Киева. В то же время неопределенный статус оккупированных территорий фактически заблокирует поступление частных инвесторов, которые могут опасаться нового российского вторжения.

Вместе с этим в странах ЕС возникнет проблема с ускорением роста оборонных расходов. В то же время предложенное США прекращение огня может привести к частичному снятию санкций с РФ, что даст возможность экономике страны-агрессора отдохнуть и ускорить перевооружение. Это также повысит угрозу для Украины и Европы.

Как в России отреагировали на мирный план Трампа

Главред писал, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласился работать над так называемым американским планом окончания войны и назвал условие завершения боевых действий против Украины.

Кремлевский преступник сказал, что прекращение огня на линии фронта возможно только если украинские силы оставят контролируемые ими районы Донецкой и Луганской областей.

Мирный план США - последние новости

Напомним, Главред писал, что руководитель ОП Андрей Ермак обсуждая мирный план, предложенный США, заявил, что Украина не будет уступать свои территории ради мира.

Ранее представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что ситуация с "американским мирным планом", к созданию которого, судя по разговорам Стива Уиткоффа с российскими чиновниками Ушаковым и Дмитриевым, мог быть привлечен Кремль, требует повышенной бдительности.

Накануне стало известно, что Украина и США на этой неделе продолжат работу над планом завершения войны. Делегации будут развивать результаты переговоров в Женеве

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

