'Лучшие в мире': Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетов

Зеленский заявил о достигнутых договоренностях по усилению авиационного потенциала Украины — передаче сотен современных истребителей от Франции и Швеции.

Зеленский анонсировал передачу Украине 250 современных боевых самолетов / Коллаж: Главред, фото: Armée de l'Air et de l'Espace, Wikipedia

Украина получит 250 новых самолетов Gripen и Rafale

Зеленский подчеркнул, что эти самолеты на данный момент являются лучшими в мире

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине 100 французских и 150 шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

Он подчеркнул, что гражданская авиация имеет большое значение, в то же время развитие военной авиации останется приоритетом. Государство сотрудничает с университетом и готово поддерживать это направление, чтобы оно вышло на высокий уровень, в частности во взаимодействии с Воздушными силами и командованием.

"Украина имеет на сегодняшний день договоренности о поставке 150 самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale. На наш взгляд, это лучшие самолеты в мире", – сказал он.

Также Зеленский отметил, что сейчас на вооружении украинской авиации находятся F-16, которые не являются новыми, тогда как анонсированные 250 самолетов — это современные, новые борты. Параллельно Украина планирует системно восстанавливать и развивать гражданскую авиацию, а после завершения войны уделит этому направлению особое внимание.

Чем самолеты Gripen хуже F-35 — позиция Воздушных сил ВСУ

Как писал Главред, шведские истребители JAS 39 Gripen соответствуют потребностям Воздушных сил Украины и по отдельным характеристикам имеют преимущества перед американскими F-35. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что идея приобретения Gripen рассматривалась как стратегическая перспектива до 2035 года, однако процесс подготовки и внедрения удалось ускорить.

"Это одна из самых дешевых моделей. Он не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы разница", — добавил он.

Также Игнат подчеркнул, что эти самолеты лучше соответствуют украинской тактике применения авиации, поскольку способны работать с полевых аэродромов, взлетать и приземляться на грунтовых полосах или отдельных участках автомобильных дорог, что позволяет использовать рассредоточенные площадки.

"У нас сегодня десятки аэродромов по всей стране, которые мы используем как аэродромы подскока: грунтовые полосы, участки автодорог, куда садится самолет, может дозаправиться, взять вооружение и дальше идти бомбить нашего недруга. Этот самолет, имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", — резюмировал Игнат.

Военная помощь Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут истребители МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

США будут продолжать поставки вооружения Украине до момента официального завершения войны мирным соглашением. Кроме систем противовоздушной обороны, украинская сторона и в дальнейшем будет получать наступательное вооружение через союзников по НАТО, заявил постоянный представитель США при Альянсе Мэтью Уитакер.

В то же время коалиция из 11 стран Европейского Союза выступила с инициативой смягчить правила, чтобы Украина могла использовать кредит в размере 90 миллиардов евро на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

