'Мы согласны, но есть условие': Путин сделал громкое заявление об окончании войны

https://glavred.info/war/my-soglasny-no-est-uslovie-putin-sdelal-gromkoe-zayavlenie-ob-okonchanii-voyny-10719335.html Ссылка скопирована

Путин сделал ряд заявлений о мирном плане США и окончании войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласился работать над так называемым американским планом окончания войны и назвал условие завершения боевых действий против Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках визита в Кыргызстан.

О плане окончания войны

Путин заявил, что так называемый "американский план по Украине", который появился в СМИ, не является завершенным проектом соглашения, а лишь набором вопросов для дальнейшего обсуждения. Он добавил, что после переговоров в Женеве Украина и США разделили 28 пунктов этого документа на четыре тематических блока и передали их российской стороне.

"В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Но было бы с моей стороны невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их нет. Некоторые вещи имеют принципиальный характер", - сказал он. видео дня

Смотрите видео заявления Путина:

/ Фото: скриншот

Путин добавил, что на следующей неделе американская делегация должна прибыть в Москву для дальнейших консультаций.

Американская сторона частично принимает во внимание позицию России, сформированную во время переговоров до встречи в Анкоридже и после нее. По словам Путина, настал момент, когда нужно садиться за стол и предметно обсуждать отдельные вопросы.

"Нужно все положить на дипломатический язык", - добавил он.

Смотрите видео заявления Путина:

/ Фото: скриншот

Российский диктатор заявил, что боевые действия могут быть остановлены только при условии, что украинские силы оставят контролируемые ими районы Донбасса.

"ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия, не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем", - сказал диктатор.

О ситуации на фронте

Он также уверяет, что российская армия "продвигается на всех направлениях" и увеличивает темпы наступления. Кроме того, военный преступник Путин заявил о якобы растущей разнице между потерями украинской армии и количеством военных, которых Киев может отправить на передовую.

О переговорах с Украиной

Путин также в очередной раз повторил заявления российской пропаганды о якобы нелегитимности руководства Украины из-за отсутствия выборов во время военного положения.

"Нет смысла подписывать какие-либо документы с украинскими властями. Я считаю, что украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда испугалось организовать президентские выборы, после которых их президент потерял легитимный статус", - указал он.

Президент страны-агрессора отметил, что только Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени.

"Президент - нет. Следовательно, он сам, как должностное лицо, не может подписать. Но потом нужно подтверждение Конституционного суда. Но когда от Конституционного суда потребовали, чтобы он подтвердил полномочия, а суд отказался, знаете, что сделали? Не говорил я об этом или нет, но это смешно. Служба охраны перестала пускать его на рабочее место. Он пришел на работу. И он, в конце концов, сбежал за границу", - сказал военный преступник.

Российский диктатор также выразил уверенность в том, что в Украине найдутся люди, которые будут готовы к переговорам с Россией и фактически сделают Украину частью "русского мира".

"Потому что одно дело - решения признаны, и, допустим, определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренности это будет нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть территорию, которая законно принадлежит Украине. Это разные вещи, и поэтому... Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня. Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться и с Украиной. Там здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу, достаточно много", - сказал он.

О территориях

Глава Кремля отметил, что для юридического утверждения "передачи территории России" нужно провести всеукраинский референдум.

"Сложная для них история. Но потом, после этого, нужно проводить референдум по всем территориальным вопросам, так написано в Конституции. А потом референдум должен быть подтвержден Конституционным судом", - резюмирует диктатор и военный преступник Путин.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред