Гуляйполе под угрозой изоляции: в ISW рассказали о новой тактике россиян

Оккупанты на этом участке фронта продолжают использовать свой новый наступательный шаблон.

Армия РФ пытается изолировать Гуляйполе / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia, Запорожская ОГА

Ключевые факты:

Российские войска активизировали наступление на Гуляйпольском направлении

Оккупанты заявили о захвате Веселого и Гая

Аналитики ISW отмечают, что погодные условия стали ключевым фактором в тактике российских войск

Российские войска активизировали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, используя новую тактику, сочетающую авиационные удары, диверсионные операции и массовые атаки небольшими группами. Цель очевидна - изолировать город с севера и продвинуться со стороны востока и северо-востока.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, свидетельствуют: оккупанты вероятно захватили село Веселое, расположенное к востоку от Гуляйполя, говорится в новом отчете ISW. Российские пропагандисты и Минобороны РФ приписали этот успех подразделениям 114-го мотострелкового полка из состава 127-й дивизии.

Украинские военные сообщают, что враг активно использует природные условия - лесополосы, балки и низины, а также густой туман, который затрудняет работу украинских дронов. Именно под прикрытием тумана россияне заявили о захвате населенного пункта Гай, что на юго-запад от Великомихайловки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают: туман стал ключевым фактором в тактике российских войск, ведь он позволяет избегать обнаружения и внезапно атаковать украинские позиции.

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной. Украинские силы продолжают удерживать оборону, но враг пытается закрепиться на новых рубежах, используя погодные условия как свое оружие.

Могут ли оккупанты дойти до Запорожья - мнение эксперта

Главред писал, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что прогнозы некоторых западных медиа о возможной потере Запорожья являются слишком пессимистичными.

По его словам, несмотря на сложности, ситуация вокруг Запорожья контролируемая. Жмайло пояснил, что вокруг города существуют еще три линии обороны. В то же время он признал, что прорыв с востока усложняет работу защитников и создает риски для укрепрайона возле Гуляйполя.

"Есть большая проблема возможности окружения укрепрайона возле Гуляйполя... взяв (Покровское - ред.), россияне хотят создать большие "клешни", чтобы обходить наш важный узел обороны", - отметил он.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Новости с фронта - последние данные

Ранее Главред рассказывал, что аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись на Запорожье и Харьковщине. В Запорожской области армия РФ оккупировала село Веселое, что под Гуляйполем. Кроме того, враг продвинулся в районе соседнего села Затишье.

Кроме того, армия РФ продолжает продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города.

Накануне военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупредил, что задача россиян - захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

