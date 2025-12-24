Укр
"Мы предупреждали": город на Донбассе перешел под полный контроль ВС РФ — DeepState

Анна Ярославская
24 декабря 2025, 09:35
589
Северск и село Грабовское захватила армия России.
Северск на карте
Северск перешел под полный контроль ВС РФ — DeepState / Коллаж: УНИАН, t.me/DeepStateUA

Российская оккупационная армия захватила полный контроль над городом Северск Донецкой области. Также под контроль РФ перешел и населенный пункт Грабовское на Сумщине. Об этом вечером 23 декабря сообщили аналитики DeepState.

"Северск перешел под контроль врага. Вот и наступил тот день, когда город оказался в красной зоне и о чем мы предупреждали ранее", — говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что когда происходили первые фиксации закрепления врага в Северске, а ситуация становилась все более критической, для высшего командования ВСУ в лице спикеров город был полностью под украинским контролем.

"В частности, мы слышали от спикера Генштаба (Андрея, — ред.) Ковалева, что у него в Северске друзья, которые держат город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду. Теперь все стало на свои места — город оккупирован врагом, а бригады недополучают людей", — отметили в DeepState.

Северск на карте
Северск на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Аналитики также подчеркнули, что село Грабовское в Сумской области также перешло под российский контроль.

Село Грабовское на карте
Село Грабовское на карте / Фото: deepstatemap

Эксперт предупредил об угрозе для новых городов

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления армии РФ на крупные города Донецкой области – Краматорск и Славянск.

Во время чата на Главреде он сказал, что важно определить, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.

Эксперт считает, что фронт может сократиться, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас.

"После перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. В таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее", - отметил Романенко.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, вечером Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Силы обороны отошли из города Северск в Донецкой области с целью сохранения жизни личного состава. Соответствующее решение приняли на фоне интенсивных боевых действий и значительного преимущества противника в живой силе и технике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска захватили 52 гражданских, среди них дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны.

Тем временем бои за Гуляйполе на Запорожском направлении остаются чрезвычайно сложными, а ситуация там "достаточно серьезная". Об этом сообщил военный эксперт Иван Тимочко.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

