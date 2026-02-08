Когда тело человека начинает слабеть: ученые назвали неожиданный возраст

По словам ученых, стиль жизни напрямую влияет на то, как быстро у человека будет спадать пик физических возможностей.

В каком возрасте тело человека начинает терять силу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новостей:

Пик физической формы наступает раньше, чем многие привыкли думать

После 35 лет выносливость и сила начинают снижаться

Активность в молодости замедляет возрастное падение формы

Человеческий организм достигает наивысшей физической формы значительно раньше, чем многие думают. На это указывает масштабное 47-летнее исследование, результаты которого обнародовало издание Science Alert. Ученые проследили, как менялись сила, выносливость и аэробные возможности нескольких сотен людей - от подросткового возраста до пенсии.

По словам исследователей, первые признаки снижения физической формы появляются уже примерно в 35 лет. И это касается всех - даже тех, кто регулярно тренируется. После этого процесс ухудшения идет медленно, но с возрастом заметно ускоряется. В то же время ученые отмечают, что образ жизни способен существенно повлиять на темпы этого спада.

Полвека наблюдений

Работа основана на данных шведского долгосрочного проекта SPAF, который стартовал еще в 1974 году. Участников обследовали в пяти возрастных точках - в 16, 27, 34, 52 и 63 года. Такой подход позволил впервые увидеть не "срез" разных поколений, а реальную траекторию старения одних и тех же людей.

Когда мы на пике

Ученые установили, что:

аэробная способность и мышечная выносливость достигают максимума в 26–36 лет, после чего ежегодно снижаются на 0,3–0,6%, а в старшем возрасте - до 2,5%;

мышечная сила у женщин на пике примерно в 19 лет, у мужчин - около 27 лет;

к 63 годам общая физическая работоспособность падает на 30–48% от пиковых значений.

Темпы возрастного спада оказались одинаковыми для мужчин и женщин.

Есть и хорошие новости

Несмотря на неутешительную статистику, исследование дало и оптимистичные выводы. Те, кто был активен в подростковом возрасте, сохраняли лучшие физические показатели на протяжении всей жизни. Но даже взрослые, которые начинали тренироваться позже, демонстрировали заметный прогресс - в среднем около 10%.

"Никогда не поздно начать двигаться. Наше исследование показывает, что физическая активность может замедлить снижение работоспособности, даже если не может полностью его остановить", - подчеркнула автор работы Мария Вестерстоль.

