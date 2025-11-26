Укр
Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

Ангелина Подвысоцкая
26 ноября 2025, 18:46
Российские оккупанты пытаются обходить населенные пункты с флангов, чтобы продвинуться вглубь.
РФ стягивает силы на Днепропетровское направление

Что известно:

  • РФ подтягивает силы на Днепропетровское направление
  • Враг развивает наступательное давление
  • Россияне бьют по позициям ВСУ ФАБами

Российские оккупанты подтягивают силы на Днепропетровское направление и усиливают давление. Об этом заявил украинский военный с позывным "Мучной".

На Александровском направлении враг сместил фокус на два соседних населенных пункта - Андреевку и Остаповское. Именно для наступления на этот сектор россияне подтягивают силы.

"Именно с Отрадного враг развивает наступательное давление, лезет вперед полями, пытается продвинуться на запад в сторону фермерской зоны, чтобы впоследствии выйти на подступы к Андреевке", - пишет военный.

Россияне активно бьют по позициям украинских военных тяжелыми ФАБами.

"Это уже четко видно, что начинается классическая подготовка направления под штурм, когда землю выравнивают до состояния лунного кратера, чтобы потом сунуть пехоту", - добавил он.

Оккупанты обходят Даниловку дугой по северному флангу вдоль русла реки. Это позволяет им избежать прямого хода в село, раскрывая путь на Остаповское. Россияне пытаются выйти на ключевые точки, чтобы давить вглубь.

"Сектор пока держится, однако враг нащупывает слабину и подтягивает артиллерию. Работа там сейчас жесткая и направление однозначно готовится к серьезным событиям!" - отметил "Мучной".

Ситуация на фронте - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия активизировала наступление в районе Гуляйполя и пытается отрезать город с севера и продвинуться с восточного и северо-восточного направлений, отмечается в свежем отчете ISW.

Аналитики Института изучения войны также предполагают, что российские силы могут готовиться к попытке окружить подразделения Сил обороны Украины непосредственно в пределах Покровска Донецкой области.

В то же время украинские войска демонстрируют успехи на Покровском направлении. В Генштабе ВСУ 16 ноября сообщали, что за минувшие сутки украинские военные провели операции по поиску и уничтожению противника на площади 26,6 км².

О личности: "Мучной"

Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend.

Канал позиционирует себя с лозунгом: "Тихо делаем свою работу".

Авторы публикуют оперативные данные с линии боевых действий. Основной фокус - сводки с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:48Война
Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

19:11Война
До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

18:57Украина
