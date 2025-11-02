Укр
Подразделения 125 ОТМБр пропали на Запорожском направлении, связи с бойцами нет

Алексей Тесля
2 ноября 2025, 17:23
993
Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями.
ВСУ, Фронт, Война
Бойцы ВСУ ведут тяжелые бои на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Не выходят на связь бойцы подразделений 125-ой бригады ВСУ
  • Работа по проверке и уточнению информации продолжается

Бойцы подразделений 125-ой отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которые выполняли боевые задачи на Запорожском направлении, в настоящее время не выходят на связь.

Они считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими, говорится в официальном заявлении бригады, опубликованном в Facebook.

видео дня

Что известно о ЧП на Запорожском направлении

Уточняется, что подразделения, выполнявшие боевые задачи на Запорожском направлении, вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого военного формирования и действовали по распоряжениям соответствующего командования.

"Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения", - говорится в сообщении.

По данным бригады, на сегодняшний день командиром бригады определено выяснение обстоятельств этих событий как приоритетная задача. Работа по проверке и уточнению информации продолжается во взаимодействии с соответствующими структурами и службами.

Важная информация для родственников бойцов

Для недопущения потери связи между семьями военнослужащих - погибших, без вести пропавших или находящихся в лечебных учреждениях - в ближайшее время будет налажена постоянная коммуникация с ответственными подразделениями бригады.

семьи военнослужащих и действующие бойцы бригады могут зарегистрироваться для участия в онлайн-встрече с командованием и представителями служб:

  • психологической поддержки персонала;
  • юридической;
  • финансово-экономической;
  • медицинской;
  • тылового обеспечения;
  • гражданско-военного сотрудничества.

Дата и время встречи: 4 ноября 2025 года, в 10:00

  • Платформа: Google Meet
  • Регистрация: https://forms.gle/t7TRzxWgX7bowe7e6

Ссылка для участия будет отправлена на указанный при регистрации электронный адрес.

Также родственники могут обратиться за дополнительной информацией на горячую линию отделения гражданско-военного сотрудничества по вопросам коммуникации с семьями погибших, пропавших без вести или раненых военнослужащих:

  • Телефон горячей линии: 098 718 1512
  • График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00

"Мы осознаем боль и тревогу, которые переживают семьи наших воинов, и делаем все возможное для установления достоверных обстоятельств и предоставления вам всей доступной информации", - добавили в 125-ой бригаде.

Что происходит на Запорожском направлении: данные разведки

Россия усиливает свои позиции, перебрасывая дополнительные подразделения в наиболее важные зоны фронта в Украине. Разведка зафиксировала перемещение колонн бронетехники в сторону Запорожского направления — насчитывается более 15 тягачей, перевозящих БТР и БМП. Всё это может свидетельствовать о подготовке противника к новым наступательным операциям именно на запорожском участке линии фронта.

Ситуация на Запорожском направлении: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что оккупанты продвинулись в Запорожской области. Армия РФ не оставляет попыток захватить соответствующие населенные пункты, чтобы перерезать логистические пути украинских войск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село в Запорожской области. Над населенным пунктом подняли украинский флаг.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях. Врагу удалось достичь улучшить свое положение в районах шести населенных пунктов.

Читайте также:

Об источнике: 125-ая отдельная тяжелая механизированная бригада

125 ОТМБр — военное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины во Львове. Состоит в составе 3-го армейского корпуса. В марте 2022 года была сформирована как 125-я отдельная бригада территориальной обороны. В конце июля 2025 года бригада была переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду.

ВСУ Запорожская область война России и Украины
Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

