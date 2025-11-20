Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

Продвижение россиян зафиксировано на Гуляйпольском и Кумьянском направлениях.

https://glavred.info/front/rossiyane-okkupirovali-selo-i-prodvinulis-na-neskolkih-goryachih-napravleniyah-deepstate-10717265.html Ссылка скопирована

Россияне продвинулись на нескольких ключевых направлениях / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Кратко:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Россияне оккупировали село Веселое вблизи Гуляйполя

Также зафиксировано продвижение возле соседнего Затишья и на Харьковщине

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись на Запорожье и Харьковщине.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 20 ноября.

видео дня

"Карта обновлена. Враг оккупировал Веселое, а также продвинулся вблизи Затишья и Боровской Андреевки", - говорится в сообщении.

В Запорожской области армия РФ оккупировала село Веселое, что под Гуляйполем. Кроме того, враг продвинулся в районе соседнего села Затишье.

На Харьковщине оккупанты продвинулись вблизи села Боровская Андреевка Изюмского района.

Могут ли оккупанты дойти до Запорожья - мнение эксперта

Главред писал, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что прогнозы некоторых западных медиа о возможной потере Запорожья являются слишком пессимистичными.

По его словам, несмотря на сложности, ситуация вокруг Запорожья контролируемая. Жмайло пояснил, что вокруг города существуют еще три линии обороны. В то же время он признал, что прорыв с востока усложняет работу защитников и создает риски для укрепрайона возле Гуляйполя.

"Есть большая проблема возможности окружения укрепрайона возле Гуляйполя... взяв (Покровское - ред.), россияне хотят создать большие "клешни", чтобы обходить наш важный узел обороны", - отметил он.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупанты имели территориальные успехи на Гуляйпольском направлении - вблизи Ровнополья и Новоуспеновского. Об этом сообщали аналитики DeepState.

Кроме того, армия РФ продолжает продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города.

Накануне военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупредил, что задача россиян - захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред