Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении: в DeepState раскрыли детали

Инна Ковенько
17 ноября 2025, 16:06
Оккупанты продвинулись на нескольких участках Гуляйпольского направления, а также в Донецкой области.
Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении
Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении / Колаж: Главред, Фото: скриншот, 7 корпус ДШВ

Кратко:

  • DeepState обновили карту боевых действий
  • Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении
  • Также продвижение зафиксировано в Донецкой области

По состоянию на понедельник, 17 ноября, войска РФ продвинулись на нескольких направлениях фронта в Донецкой и Запорожской областях.

Согласно карте боевых действий, оккупанты имели территориальные успехи на Гуляйпольском направлении - вблизи Ровнополья и Новоуспеновского. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Также россияне продвинулись возле Ямполя и Новомаркового в Донецкой области.

"Враг продвинулся вблизи Ямполя, Новомаркового, Ровнополье и Новоуспеновского", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожском направлении - мнение эксперта

Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что переброска подразделения РФ Рубикон создала проблемы для ВСУ на Запорожском направлении. До этого эти оккупанты участвовали в боях за Покровск, но есть нюанс.

"Покровск - это большая агломерация. Гуляйполе - это значительно меньшая агломерация, да, в принципе, но Рубикон и их беспилотные части они начали системно работать, ну, как начали, они продолжают системно работать по нашим пилотам. И, к сожалению, у нас растут как раз таки в районе Гуляйполя потери среди пилотов БПЛА", - пояснил он.

В то же время эксперт отметил, что стрелковые бои и районе Гуляйполя фактически отсутствуют. Поэтому Украине сейчас надо решить главную проблему - как эффективно уничтожать пилотов РФ.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, пока Украина сосредоточила основные силы на обороне Покровска, Россия захватывает территории на юго-востоке Украины, подвергая стратегически важные города Орехов и Гуляйполе риску окружения российскими войсками. Сдерживание российского наступления на этом участке фронта имеет ключевое значение для защиты Запорожья. Об этом пишет The Telegraph.

Кроме того, российские оккупационные войска на Гуляйпольском направлении усложнили ситуацию для Сил обороны Украины, однако украинские подразделения знают о намерениях противника и работают над тем, чтобы их сорвать.

Напомним, украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

война в Украине Запорожская область DeepState Фронт
