По словам тренера, для большинства людей полчаса-час ходьбы может дать заметный эффект.

Сколько времени в день стоит ходить

Сколько времени нужно ежедневно ходить, чтобы увидеть результат

Как интервальные тренировки и подъемы делают ходьбу более эффективной

Энергичная ходьба - это не просто прогулка, а эффективный способ поддержать физическую форму, уменьшить уровень стресса и даже избавиться от жира на животе.

Сертифицированный тренер по бегу и фитнесу Аманда Гримм в комментарии для Eat This, Not That объяснила, что короткие пятиминутные выходы "на свежий воздух" не принесут ощутимых результатов. Для большинства людей оптимальной продолжительностью является от 30 минут до часа ежедневно, и уже через 4-8 недель можно увидеть изменения.

Точный результат зависит от возраста, питания и метаболизма. Но регулярная получасовая ходьба создает стабильный дефицит калорий, необходимый для уменьшения жировых отложений.

Как сделать ходьбу более эффективной

Добавьте вызовы: интервальные тренировки, быстрые рывки или подъемы помогут сжечь больше калорий.

интервальные тренировки, быстрые рывки или подъемы помогут сжечь больше калорий. Сочетайте с другими упражнениями: ходьба легкая для суставов, но лучший эффект дает комбинация с силовыми или кардио-нагрузками.

ходьба легкая для суставов, но лучший эффект дает комбинация с силовыми или кардио-нагрузками. Будьте последовательными: регулярность важнее случайных интенсивных тренировок.

регулярность важнее случайных интенсивных тренировок. Следитеза техникой: правильная осанка, активный темп и изменение интенсивности снижают риск травм и повышают пользу.

Почему это важно

Ходьба доступна практически каждому - не требует специального оборудования, легко интегрируется в ежедневный график и подходит людям любого возраста. Она помогает не только похудеть, но и улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снизить уровень стресса и повысить общий тонус организма.

Вывод: ежедневная энергичная ходьба - это простой, но мощный инструмент для здоровья. Главное - делать ее регулярно, правильно и с небольшими вызовами, чтобы получить максимальный результат.

Что известно о Eat This Not That? Eat This Not That - издание, которое состоит из отмеченной наградами команды журналистов и сертифицированных экспертов, врачей, диетологов, шеф-поваров, персональных тренеров, которые работают вместе, чтобы предоставить точный, своевременный, информативный и действенный контент о еде, питании, говорится на сайте.

