Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

Кратко:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Россияне оккупировали село Веселое вблизи Гуляйполя
- Также зафиксировано продвижение возле соседнего Затишья и на Харьковщине
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись на Запорожье и Харьковщине.
О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 20 ноября.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Веселое, а также продвинулся вблизи Затишья и Боровской Андреевки", - говорится в сообщении.
В Запорожской области армия РФ оккупировала село Веселое, что под Гуляйполем. Кроме того, враг продвинулся в районе соседнего села Затишье.
На Харьковщине оккупанты продвинулись вблизи села Боровская Андреевка Изюмского района.
Могут ли оккупанты дойти до Запорожья - мнение эксперта
Главред писал, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что прогнозы некоторых западных медиа о возможной потере Запорожья являются слишком пессимистичными.
По его словам, несмотря на сложности, ситуация вокруг Запорожья контролируемая. Жмайло пояснил, что вокруг города существуют еще три линии обороны. В то же время он признал, что прорыв с востока усложняет работу защитников и создает риски для укрепрайона возле Гуляйполя.
"Есть большая проблема возможности окружения укрепрайона возле Гуляйполя... взяв (Покровское - ред.), россияне хотят создать большие "клешни", чтобы обходить наш важный узел обороны", - отметил он.
Ситуация на Запорожском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что оккупанты имели территориальные успехи на Гуляйпольском направлении - вблизи Ровнополья и Новоуспеновского. Об этом сообщали аналитики DeepState.
Кроме того, армия РФ продолжает продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города.
Накануне военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупредил, что задача россиян - захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью.
Читайте также:
- "Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта
- "Прорвали самую сильную линию фронта": в Bild заявили о продвижении россиян
- Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред